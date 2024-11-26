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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/car-mangali-donanimli-rus-t-80-tanklari-gorev-basinda-dusman-tahkimatlarini-imha-etti-1090826890.html
'Çar mangalı' donanımlı Rus T-80 tankları görev başında: Düşman tahkimatlarını imha etti
'Çar mangalı' donanımlı Rus T-80 tankları görev başında: Düşman tahkimatlarını imha etti
Sputnik Türkiye
Savunma sanayisinde yaşanan gelişmeler sonucu İHA gibi çeşitli silahların öne çıkması, muharebe sahasında 'çar mangallı' tanklar gibi düşük maliyetli ve... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
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2024-11-26T10:15+0300
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Rusya Silahlı Kuvvetleri 'Vostok' (Doğu) Askeri Grubu'nun 'çar mangalı' ve zincirlerle donatılmış T-80 tankının mürettebatı, Ukrayna ordusunun tahkimatını imha ederek taarruz gruplarının Güney Donetsk istikametindeki ilerleyişini kolaylaştırdı.'Çar mangallı' tankı anlatan 'Ufa' lakaplı bir müfreze komutanı, "Gördüğünüz gibi, 'çar mangalının' kaynak işleri tamamlandı, öne, arkaya zincirler yerleştirildi, ızgaralar, elektronik harp araçları ve mayına dayanıklı tank paleti de takıldı" dedi.'Ufa', tankçı askerlerin doğrudan atış menzili dahilinde atış mevzilerine geçerek düşman mevzilerini 125 mm'lik yüksek patlayıcı güce sahip mermilerle vurduğunu anlattı.Tankçılar, makineli tüfek mevzilerini ve tahkimatları yok ederek taarruz halindeki piyade gruplarına ateş desteği sağladılar.Ukraynalı güçlerin FPV tipi İHA'larla karşılık vermesine rağmen, 'çar mangallı' T-80 tankı sayesinde Ukrayna ordusunun askerleri ve teçhizatı başarıyla etkisiz hale getirildi.Tanklar ve tanksavar silahları arasındaki tarihi çekişme, Ukrayna'daki çatışma sırasında keskin bir şekilde tırmanırken, başta İHA'lar olmak üzere çeşitli türden silahlara karşı yüksek koruma sağlayan, 'zırhlı koruyucu yapı' olarak tanımlanabilen 'çar mangalı' gibi pratik askeri çözümler muharebe sahasında hayat buldu. 2023 yazının sonunda cephedeki sayıları belirgin biçimde artan 'çar mangallı' ve zincirli tanklar, hem Rusya hem de Ukrayna orduları tarafından aktif olarak kullanılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/dunyanin-en-zengin-adami-elon-musk-f-35-pilotlarin-olmesine-neden-olacak-1090816554.html
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rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, tank, tanksavar, çar mangalı, çar mangallı tank
rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, tank, tanksavar, çar mangalı, çar mangallı tank

'Çar mangalı' donanımlı Rus T-80 tankları görev başında: Düşman tahkimatlarını imha etti

10:15 26.11.2024
çar mangalı
çar mangalı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
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Savunma sanayisinde yaşanan gelişmeler sonucu İHA gibi çeşitli silahların öne çıkması, muharebe sahasında 'çar mangallı' tanklar gibi düşük maliyetli ve oldukça etkili çözümleri beraberinde getirdi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri 'Vostok' (Doğu) Askeri Grubu'nun 'çar mangalı' ve zincirlerle donatılmış T-80 tankının mürettebatı, Ukrayna ordusunun tahkimatını imha ederek taarruz gruplarının Güney Donetsk istikametindeki ilerleyişini kolaylaştırdı.

'Çar mangallı' tankı anlatan 'Ufa' lakaplı bir müfreze komutanı, "Gördüğünüz gibi, 'çar mangalının' kaynak işleri tamamlandı, öne, arkaya zincirler yerleştirildi, ızgaralar, elektronik harp araçları ve mayına dayanıklı tank paleti de takıldı" dedi.

'Ufa', tankçı askerlerin doğrudan atış menzili dahilinde atış mevzilerine geçerek düşman mevzilerini 125 mm'lik yüksek patlayıcı güce sahip mermilerle vurduğunu anlattı.

Tankçılar, makineli tüfek mevzilerini ve tahkimatları yok ederek taarruz halindeki piyade gruplarına ateş desteği sağladılar.

Ukraynalı güçlerin FPV tipi İHA'larla karşılık vermesine rağmen, 'çar mangallı' T-80 tankı sayesinde Ukrayna ordusunun askerleri ve teçhizatı başarıyla etkisiz hale getirildi.

Tanklar ve tanksavar silahları arasındaki tarihi çekişme, Ukrayna'daki çatışma sırasında keskin bir şekilde tırmanırken, başta İHA'lar olmak üzere çeşitli türden silahlara karşı yüksek koruma sağlayan, 'zırhlı koruyucu yapı' olarak tanımlanabilen 'çar mangalı' gibi pratik askeri çözümler muharebe sahasında hayat buldu.

2023 yazının sonunda cephedeki sayıları belirgin biçimde artan 'çar mangallı' ve zincirli tanklar, hem Rusya hem de Ukrayna orduları tarafından aktif olarak kullanılıyor.
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