https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/medvedev-stratejik-savunma-kuvvetlerinin-deneyimi-gelecekteki-askeri-catismalarda-herkes-tarafindan-1090817344.html
Medvedev: Stratejik Savunma Kuvvetlerinin deneyimi gelecekteki askeri çatışmalarda herkes tarafından dikkate alınacaktır
Medvedev: Stratejik Savunma Kuvvetlerinin deneyimi gelecekteki askeri çatışmalarda herkes tarafından dikkate alınacaktır
Sputnik Türkiye
Dmitriy Medvedev, tratejik Savunma Güçleri'nin deneyimlerinin tüm ülkeler tarafından dikkate alınacağını ifade etti. 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T02:05+0300
2024-11-26T02:05+0300
2024-11-26T02:05+0300
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Stratejik Savunma Güçleri'nin deneyimlerinin bundan sonraki silahlı çatışmalarda tüm ülkeler tarafından dikkate alınacağını, bu deneyimlerin, dünyada yeni silahların özel operasyonlar vasıtasıyla askeri operasyonlar üzerindeki etkilerini gözlemleyecek tüm ülkeler için önemli olduğunu belirtti.Medvedev, yaptığı açıklamada, “Kuşkusuz bu teknik yeniliklerin askeri operasyonlar üzerinde bir etkisi oldu. Ve tüm dünyanın bunu izlediği de aşikar” diyerek İHA'ların Özel Harekat bölgesinde aktif olarak kullanılmasını yorumladı.Medvedev, “Bu sadece şu anda maalesef Ukrayna ve Kuzey Atlantik İttifakı ülkeleriyle yaşadığımız çatışma için geçerli değil, şu anda her türlü çatışma için geçerli. Ve bu deneyim herkes tarafından dikkate alınacaktır. Bu oldukça açıktır” diye ekledi. Rusya 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'da özel bir operasyon başlatmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin operasyonun amacını 'sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismar ve soykırıma maruz bırakılan insanları korumak' olarak açıklamıştı.
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dmitriy medvedev, rusya
Medvedev: Stratejik Savunma Kuvvetlerinin deneyimi gelecekteki askeri çatışmalarda herkes tarafından dikkate alınacaktır
Dmitriy Medvedev, tratejik Savunma Güçleri'nin deneyimlerinin tüm ülkeler tarafından dikkate alınacağını ifade etti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Stratejik Savunma Güçleri'nin deneyimlerinin bundan sonraki silahlı çatışmalarda tüm ülkeler tarafından dikkate alınacağını, bu deneyimlerin, dünyada yeni silahların özel operasyonlar vasıtasıyla askeri operasyonlar üzerindeki etkilerini gözlemleyecek tüm ülkeler için önemli olduğunu belirtti.
Medvedev, yaptığı açıklamada, “Kuşkusuz bu teknik yeniliklerin askeri operasyonlar üzerinde bir etkisi oldu. Ve tüm dünyanın bunu izlediği de aşikar” diyerek İHA'ların Özel Harekat bölgesinde aktif olarak kullanılmasını yorumladı.
Medvedev, “Bu sadece şu anda maalesef Ukrayna ve Kuzey Atlantik İttifakı ülkeleriyle yaşadığımız çatışma için geçerli değil, şu anda her türlü çatışma için geçerli. Ve bu deneyim herkes tarafından dikkate alınacaktır. Bu oldukça açıktır” diye ekledi.
Rusya 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'da özel bir operasyon başlatmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin operasyonun amacını 'sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismar ve soykırıma maruz bırakılan insanları korumak' olarak açıklamıştı.