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Rosatom, Türkiye'de nükleer farkındalığı artırmak için üniversitelerde söyleşiler düzenledi
Rosatom, Türkiye'de nükleer farkındalığı artırmak için üniversitelerde söyleşiler düzenledi
Sputnik Türkiye
Rosatom, Türkiye’de nükleer enerji farkındalığını artırmak için dört üniversitede belgesel gösterimi ve söyleşiler düzenledi. Söyleşiye Rosatom Orta Doğu ve... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T14:03+0300
2024-11-26T14:03+0300
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, nükleer enerji konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla Türkiye’deki dört üniversitede Oliver Stone’un 'Nuclear Now' belgeselinin gösterimini gerçekleştirdi. Etkinlikler kapsamında akademisyenler ve uzmanların katıldığı söyleşiler de düzenlendi.Rosatom’dan yapılan açıklamada, nükleer farkındalık yaratmak için dünya genelinde 100 ülkede çeşitli etkinlikler düzenlendiği belirtilirken, Türkiye’nin bu çalışmalara yoğun katılım gösterdiği ifade edildi. Dünya Bilim Günü kapsamında düzenlenen Atomic Quiz adlı bilgi yarışmasına Türkiye’den 25 bin kişi katıldı ve ülke, katılımcı sayısı açısından üçüncü sırada yer aldı.Hacettepe Üniversitesi’nde ağırlıklı olarak nükleer enerji mühendisliği öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Atomic Quiz’deki sorular hem öğrenciler hem de akademisyenler tarafından tartışıldı. Üniversitenin Nükleer Enerji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şule Ergün, öğrencilere soruların doğru cevaplarını ayrıntılı bir şekilde açıkladı.Bunun yanında Tarsus, Sinop ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde de konferanslar düzenlendi. Nükleer enerjiye yeni bir perspektifRosatom Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Alexander Voronkov, belgeselin, nükleer enerjiyi temiz enerji alternatifi olarak yeniden düşünmeye teşvik ettiğini belirtti. Voronkov, “Oliver Stone’un belgeseli, nükleer enerjiye duyulan ihtiyacı açık bir şekilde anlatıyor ve çevresel zorluklarla başa çıkmak için bir eylem çağrısında bulunuyor” dedi.Bu etkinliklerin, nükleer enerji konusunda farkındalık yaratma çabalarına önemli katkılar sunduğu ve Rosatom’un küresel vizyonuna uygun bir adım olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/rusya-ve-turkiye-arasinda-yerel-para-birimlerini-kullanarak-doviz-ihtiyacini-azaltacak-uygulama-1090837991.html
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ankara, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, zaporizhzhya nükleer santrali, santral, termik santral, nükleer santral, jeotermal santral, rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), rusya atom enerji şirketi rosatom, oliver stone, belgesel

Rosatom, Türkiye'de nükleer farkındalığı artırmak için üniversitelerde söyleşiler düzenledi

14:03 26.11.2024
© RosatomRosatom
Rosatom - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
© Rosatom
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Rosatom, Türkiye’de nükleer enerji farkındalığını artırmak için dört üniversitede belgesel gösterimi ve söyleşiler düzenledi. Söyleşiye Rosatom Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Alexander Voronkov da katıldı.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, nükleer enerji konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla Türkiye’deki dört üniversitede Oliver Stone’un 'Nuclear Now' belgeselinin gösterimini gerçekleştirdi. Etkinlikler kapsamında akademisyenler ve uzmanların katıldığı söyleşiler de düzenlendi.
Rosatom’dan yapılan açıklamada, nükleer farkındalık yaratmak için dünya genelinde 100 ülkede çeşitli etkinlikler düzenlendiği belirtilirken, Türkiye’nin bu çalışmalara yoğun katılım gösterdiği ifade edildi. Dünya Bilim Günü kapsamında düzenlenen Atomic Quiz adlı bilgi yarışmasına Türkiye’den 25 bin kişi katıldı ve ülke, katılımcı sayısı açısından üçüncü sırada yer aldı.
Hacettepe Üniversitesi’nde ağırlıklı olarak nükleer enerji mühendisliği öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Atomic Quiz’deki sorular hem öğrenciler hem de akademisyenler tarafından tartışıldı. Üniversitenin Nükleer Enerji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şule Ergün, öğrencilere soruların doğru cevaplarını ayrıntılı bir şekilde açıkladı.
Bunun yanında Tarsus, Sinop ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde de konferanslar düzenlendi.
© RosatomRusatom
Rusatom - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
© Rosatom

Nükleer enerjiye yeni bir perspektif

Rosatom Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Alexander Voronkov, belgeselin, nükleer enerjiyi temiz enerji alternatifi olarak yeniden düşünmeye teşvik ettiğini belirtti. Voronkov, “Oliver Stone’un belgeseli, nükleer enerjiye duyulan ihtiyacı açık bir şekilde anlatıyor ve çevresel zorluklarla başa çıkmak için bir eylem çağrısında bulunuyor” dedi.
Bu etkinliklerin, nükleer enerji konusunda farkındalık yaratma çabalarına önemli katkılar sunduğu ve Rosatom’un küresel vizyonuna uygun bir adım olduğu ifade edildi.
Letim - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
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