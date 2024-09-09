https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/pakistanda-imran-hanin-serbest-birakilmasi-icin-duzenlenen-mitingde-arbede-1087803745.html

Pakistan'da İmran Han'ın serbest bırakılması için düzenlenen mitingde arbede

Pakistan'da İmran Han'ın serbest bırakılması için düzenlenen mitingde arbede

Sputnik Türkiye

Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın serbest bırakılması için düzenlenen mitingde Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekçileri ile polis arasında... 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T00:07+0300

2024-09-09T00:07+0300

2024-09-09T00:07+0300

dünya

pakistan

imran han

miting

terör saldırısı

islamabad

hapis cezası

muhalefet

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Geo-TV tarafından aktarılan haberde, İslamabad'ın 30 kilometre batısındaki Sangjani bölgesinde PTI aktivistleri ve destekçilerinin toplandığı noktanın yakınında şüpheli bir çanta bulunurken, olay yerine derhal bir bomba imha ekibi sevk edildiği, çantada yapılan incelemede bir el bombası, fünye, elektrik kabloları ve farkli tipte patlayıcı madde ele geçirildiği kaydedildi.Mitingin güvenliğini sağlamak amacıyla, etkinliğin düzenlendiği bölgeye geniş bir kolluk kuvveti ve askeri birlik konuşlandırılırken, mobil ağların çalışması da geçici olarak kısıtlandı.Hükümet ve muhalefet arasındaki gerilim büyüyorİmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI), başkent İslamabad'da miting düzenlerken, eski başbakanın derhal serbest bırakılması talebiyle düzenlenen mitingde PTI liderleri, hükümeti, partilerini marjinalleştirmekle eleştirdi.PTI Genel Sekreteri Hammad Azhar, mitingde yaptığı konuşmada, bugün ülkede hukukun ve anayasanın üstünlüğünü tesis etmek için toplandıklarını belirtti.Azhar, hiçbir engelin kendilerini yıldıramayacağını vurgulayarak, "Allah'ın izniyle İmran Han'ın serbest bırakılmasını sağlayacağız" dedi.Mitingin sonlarına doğru PTI destekçileri ile polis arasında arbede yaşandı.Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, miting için belirlenen zamanın aşıldığı gerekçesiyle kalabalığa müdahale edildi. Bu durum da arbede yaşanmasına ve nihayetinde de göz yaşartıcı gaz kullanılmasına yol açtı.Azhar, mitingde yaşanan olaylara ilişkin sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, polisin müdahalesini aptalca olarak nitelendirdi.Genel Sekreter, "Bu, halkın 47. Hükümet'e karşı zaten öfkeli olduğu bir durumda siyasi tansiyonu yükseltecek" ifadesini kullandı.Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi de yaptığı açıklamada, polis müdahalesini "utanç verici, zalimce, korkakça ve anlamsız bir hareket" diye eleştirdi.Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Attaullah Tarar, basına verdiği demeçte, PTI'nın sosyal medyaya sahte videolar yükleyerek propaganda yaydığını söyledi.Tarar, Pakistan halkının PTI'nın mitingini reddettiğini belirterek, mitingin bölge yönetiminin izin verdiği süre içinde yapılması gerektiğini kaydetti.Eski Başbakan Han hakkında devlet sırlarını ifşa etmek, yasa dışı evlilik gibi suçlamalarla daha önce dava açılmıştı.Han, yargılandığı çeşitli davalar sebebiyle 5 Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/pakistan-bmnin-imran-hanin-serbest-birakilmasi-cagrisini-reddetti-1085450159.html

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pakistan, imran han, miting, terör saldırısı, islamabad, hapis cezası, muhalefet