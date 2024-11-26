https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/rusya-disisleri-bakanligi-rusya-natonun-etki-alanini-genisletmede-bir-risk-gormuyor-1090858351.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya NATO'nun etki alanını genişletmede bir risk görmüyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya NATO'nun etki alanını genişletmede bir risk görmüyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı BDT Üçüncü Dairesi Başkanı Sternik, Moskova'nın NATO'nun etki alanını Rusya'nın yakın çevresine doğru genişletmede herhangi bir risk... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T20:27+0300
2024-11-26T20:27+0300
2024-11-26T20:26+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
aleksandr sternik
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
nato
orta asya
askeri varlık
risk
batı
sovyet
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Üçüncü Dairesi Başkanı Aleksandr Sternik, Rusya'nın NATO'nun etki alanını yakın çevresinde genişletmesinde herhangi bir riski görmediğini, ancak bunun Batı'nın Orta Asya bölgesine askeri veya istihbari varlığını yeniden tesis etme girişimlerini ortadan kaldırmadığını söyledi.Rusça yayın yapan New York merkezli RTVi televizyonuna konuşan Sternik, “Rusya ile Orta Asya'nın çoğu ülkesi arasında müttefik niteliğinde ilişkiler olduğunu söylenmek gerekiyor. Bu boş bir ifade değil; aramızda karşılıklı destek ve en önemlisi, birbirimizin güvenlik çıkarlarına karşı olabilecek herhangi bir adım atmama taahhüdü sağlayan bir dizi antlaşma ve mutabakat var” dedi.Rusya’nın hasımlarının askeri ya da istihbari varlıklarını Orta Asya bölgesinde yeniden tesis etme girişimlerinin sürdüğünü vurgulayan Sternik, “Bu açıdan bakıldığında, NATO'nun etki alanını Rusya'nın yakın çevresine doğru genişletme riski bulunmadığını düşünüyoruz, ancak bu durum hasımlarımızın askeri ya da istihbari varlıklarını şu ya da bu şekilde Orta Asya bölgesinde yeniden tesisi etme girişimlerini ortadan kaldırmıyor. Elbette bunu yakından takip ediyoruz” diye konuştu.Sternik, Batı'nın eski Sovyet coğrafyasındaki siyasi rejimleri yeniden biçimlendirmeye yönelik stratejik yönelimi ortadan kalkmadığı için, Rusya’nın ortaklarının bu tür bir nüfuzun ne tür risklerle dolu olduğunu en az Ruslar kadar iyi bildiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/abd-ukraynaya-sscbden-kalma-nukleer-silahlari-vermeyi-tartisiyor-medvedevden-uyari-geldi-1090836073.html
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rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr sternik, bağımsız devletler topluluğu (bdt), nato, orta asya, askeri varlık, risk, batı, sovyet
rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr sternik, bağımsız devletler topluluğu (bdt), nato, orta asya, askeri varlık, risk, batı, sovyet
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya NATO'nun etki alanını genişletmede bir risk görmüyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı BDT Üçüncü Dairesi Başkanı Sternik, Moskova'nın NATO'nun etki alanını Rusya'nın yakın çevresine doğru genişletmede herhangi bir risk görmediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Üçüncü Dairesi Başkanı Aleksandr Sternik, Rusya'nın NATO'nun etki alanını yakın çevresinde genişletmesinde herhangi bir riski görmediğini, ancak bunun Batı'nın Orta Asya bölgesine askeri veya istihbari varlığını yeniden tesis etme girişimlerini ortadan kaldırmadığını söyledi.
Rusça yayın yapan New York merkezli RTVi televizyonuna konuşan Sternik, “Rusya ile Orta Asya'nın çoğu ülkesi arasında müttefik niteliğinde ilişkiler olduğunu söylenmek gerekiyor. Bu boş bir ifade değil; aramızda karşılıklı destek ve en önemlisi, birbirimizin güvenlik çıkarlarına karşı olabilecek herhangi bir adım atmama taahhüdü sağlayan bir dizi antlaşma ve mutabakat var” dedi.
Rusya’nın hasımlarının askeri ya da istihbari varlıklarını Orta Asya bölgesinde yeniden tesis etme girişimlerinin sürdüğünü vurgulayan Sternik, “Bu açıdan bakıldığında, NATO'nun etki alanını Rusya'nın yakın çevresine doğru genişletme riski bulunmadığını düşünüyoruz, ancak bu durum hasımlarımızın askeri ya da istihbari varlıklarını şu ya da bu şekilde Orta Asya bölgesinde yeniden tesisi etme girişimlerini ortadan kaldırmıyor. Elbette bunu yakından takip ediyoruz” diye konuştu.
Sternik, Batı'nın eski Sovyet coğrafyasındaki siyasi rejimleri yeniden biçimlendirmeye yönelik stratejik yönelimi ortadan kalkmadığı için, Rusya’nın ortaklarının bu tür bir nüfuzun ne tür risklerle dolu olduğunu en az Ruslar kadar iyi bildiğini kaydetti.