https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/car-mangali-donanimli-rus-t-80-tanklari-gorev-basinda-dusman-tahkimatlarini-imha-etti-1090826890.html

'Çar mangalı' donanımlı Rus T-80 tankları görev başında: Düşman tahkimatlarını imha etti

'Çar mangalı' donanımlı Rus T-80 tankları görev başında: Düşman tahkimatlarını imha etti

Sputnik Türkiye

Savunma sanayisinde yaşanan gelişmeler sonucu İHA gibi çeşitli silahların öne çıkması, muharebe sahasında 'çar mangallı' tanklar gibi düşük maliyetli ve... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T10:15+0300

2024-11-26T10:15+0300

2024-11-26T10:15+0300

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Rusya Silahlı Kuvvetleri 'Vostok' (Doğu) Askeri Grubu'nun 'çar mangalı' ve zincirlerle donatılmış T-80 tankının mürettebatı, Ukrayna ordusunun tahkimatını imha ederek taarruz gruplarının Güney Donetsk istikametindeki ilerleyişini kolaylaştırdı.'Çar mangallı' tankı anlatan 'Ufa' lakaplı bir müfreze komutanı, "Gördüğünüz gibi, 'çar mangalının' kaynak işleri tamamlandı, öne, arkaya zincirler yerleştirildi, ızgaralar, elektronik harp araçları ve mayına dayanıklı tank paleti de takıldı" dedi.'Ufa', tankçı askerlerin doğrudan atış menzili dahilinde atış mevzilerine geçerek düşman mevzilerini 125 mm'lik yüksek patlayıcı güce sahip mermilerle vurduğunu anlattı.Tankçılar, makineli tüfek mevzilerini ve tahkimatları yok ederek taarruz halindeki piyade gruplarına ateş desteği sağladılar.Ukraynalı güçlerin FPV tipi İHA'larla karşılık vermesine rağmen, 'çar mangallı' T-80 tankı sayesinde Ukrayna ordusunun askerleri ve teçhizatı başarıyla etkisiz hale getirildi.Tanklar ve tanksavar silahları arasındaki tarihi çekişme, Ukrayna'daki çatışma sırasında keskin bir şekilde tırmanırken, başta İHA'lar olmak üzere çeşitli türden silahlara karşı yüksek koruma sağlayan, 'zırhlı koruyucu yapı' olarak tanımlanabilen 'çar mangalı' gibi pratik askeri çözümler muharebe sahasında hayat buldu. 2023 yazının sonunda cephedeki sayıları belirgin biçimde artan 'çar mangallı' ve zincirli tanklar, hem Rusya hem de Ukrayna orduları tarafından aktif olarak kullanılıyor.

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