https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/lubnan-disisleri-bakani-israil-ile-bu-aksam-ateskes-saglanabilir-1090850911.html

Lübnan Dışişleri Bakanı: İsrail ile bu akşam ateşkes sağlanabilir

Lübnan Dışişleri Bakanı: İsrail ile bu akşam ateşkes sağlanabilir

Sputnik Türkiye

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, "Herkes, İsrail’in ateşkesi kabul etmesini bekliyor. Bu akşam ateşkes sağlanmasını umuyorum.” ifadesini kullandı. 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T16:41+0300

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2024-11-26T16:42+0300

israil- filistin çatışması

lübnan

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İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen 'MED Akdeniz Diyalog Forumu'nda konuşan Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail’in Lübnan’a yönelik yoğun saldırılarının sürdüğünü vurgulayarak ateşkes çağrısında bulundu. Forumun 'Barış için Diyalog' oturumunda yer alan Buhabib, “İsrail saldırıları 60 gündür sürüyor. Herkes, İsrail’in ateşkesi kabul etmesini bekliyor. Bu akşam ateşkes sağlanmasını umuyorum.” dedi.Buhabib, Güney Lübnan’da tek yetkili otoritenin Lübnan hükümeti olması gerektiğini belirterek, “Bu hedefe ulaşmak için, Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) arasındaki işbirliği hayati önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.Karar yine de Netanyahu'ya bağlı Forumdaki konuşmasının ardından İtalyan Rainews24 kanalına açıklamalarda bulunan Buhabib, ateşkesin gerçekleşebilmesi için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun rolüne dikkat çekerek, “Evet, forumda bunu söyledim. Ancak nihai karar İsrail kabinesine ve özellikle Başbakan Netanyahu’ya ait.” dedi.İsrail ordusunun 8 Ekim 2023’ten bu yana Lübnan’ın güney bölgeleri, Bekaa ve Baalbek’e yüzlerce hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu saldırılar sonucunda 946’sı kadın ve çocuk, 222’si sağlık çalışanı olmak üzere toplam 3 bin 768 kişi yaşamını yitirdi. Yaralı sayısı ise 15 bin 699 olarak kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/lubnan-israil-ile-ateskes-yakin-ancak-temkinli-olmak-sart-1090816958.html

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