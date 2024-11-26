https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/rus-ordusu-ukraynanin-harkov-bolgesinde-bir-yerlesimi-ele-gecirdi-1090837230.html
Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'nde bir yerleşimi ele geçirdi
Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'nde bir yerleşimi ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass’taki özel askeri harekat bölgesinde kararlı faaliyetlerini sürdüren Rus Silahlı Kuvvetleri, Harkov Bölgesi'nde bir yerleşim birimini Kiev... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T12:51+0300
2024-11-26T12:51+0300
2024-11-26T13:00+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
harkov
donbass
ukrayna
özel askeri harekat
zaporojye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/0d/1055538472_0:178:3011:1871_1920x0_80_0_0_4937469060a50c2f42d7ddd7a70510e1.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ne bağlı Kopanki yerleşiminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.Bakanlık, özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin yaptığı açıklamada, bir gün içinde Ukrayna ordusunun 17 karşı saldırısını akamete uğratırken Ukrayna ordusunun tüm cephelerde toplam bin 675 asker, 4 tank ve 3 zırhlı savaş aracı daha kaybetti.Ukrayna’nın 135 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu hava üslerinin altyapısı, Ukrayna ordusunun Zaporojye nükleer santraline yönelik saldırılarında kullandığı İHA kontrol merkezleri ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri son 24 saat içerisinde, Ukrayna ordusunun 6 adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 71 uçak tipi insansız hava aracını imha etti.Zaporojye NGS'ye yönelik saldırılar engellendiUkrayna ordusunun, Zaporojye Bölgesi’nin Energodar şehri ve Zaporojye Nükleer Gün Santrali (NGS) yakınındaki hedeflere yönelik beş topçu ve üç İHA saldırısı düzenlediğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, olaydan kimsenin etkilenmediğini, bir idari binada hafif hasarın oluştuğunu kaydetti. Zaporojye nükleer santral personelinin çalışmalarına devam ettiğini belirtilirken radyoaktif durumu takip ettiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/rus-ordusu-ukraynada-yabanci-parali-askerlerin-bulundugu-yeri-vurdu-1090828686.html
rusya
harkov
donbass
ukrayna
zaporojye
energodar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/0d/1055538472_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_9464c2e376d64df2702ee002b9b16e98.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, harkov, donbass, ukrayna, özel askeri harekat, zaporojye, zaporojye nükleer güç santrali, energodar, himars, insansız hava aracı (iha), iha
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, harkov, donbass, ukrayna, özel askeri harekat, zaporojye, zaporojye nükleer güç santrali, energodar, himars, insansız hava aracı (iha), iha
Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'nde bir yerleşimi ele geçirdi
12:51 26.11.2024 (güncellendi: 13:00 26.11.2024)
Ukrayna ve Donbass’taki özel askeri harekat bölgesinde kararlı faaliyetlerini sürdüren Rus Silahlı Kuvvetleri, Harkov Bölgesi'nde bir yerleşim birimini Kiev rejiminin işgalinden kurtardı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ne bağlı Kopanki yerleşiminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.
Bakanlık, özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin yaptığı açıklamada, bir gün içinde Ukrayna ordusunun 17 karşı saldırısını akamete uğratırken Ukrayna ordusunun tüm cephelerde toplam bin 675 asker, 4 tank ve 3 zırhlı savaş aracı daha kaybetti.
Ukrayna’nın 135 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu hava üslerinin altyapısı, Ukrayna ordusunun Zaporojye nükleer santraline yönelik saldırılarında kullandığı İHA kontrol merkezleri ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri son 24 saat içerisinde, Ukrayna ordusunun 6 adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 71 uçak tipi insansız hava aracını imha etti.
Zaporojye NGS'ye yönelik saldırılar engellendi
Ukrayna ordusunun, Zaporojye Bölgesi’nin Energodar şehri ve Zaporojye Nükleer Gün Santrali (NGS) yakınındaki hedeflere yönelik beş topçu ve üç İHA saldırısı düzenlediğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, olaydan kimsenin etkilenmediğini, bir idari binada hafif hasarın oluştuğunu kaydetti. Zaporojye nükleer santral personelinin çalışmalarına devam ettiğini belirtilirken radyoaktif durumu takip ettiği aktarıldı.