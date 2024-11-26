https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/beyaz-saray-ilk-kez-ukraynaya-atacms-fuzeleri-ile-rusya-topraklarini-vurma-izni-verildigini-kabul-1090814803.html

Beyaz Saray ilk kez Ukrayna’ya ATACMS füzeleri ile Rusya topraklarını vurma izni verildiğini kabul etti

Beyaz Saray ilk kez Ukrayna’ya ATACMS füzeleri ile Rusya topraklarını vurma izni verildiğini kabul etti

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray ilk kez, Ukrayna’ya Kursk Bölgesi’ne ve ‘yakınlarına’ yönelik saldırılar için ATACMS füzelerini kullanma izni verildiğini resmen doğruladı. 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T00:23+0300

2024-11-26T00:23+0300

2024-11-26T00:33+0300

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın toplantısında Ukrayna’nın Kursk Bölgesi’ne yönelik saldırılarda uzun menzilli ATACMS füzelerini kullanma izni verildiğini ilk kez doğruladı.Kirby, “Şu anda acil ihtiyaç durumunda ATACMS’ları meşru müdafaa için kullanma olanağına sahipler” açıklamasında bulundu.Kirby ayrıca Amerikan yönetiminin uzun menzilli füzelerin kullanımına ilişkin kurallarda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yalnızca belirli hedefleri vurabileceği yönünde değişiklikler yaptığını da açıkladı, ancak daha fazla detay vermedi.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya topraklarının derinliklerine yönelik olası saldırıların sonuçları hakkındaki sözlerinin gerekli adreslere ulaştığından şüpheleri olmadığını açıklamıştı.Putin, NATO ülkelerinin sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanması olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı da tartıştıklarını ifade etmişti.Rus lider, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımının, NATO, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini ve Moskova'nın da önünde beliren tehditlere göre karar vereceğini vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/donald-trump-beyaz-saray-sozcusu-adayi-olarak-karoline-leavitti-gosterdi-1090476104.html

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abd, beyaz saray, john kirby, ukrayna, atacms, rusya, izin, doğrulama, kremlin, vladimir putin, dmitriy peskov