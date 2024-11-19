https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-askiya-alindi-1090541793.html
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin sis nedeniyle askıya alındığını bildirdi. 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T09:42+0300
2024-11-19T09:42+0300
2024-11-19T10:38+0300
türkiye
istanbul boğazı
sis
gemi
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İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle trafik askıya alındı. Bakanlıktan İstanbul Boğazı trafiğine ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, boğazdaki gemi trafiğinin kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/resmi-gazetede-yayimlandi-tcmb-duyurdu-yeni-5-ve-50-tllik-banknotlar-tedavule-cikti-1090540928.html
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istanbul boğazı, sis, gemi
istanbul boğazı, sis, gemi
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
09:42 19.11.2024 (güncellendi: 10:38 19.11.2024)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin sis nedeniyle askıya alındığını bildirdi.
İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle trafik askıya alındı. Bakanlıktan İstanbul Boğazı trafiğine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, boğazdaki gemi trafiğinin kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı ifade edildi.