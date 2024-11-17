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İçişleri Bakanlığı açıkladı: 3 milyon 14 bin 276 araç denetlendi
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 3 milyon 14 bin 276 araç denetlendi
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İçişleri Bakanlığı trafik denetimlerine dair bilgilendirme yaptı. Bakanlık "3 milyon 14 bin 276 araç denetlendi, 483 bin 947 araca/sürücüye işlem yapıldı"... 17.11.2024, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanlığı trafikte yapılan denetimlere dair verileri paylaştı:
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içişleri bakanlığı, son dakika, ceza
içişleri bakanlığı, son dakika, ceza

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 3 milyon 14 bin 276 araç denetlendi

09:51 17.11.2024 (güncellendi: 10:29 17.11.2024)
© AATrafik polisi
Trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2024
© AA
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İçişleri Bakanlığı trafik denetimlerine dair bilgilendirme yaptı. Bakanlık "3 milyon 14 bin 276 araç denetlendi, 483 bin 947 araca/sürücüye işlem yapıldı" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanlığı trafikte yapılan denetimlere dair verileri paylaştı:
”Sürücü Belgesiz Araç Kullanımıyla” ilgili olarak 2024 yılında toplam 535 bin 62 işlem yapıldı. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için trafik ekip sayılarımızı ve denetimleri arttırıyoruz. Denetimler arttıkça kaza sayıları azalıyor Lütfen hem kendi güvenliğiniz hem de başkalarının güvenliği için ehliyetiniz olmadan direksiyon başına geçmeyin TRAFİK DENETİMLERİ Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 7-14 Kasım 2024 tarihleri arasında: 3 Milyon 14 bin 276 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 259 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 134 bin 746, Periyodik muayenesi yaptırılmamış 30 bin 102, Emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 73 ve Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 397 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; Toplam 483 bin 947 araca/sürücüye işlem yapıldı. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.
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