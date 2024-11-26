2. el otomobil alacaklar dikkat: Trafik sigortasında 15 gün kuralı kalkıyor
09:29 26.11.2024 (güncellendi: 09:30 26.11.2024)
© AAOtomobil
© AA
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5 Mart tarihinde Anayasa Mahkemesi trafik sigortasında 15 gün kuralını iptal etti. İptal kararının 9 ay sonrasına, yani 5 Aralık tarihinde uygulanacağı kararlaştırılmıştı. Peki trafik sigortasında 15 gün kuralı nedir? Araç alım satımında bundan sonra süreç nasıl işleyecek?
Trafik sigortasında yeni dönem 5 Aralık tarihinde başlıyor ve artık araç alım satımında 15 gün kuralı kalkıyor. Peki 15 gün kuralı ne anlama geliyor?
15 gün kuralı nedir?
Milliyet'e konuşan Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı şu ifadeleri kullandı:
“Eskiden aracınızı sattığınızda 15 gün içerisinde sigorta şirketine bildirip poliçenizi iptal edebiliyordunuz. Yeni alan kişi de 15 gün içinde sigortayı yaptırabiliyordu. Mevcut poliçe 15 gün geçerliliğini koruyordu. Eski uygulamada önemli sorunlar ortaya çıktı. Örneğin alan kişi gidip kaza yaptığında burada uzlaşamadığında karşı taraf size dava açıyordu ve arabasını satan kişiler başka bir kişinin karıştığı kazada mahkemelik olup bir süreç yürütmek zorunda kalıyordu. Sigorta şirketi de sigortalısı arabayı satmış, başkası almış, 15 gün içerisinde başkası kaza yaptığında hasar ödemek zorunda kalıyordu. Mart ayında Resmi Gazete’de yayımlandı. Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. 9 ay sonra yürürlüğe girecek dendi. Bu süre 5 Aralık itibarıyla doluyor. Artık araç devir işlemlerinde trafik sigortasında 15 günlük süre uygulanmayacak.
'Aracı satanlar hemen poliçe iptali bildirmeli'
Aracı satanları uyaran Bağcı, "Yeni uygulamada araç satıldıktan sonra kişiye bir dava açılmayacak. Ancak burada önemli bir husus var. Arabayı satan kişinin hemen poliçesinin iptalini sigorta şirketine bildirmelidir. Bu çok önemli. Alan kişinin de belki aynı gün vakti olmayabilir ama birkaç gün içerisinde poliçe yapması gerekiyor" dedi.
Poliçe yapma süresi 1 aya uzayacak
"Anayasa Mahkemesi 15 günlük süreyi iptal ettiğinden 5 Aralık’tan sonra Türk Ticaret Kanunu’nda ilgili maddelerde süre 1 ay olarak yer alıyor. Yani trafik poliçesi yapma süresi 1 aya uzayacak."
Poliçe yapılmazsa ne olur?
İnsanlar genelde belli bir zorunluluk olmadığı sürece bu tarz şeyleri ihmal edebiliyorlar. Çok ciddi mağduriyetlerin oluşabileceğini düşünüyorum. Birinci olarak bir kişi aracı satın aldı. Baskı olmadığı taktirde poliçe yapmazsa trafik polisi aracı bağlayabilir. Önemli cezalarla karşılaşılabilir. Bu sırada bir kazaya karışılırsa yüksek limitlerde karşı tarafa vereceği hasarları cebinden ödeyebilir. Daha büyük davalarla karşı karşıya kalabilir.
'Araç satın alan hemen poliçe yaptırmalı'
Satın alma işleminde hızla yapılması gereken adımlar var:
Mutlaka aracı satan kişinin trafik sigortasını iptal ettirmesi gerekiyor. Alıcı aracı sattığını sigorta acentesine bildirmekte gecikebiliyor. Bunun otomatik olarak olması sağlanabilir. Olmasa dahi satıcının mutlaka hemen acentesine haber verip poliçesini iptal ettirmesi gerekiyor. Alıcının da hemen sigorta yaptırması gerekiyor.
‘Acilen düzenleme lazım'
"Burada noterler araç devir işlemlerinde alıcıdan trafik poliçesini isteyebilir. Bu konuda mutlaka sigorta acentesinden trafik poliçesinin gelmesi talep edilebilir. Geçici bir ruhsat verilip, trafik poliçesini getirdiğinde ruhsatını teslim edebilir. Trafik sigortasında sigortasızlık oranını engellemek için şu an acilen yeni bir düzenleme şarttır.”