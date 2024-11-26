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Maraşlı Ferdi Tayfur, zamana meydan okuyor: 'Evimde yüzlerce takım elbise var'
Maraşlı Ferdi Tayfur, zamana meydan okuyor: 'Evimde yüzlerce takım elbise var'
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Kahramanmaraş’ta nostalji rüzgarını geri geriten Murat Erdem, 70’li yıllardan ilham alan tarzıyla hem iş yerinde hem de sosyal çevresinde büyük ilgi görüyor. 26.11.2024, Sputnik Türkiye
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kıyafet
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takım elbise
müzik
nostalji
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Kahramanmaraş’ta yaşayan 40 yaşındaki Murat Erdem, 1970’li yıllardan ilham aldığı giyim tarzı ve Ferdi Tayfur’u andıran saç stiliyle çevresindekileri adeta geçmişe götürüyor. İş yerinde müşterilerin yoğun ilgisini çeken Erdem, nostaljik tarzıyla büyük beğeni topluyor.Henüz 12 yaşındayken takım elbise sevgisini keşfeden Erdem, yıllar içinde bu tutkusunu geçmişin modasıyla harmanladı. Geniş yakalı gömlekler, İspanyol paça pantolonlar ve 100’ün üzerinde özenle sakladığı farklı ceket ile her gün bir başka nostaljik kombinle iş yerinde boy gösteriyor. Berberden çıkan ve saçını Ferdi Tayfur tarzında şekillendiren Erdem, müşterileriyle sık sık fotoğraf çektirerek bu tarzı daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor.“Bu tarz benim kimliğim” diyen Murat Erdem, geleneksel görünüme duyulan ilgiyi canlı tutmayı hedeflediğini belirtiyor. Evinde yüzlerce nostaljik takım elbisesi olduğunu söyleyen Erdem, 70’li ve 80’li yılların modasını yaşatarak hem iş yerinde hem de sosyal çevresinde unutulmaz bir iz bırakıyor. Müşterileriyle kurduğu samimi ilişkiyle Kahramanmaraş’ta adından söz ettiren Erdem, tarzıyla yıllara meydan okuyor.
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ferdi tayfur, hazır giyim, giyim, kıyafet, takım, takım elbise, müzik, nostalji, kılık kıyafet, ulusal kıyafet, kıyafet yönetmeliği
ferdi tayfur, hazır giyim, giyim, kıyafet, takım, takım elbise, müzik, nostalji, kılık kıyafet, ulusal kıyafet, kıyafet yönetmeliği

Maraşlı Ferdi Tayfur, zamana meydan okuyor: 'Evimde yüzlerce takım elbise var'

11:10 26.11.2024
© HALİL ULUBEY-AW337286Ferdi
Ferdi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
© HALİL ULUBEY-AW337286
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Kahramanmaraş’ta nostalji rüzgarını geri geriten Murat Erdem, 70’li yıllardan ilham alan tarzıyla hem iş yerinde hem de sosyal çevresinde büyük ilgi görüyor.
Kahramanmaraş’ta yaşayan 40 yaşındaki Murat Erdem, 1970’li yıllardan ilham aldığı giyim tarzı ve Ferdi Tayfur’u andıran saç stiliyle çevresindekileri adeta geçmişe götürüyor. İş yerinde müşterilerin yoğun ilgisini çeken Erdem, nostaljik tarzıyla büyük beğeni topluyor.
Henüz 12 yaşındayken takım elbise sevgisini keşfeden Erdem, yıllar içinde bu tutkusunu geçmişin modasıyla harmanladı. Geniş yakalı gömlekler, İspanyol paça pantolonlar ve 100’ün üzerinde özenle sakladığı farklı ceket ile her gün bir başka nostaljik kombinle iş yerinde boy gösteriyor. Berberden çıkan ve saçını Ferdi Tayfur tarzında şekillendiren Erdem, müşterileriyle sık sık fotoğraf çektirerek bu tarzı daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor.
Bu tarz benim kimliğim” diyen Murat Erdem, geleneksel görünüme duyulan ilgiyi canlı tutmayı hedeflediğini belirtiyor. Evinde yüzlerce nostaljik takım elbisesi olduğunu söyleyen Erdem, 70’li ve 80’li yılların modasını yaşatarak hem iş yerinde hem de sosyal çevresinde unutulmaz bir iz bırakıyor. Müşterileriyle kurduğu samimi ilişkiyle Kahramanmaraş’ta adından söz ettiren Erdem, tarzıyla yıllara meydan okuyor.
Deniz Akkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
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