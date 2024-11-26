https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/milyonlarca-arac-sahibini-ilgilendiren-karar-trafik-sigortasinda-15-gun-kurali-kalkiyor-sayili-gun-1090823471.html

2. el otomobil alacaklar dikkat: Trafik sigortasında 15 gün kuralı kalkıyor

2. el otomobil alacaklar dikkat: Trafik sigortasında 15 gün kuralı kalkıyor

Sputnik Türkiye

5 Mart tarihinde Anayasa Mahkemesi trafik sigortasında 15 gün kuralını iptal etti. İptal kararının 9 ay sonrasına, yani 5 Aralık tarihinde uygulanacağı... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T09:29+0300

2024-11-26T09:29+0300

2024-11-26T09:30+0300

ekonomi

otomobil

poliçe

noter

trafik sigortası

sigorta

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Trafik sigortasında yeni dönem 5 Aralık tarihinde başlıyor ve artık araç alım satımında 15 gün kuralı kalkıyor. Peki 15 gün kuralı ne anlama geliyor?15 gün kuralı nedir?Milliyet'e konuşan Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı şu ifadeleri kullandı: 'Aracı satanlar hemen poliçe iptali bildirmeli'Aracı satanları uyaran Bağcı, "Yeni uygulamada araç satıldıktan sonra kişiye bir dava açılmayacak. Ancak burada önemli bir husus var. Arabayı satan kişinin hemen poliçesinin iptalini sigorta şirketine bildirmelidir. Bu çok önemli. Alan kişinin de belki aynı gün vakti olmayabilir ama birkaç gün içerisinde poliçe yapması gerekiyor" dedi.Poliçe yapma süresi 1 aya uzayacakPoliçe yapılmazsa ne olur?'Araç satın alan hemen poliçe yaptırmalı'Satın alma işleminde hızla yapılması gereken adımlar var:‘Acilen düzenleme lazım'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/icisleri-bakanligi-acikladi-3-milyon-14-bin-276-arac-denetlendi-1090488620.html

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