https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/rusya-casusluk-yaptigi-tespit-edilen-ingiliz-diplomati-sinir-disi-ediyor-1090850212.html

Rusya, casusluk yaptığı tespit edilen İngiliz diplomatı sınır dışı ediyor

Rusya, casusluk yaptığı tespit edilen İngiliz diplomatı sınır dışı ediyor

Sputnik Türkiye

Rus istihbaratı, bir İngiliz diplomatın büyükelçilikteki görevini kötüye kullanarak istihbarat faaliyetleri kullandığını belirledi. İngiliz diplomat hakkında... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T16:26+0300

2024-11-26T16:26+0300

2024-11-26T16:26+0300

dünya

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ingiltere büyükelçiliği

moskova

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

fsb

wilkes edward pryor

nigel casey

ingiltere dışişleri bakanlığı

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'nde görevli bir diplomatın casusluk yaptığını açığa çıkardı. FSB'nin açıklamasına göre İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği Siyasi Departmanı İkinci Sekreteri Wilkes Edward Pryor'ın Rusya'nın güvenliğini tehdit eden istihbarat faaliyetleri ve yıkıcı çalışmalar yürüttüğü tespit edildi.FSB'den yapılan açıklamada, "Karşı istihbarat çalışmaları sırasında, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği kılıfı altında İngilizlerin beyan etmediği istihbarat varlığı açığa çıkarıldı. Buna istinaden Rusya Dışişleri Bakanlığı, ilgili kurumlarla işbirliği içinde Pryor'un akreditasyonunun iptal edilmesine karar verdi" dendi.Açıklamada, Pryor'a Rusya'yı terk etmesi için 2 hafta süre verildiğinin altı çizildi.Pryor'un İngiltere Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa ve Orta Asya Direktörlüğü aracılığıyla Moskova'ya gönderildiğini kaydeden FSB, İngiliz diplomatın gizli görev dahilinde Ağustos ayında Rusya'dan sınır dışı edilen 6 İngiliz istihbarat görevlisinden birinin yerine geçtiğini bildirdi.FSB, Pryor'un Rusya'ya giriş izni almak için bilinçli olarak yanlış veriler sunduğunu ve böylece Rusya mevzuatını ihlal ettiğini de belirtti.İngiltere Büyükelçisi Rus Dışişleri'ne çağrıldıBu arada İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Nigel Casey, FSB'nin ortaya çıkardığı durumun ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.Sputnik muhabiri, Casey'in 1 saat süren görüşmelerin ardından az önce bakanlıktan ayrıldığını bildirdi.

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ingiltere, rusya, ingiltere büyükelçiliği, moskova, rusya federal güvenlik servisi (fsb), fsb, wilkes edward pryor, nigel casey, ingiltere dışişleri bakanlığı