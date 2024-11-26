https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/rusya-kursk-bolgesinde-vurulan-abd-yapimi-atacms-fuzelerinin-fotograflarini-paylasti-1090853042.html

Rusya, Kursk Bölgesi'nde vurulan ABD yapımı ATACMS füzelerinin fotoğraflarını paylaştı

Rusya, Kursk Bölgesi'nde vurulan ABD yapımı ATACMS füzelerinin fotoğraflarını paylaştı

Sputnik Türkiye

Rusya, Ukrayna ordusunun 23 ve 25 Kasım tarihlerinde 13 ATACMS füzesiyle iki ayrı saldırı düzenlediğini duyurdu. 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T17:14+0300

2024-11-26T17:14+0300

2024-11-26T17:14+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

kursk

ukrayna

kursk bölgesi

atacms

abd

s-400

pantsir

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Rusya Savunma Bakanlığı, 23 ve 25 Kasım tarihlerinde Ukrayna ordusunun saldırılarında kullanılan ve Kursk Bölgesi'nde vurulan ABD yapımı, uzun menzilli ATACMS füzelerinin kalıntılarını kamuoyuyla paylaştı.Savunma Bakanlığı, 23 Kasım'da Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'nin Lotarevka yerleşiminde S-400 füze savunma sistemleri mevzisine 5 ATACMS füzesiyle saldırdığını bildirdi.Bakanlığın açıklamasına göre Pantsir füze savunma sistemleri 3 ATACMS füzesini imha ederken, 2 füze hedefe ulaştı. Bir radar istasyonunda hasar oluşurken bakanlık, personel arasında yaralılar bulunduğunu aktardı.25 Kasım'da ise 8 ATACMS füzesiyle Kursk-Vostoçnıy hava meydanının hedef alındığını belirten Savunma Bakanlığı, 7'sinin S-400 ve Pantsir sistemleri tarafından engellendiğini belirtti.Açıklamaya göre 1 füze hedefe ulaşırken 2 asker hafif yaralandı, bazı altyapı tesislerinde çok küçük hasar meydana geldi.Rusya Savunma Bakanlığı, saldırılara maruz kalan noktalarda yapılan incelemeler sonucunda, Ukrayna ordusunun ATACMS füzeleri kullandığının tespit edildiğini belirterek söz konusu saldırılara yönelik yanıtların hazırlandığını ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/rusya-casusluk-yaptigi-tespit-edilen-ingiliz-diplomati-sinir-disi-ediyor-1090850212.html

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