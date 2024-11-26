https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/rus-ordusu-ukraynanin-harkov-bolgesinde-bir-yerlesimi-ele-gecirdi-1090837230.html

Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'nde bir yerleşimi ele geçirdi

Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'nde bir yerleşimi ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass’taki özel askeri harekat bölgesinde kararlı faaliyetlerini sürdüren Rus Silahlı Kuvvetleri, Harkov Bölgesi'nde bir yerleşim birimini Kiev... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T12:51+0300

2024-11-26T12:51+0300

2024-11-26T13:00+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

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harkov

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özel askeri harekat

zaporojye

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ne bağlı Kopanki yerleşiminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.Bakanlık, özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin yaptığı açıklamada, bir gün içinde Ukrayna ordusunun 17 karşı saldırısını akamete uğratırken Ukrayna ordusunun tüm cephelerde toplam bin 675 asker, 4 tank ve 3 zırhlı savaş aracı daha kaybetti.Ukrayna’nın 135 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu hava üslerinin altyapısı, Ukrayna ordusunun Zaporojye nükleer santraline yönelik saldırılarında kullandığı İHA kontrol merkezleri ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri son 24 saat içerisinde, Ukrayna ordusunun 6 adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 71 uçak tipi insansız hava aracını imha etti.Zaporojye NGS'ye yönelik saldırılar engellendiUkrayna ordusunun, Zaporojye Bölgesi’nin Energodar şehri ve Zaporojye Nükleer Gün Santrali (NGS) yakınındaki hedeflere yönelik beş topçu ve üç İHA saldırısı düzenlediğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, olaydan kimsenin etkilenmediğini, bir idari binada hafif hasarın oluştuğunu kaydetti. Zaporojye nükleer santral personelinin çalışmalarına devam ettiğini belirtilirken radyoaktif durumu takip ettiği aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/rus-ordusu-ukraynada-yabanci-parali-askerlerin-bulundugu-yeri-vurdu-1090828686.html

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