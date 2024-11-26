https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/nato-tatbikatinda-ingiliz-askerlerini-tasiyan-minibusler-zincirleme-kaza-yapti-12-ingiliz-askeri-1090853207.html

NATO tatbikatında İngiliz askerlerini taşıyan minibüsler zincirleme kaza yaptı: 12 İngiliz askeri yaralandı

NATO tatbikatında İngiliz askerlerini taşıyan minibüsler zincirleme kaza yaptı: 12 İngiliz askeri yaralandı

Sputnik Türkiye

Estonya’da düzenlenen NATO tatbikatı sırasında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12’si İngiliz askeri olmak üzere 17 kişi yaralandı. Yaralı askerlerden... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T17:19+0300

2024-11-26T17:19+0300

2024-11-26T17:19+0300

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birleşik çabalar-2021 nato tatbikatı

savunma bakanlığı

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Estonya’da düzenlenen NATO tatbikatı sırasında, İngiliz askerlerini taşıyan üç minibüsün de dahil olduğu zincirleme trafik kazasında 12’si İngiliz askeri olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı.Kazanın, Tallinn-Narva otoyolunda kar fırtınası sırasında meydana geldiği ve Estonyalı sivillerin kullandığı iki aracın çarpışmasının ardından oluştuğu bildirildi. İngiltere Savunma Bakanlığı, yaralanan 8 İngiliz askerinin detaylı tedavi için Pazar günü ülkeye geri döndüğünü, bunlardan 5’inin taburcu edildiğini ve 3 askerin Birmingham’daki Kraliçe Elizabeth Hastanesi’nde tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.İngiltere, Rusya’ya karşı çok uluslu savaş grubuna liderlik ettiği Cabrit Operasyonu kapsamında Estonya’da 900 asker bulunduruyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/rusya-kursk-bolgesinde-vurulan-abd-yapimi-atacms-fuzelerinin-fotograflarini-paylasti-1090853042.html

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nato, birleşik çabalar-2021 nato tatbikatı, savunma bakanlığı, avrupa, estonya, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, yaralı, ingiltere