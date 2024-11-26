https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/pentagon-dogruladi-ukraynalilar-savunma-amaciyla-atacms-kullanabilirler-1090860369.html

Pentagon doğruladı: 'Ukraynalılar savunma amacıyla ATACMS kullanabilirler'

Pentagon doğruladı: 'Ukraynalılar savunma amacıyla ATACMS kullanabilirler'

Sputnik Türkiye

Pentagon, Ukrayna'nın Rusya Federasyonu'nun derinliklerine ATACMS füzeleri ile saldırı düzenlemesi için izin aldığını resmen onayladı. 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T22:29+0300

2024-11-26T22:29+0300

2024-11-26T22:29+0300

ukrayna krizi

pentagon

abd dışişleri bakanlığı

beyaz saray

atacms

storm shadow

patrick ryder

john kirby

rusya

vladimir putin

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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Patrik Ryder yaptığı açıklamada, ABD makamlarının Ukrayna'ya uzun menzilli ATACMS füzelerini Rus topraklarına yönelik saldırılar için kullanma izni verdiğini belirtti. Ryder, basın toplantısında gazetecilere “Politikada bir değişiklik oldu. Ukraynalılar savunma amacıyla ATACMS kullanabilirler” diyerek ABD'nin uzun menzilli füzelerinin şu anda Kursk bölgesine odaklandığını vurguladı.Pazartesi günü Beyaz Saray Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Ukrayna'nın ABD'nin ATACMS uzun menzilli füzelerini 'Kursk bölgesi ve çevresindeki' hedeflere yönelik saldırılar için kullanma iznine sahip olduğunu duyurmuş ve bu durumun meşru müdafaa için gerekli olduğunu ifade etmişti. Aynı gün, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı, Kirby'in açıklamasıyla ilgili yorum yapmaktan kaçınmıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı bir açıklamada, Ukrayna'nın 19 Kasım'da Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedefleri ABD'nin ATACMS füzeleri ve İngiltere'nin uzun menzilli Storm Shadow füzeleriyle vurduğunu belirtmişti. Bu durum sonrası Rusya, 21 Kasım'da Dnepropetrovsk'taki bulunan Ukrayna askeri-sanayi tesisine yönelik kapsamlı bir saldırı gerçekleştirmiş ve füze ekipmanı üreten büyük sanayi kompleksini hedef almıştı. Operasyon kapsamında, Rusya'nın en yeni orta menzilli füze sistemlerinden biri olan Oreşnik'in nükleer olmayan hipersonik konfigürasyonda bir balistik füze ile test edildiği duyurulmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/natodan-ukrayna-cagrisi-orta-menzilli-fuze-tedarik-edelim-1090858834.html

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pentagon, abd dışişleri bakanlığı, beyaz saray, atacms, storm shadow, patrick ryder, john kirby, rusya, vladimir putin, oreşnik