Rusya, Kursk Bölgesi'nde vurulan ABD yapımı ATACMS füzelerinin fotoğraflarını paylaştı
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Rusya, Ukrayna ordusunun 23 ve 25 Kasım tarihlerinde 13 ATACMS füzesiyle iki ayrı saldırı düzenlediğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, 23 ve 25 Kasım tarihlerinde Ukrayna ordusunun saldırılarında kullanılan ve Kursk Bölgesi'nde vurulan ABD yapımı, uzun menzilli ATACMS füzelerinin kalıntılarını kamuoyuyla paylaştı.
Savunma Bakanlığı, 23 Kasım'da Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'nin Lotarevka yerleşiminde S-400 füze savunma sistemleri mevzisine 5 ATACMS füzesiyle saldırdığını bildirdi.
Bakanlığın açıklamasına göre Pantsir füze savunma sistemleri 3 ATACMS füzesini imha ederken, 2 füze hedefe ulaştı.
Bir radar istasyonunda hasar oluşurken bakanlık, personel arasında yaralılar bulunduğunu aktardı.
25 Kasım'da ise 8 ATACMS füzesiyle Kursk-Vostoçnıy hava meydanının hedef alındığını belirten Savunma Bakanlığı, 7'sinin S-400 ve Pantsir sistemleri tarafından engellendiğini belirtti.
Açıklamaya göre 1 füze hedefe ulaşırken 2 asker hafif yaralandı, bazı altyapı tesislerinde çok küçük hasar meydana geldi.
Rusya Savunma Bakanlığı, saldırılara maruz kalan noktalarda yapılan incelemeler sonucunda, Ukrayna ordusunun ATACMS füzeleri kullandığının tespit edildiğini belirterek söz konusu saldırılara yönelik yanıtların hazırlandığını ekledi.
Savunma Bakanlığı, 23 Kasım'da Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'nin Lotarevka yerleşiminde S-400 füze savunma sistemleri mevzisine 5 ATACMS füzesiyle saldırdığını bildirdi.
Bakanlığın açıklamasına göre Pantsir füze savunma sistemleri 3 ATACMS füzesini imha ederken, 2 füze hedefe ulaştı.
Bir radar istasyonunda hasar oluşurken bakanlık, personel arasında yaralılar bulunduğunu aktardı.
25 Kasım'da ise 8 ATACMS füzesiyle Kursk-Vostoçnıy hava meydanının hedef alındığını belirten Savunma Bakanlığı, 7'sinin S-400 ve Pantsir sistemleri tarafından engellendiğini belirtti.
Açıklamaya göre 1 füze hedefe ulaşırken 2 asker hafif yaralandı, bazı altyapı tesislerinde çok küçük hasar meydana geldi.
Rusya Savunma Bakanlığı, saldırılara maruz kalan noktalarda yapılan incelemeler sonucunda, Ukrayna ordusunun ATACMS füzeleri kullandığının tespit edildiğini belirterek söz konusu saldırılara yönelik yanıtların hazırlandığını ekledi.