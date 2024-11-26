https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/nato-tatbikatinda-ingiliz-askerlerini-tasiyan-minibusler-zincirleme-kaza-yapti-12-ingiliz-askeri-1090853207.html
NATO tatbikatında İngiliz askerlerini taşıyan minibüsler zincirleme kaza yaptı: 12 İngiliz askeri yaralandı
NATO tatbikatında İngiliz askerlerini taşıyan minibüsler zincirleme kaza yaptı: 12 İngiliz askeri yaralandı
Sputnik Türkiye
Estonya’da düzenlenen NATO tatbikatı sırasında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12’si İngiliz askeri olmak üzere 17 kişi yaralandı. Yaralı askerlerden... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T17:19+0300
2024-11-26T17:19+0300
2024-11-26T17:19+0300
dünya
nato
birleşik çabalar-2021 nato tatbikatı
savunma bakanlığı
avrupa
estonya
kaza
zincirleme kaza
kaza sebebi
yaralı
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Estonya’da düzenlenen NATO tatbikatı sırasında, İngiliz askerlerini taşıyan üç minibüsün de dahil olduğu zincirleme trafik kazasında 12’si İngiliz askeri olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı.Kazanın, Tallinn-Narva otoyolunda kar fırtınası sırasında meydana geldiği ve Estonyalı sivillerin kullandığı iki aracın çarpışmasının ardından oluştuğu bildirildi. İngiltere Savunma Bakanlığı, yaralanan 8 İngiliz askerinin detaylı tedavi için Pazar günü ülkeye geri döndüğünü, bunlardan 5’inin taburcu edildiğini ve 3 askerin Birmingham’daki Kraliçe Elizabeth Hastanesi’nde tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.İngiltere, Rusya’ya karşı çok uluslu savaş grubuna liderlik ettiği Cabrit Operasyonu kapsamında Estonya’da 900 asker bulunduruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/rusya-kursk-bolgesinde-vurulan-abd-yapimi-atacms-fuzelerinin-fotograflarini-paylasti-1090853042.html
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nato, birleşik çabalar-2021 nato tatbikatı, savunma bakanlığı, avrupa, estonya, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, yaralı, ingiltere
nato, birleşik çabalar-2021 nato tatbikatı, savunma bakanlığı, avrupa, estonya, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, yaralı, ingiltere
NATO tatbikatında İngiliz askerlerini taşıyan minibüsler zincirleme kaza yaptı: 12 İngiliz askeri yaralandı
Estonya’da düzenlenen NATO tatbikatı sırasında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12’si İngiliz askeri olmak üzere 17 kişi yaralandı. Yaralı askerlerden 8’i tedavi için İngiltere’ye sevk edildi.
Estonya’da düzenlenen NATO tatbikatı sırasında, İngiliz askerlerini taşıyan üç minibüsün de dahil olduğu zincirleme trafik kazasında 12’si İngiliz askeri olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı.
Kazanın, Tallinn-Narva otoyolunda kar fırtınası sırasında meydana geldiği ve Estonyalı sivillerin kullandığı iki aracın çarpışmasının ardından oluştuğu bildirildi. İngiltere Savunma Bakanlığı, yaralanan 8 İngiliz askerinin detaylı tedavi için Pazar günü ülkeye geri döndüğünü, bunlardan 5’inin taburcu edildiğini ve 3 askerin Birmingham’daki Kraliçe Elizabeth Hastanesi’nde tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.
İngiltere, Rusya’ya karşı çok uluslu savaş grubuna liderlik ettiği Cabrit Operasyonu kapsamında Estonya’da 900 asker bulunduruyor.