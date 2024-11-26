https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/lubnan-israil-ile-ateskes-yakin-ancak-temkinli-olmak-sart-1090816958.html

Lübnan: İsrail ile ateşkes yakın, ancak temkinli olmak şart

Lübnan: İsrail ile ateşkes yakın, ancak temkinli olmak şart

Sputnik Türkiye

Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Vissam el-Murtada, İsrail ile Lübnan arasında ateşkes olacağına dair çıkan haberler hakkında Sputnik'e konuştu. Bakan el-Murtada... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T01:28+0300

2024-11-26T01:28+0300

2024-11-26T01:28+0300

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İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Vissam el-Murtada, Sputnik'e verdiği demeçte İsrail ile olası ateşkese dair haberleri ele aldı.'Ateşkes mümkün ancak temkinli olmalıyız'İsrail ile olası ateşkes hakkında yaptığı açıklamada Bakan el-Murtada, "Tüm göstergeler, Lübnan'da yakın bir ateşkes anlaşmasına varılabileceğine işaret ediyor. Ancak bu aşamada temkinli olmamız gerekiyor" ifadelerinde bulundu.İsrail'de nihayet sağduyunun hakim olduğunu ve Salı gününden itibaren Lübnan'da bir ateşkes anlaşmasına doğru ilerlemeye başlanabileceğini ifade eden el-Murtada, "Artık İsrail'in Lübnan halkına yönelik saldırılarının durdurulmasına dair umut var. Ancak, İsrail'den resmi bir açıklama gelene ve 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının pratikte uygulanmasına başlanana kadar, bir sonraki aşamada neler olacağını kestirmek henüz mümkün değil" şeklinde konuştu.'İsrail Kabinesi'nin bu savaşı sürdürmek için artık siyasi bir aracı kalmamıştır'Sputnik'e verdiği demeçte El-Murtada, Lübnan halkına aşırı iyimser olmamaları, temkinli ve ihtiyatlı davranmaları yönünde tavsiyelerde bulunarak, "Görünüşe göre, İsrail'in kuzey ve orta kesimlerinde durumun dramatik bir şekilde kötüleşmesi, Başbakan Netanyahu'nun askeri yollarla hiçbir hedefe ulaşamayacağını anlamasıyla birlikte, savaşın sona erdirilmesi olasılığı hakkında bir bilgi telaşı yarattı. Direniş planlarını bozdu ve Lübnan halkı, geçtiğimiz haftalarda acımasız saldırılara karşı direnç gösterdi" dedi.El-Murtada, "İsrail Kabinesi'nin bu savaşı sürdürmek için artık siyasi bir aracı kalmamıştır. Lübnan hükümeti, ateşkesin ilan edilmesinin hemen ardından bir sonraki adımları görüşmek üzere toplanacak. Burada sorun, Tel Aviv'in Beyrut'un aksine 1701 sayılı karara saygı duymaması ve hükümlerini uygulamak istememesidir" şeklinde ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/israil-basini-israil-lubnandaki-hizbullah-ile-ateskesi-prensipte-kabul-etti-1090795924.html

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