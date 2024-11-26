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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/lubnan-disisleri-bakani-israil-ile-bu-aksam-ateskes-saglanabilir-1090850911.html
Lübnan Dışişleri Bakanı: İsrail ile bu akşam ateşkes sağlanabilir
Lübnan Dışişleri Bakanı: İsrail ile bu akşam ateşkes sağlanabilir
Sputnik Türkiye
Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, "Herkes, İsrail’in ateşkesi kabul etmesini bekliyor. Bu akşam ateşkes sağlanmasını umuyorum.” ifadesini kullandı. 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T16:41+0300
2024-11-26T16:42+0300
israil- filistin çatışması
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İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen 'MED Akdeniz Diyalog Forumu'nda konuşan Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail’in Lübnan’a yönelik yoğun saldırılarının sürdüğünü vurgulayarak ateşkes çağrısında bulundu. Forumun 'Barış için Diyalog' oturumunda yer alan Buhabib, “İsrail saldırıları 60 gündür sürüyor. Herkes, İsrail’in ateşkesi kabul etmesini bekliyor. Bu akşam ateşkes sağlanmasını umuyorum.” dedi.Buhabib, Güney Lübnan’da tek yetkili otoritenin Lübnan hükümeti olması gerektiğini belirterek, “Bu hedefe ulaşmak için, Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) arasındaki işbirliği hayati önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.Karar yine de Netanyahu'ya bağlı Forumdaki konuşmasının ardından İtalyan Rainews24 kanalına açıklamalarda bulunan Buhabib, ateşkesin gerçekleşebilmesi için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun rolüne dikkat çekerek, “Evet, forumda bunu söyledim. Ancak nihai karar İsrail kabinesine ve özellikle Başbakan Netanyahu’ya ait.” dedi.İsrail ordusunun 8 Ekim 2023’ten bu yana Lübnan’ın güney bölgeleri, Bekaa ve Baalbek’e yüzlerce hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu saldırılar sonucunda 946’sı kadın ve çocuk, 222’si sağlık çalışanı olmak üzere toplam 3 bin 768 kişi yaşamını yitirdi. Yaralı sayısı ise 15 bin 699 olarak kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/lubnan-israil-ile-ateskes-yakin-ancak-temkinli-olmak-sart-1090816958.html
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lübnan, lübnan başbakanı saad hariri, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, israil, israil savunma bakanlığı, israil ordusu (idf), israil seçimleri, israil polisi, israil ordusu, hizbullah, lübnan ordusu, lübnan güçleri

Lübnan Dışişleri Bakanı: İsrail ile bu akşam ateşkes sağlanabilir

16:41 26.11.2024 (güncellendi: 16:42 26.11.2024)
© FotoğrafLübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, öldürülmeden önce 21 günlük ateşkesi kabul etmişti
Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, öldürülmeden önce 21 günlük ateşkesi kabul etmişti - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
© Fotoğraf
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Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, "Herkes, İsrail’in ateşkesi kabul etmesini bekliyor. Bu akşam ateşkes sağlanmasını umuyorum.” ifadesini kullandı.
İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen 'MED Akdeniz Diyalog Forumu'nda konuşan Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail’in Lübnan’a yönelik yoğun saldırılarının sürdüğünü vurgulayarak ateşkes çağrısında bulundu. Forumun 'Barış için Diyalog' oturumunda yer alan Buhabib, “İsrail saldırıları 60 gündür sürüyor. Herkes, İsrail’in ateşkesi kabul etmesini bekliyor. Bu akşam ateşkes sağlanmasını umuyorum.” dedi.
Buhabib, Güney Lübnan’da tek yetkili otoritenin Lübnan hükümeti olması gerektiğini belirterek, “Bu hedefe ulaşmak için, Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) arasındaki işbirliği hayati önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.

Karar yine de Netanyahu'ya bağlı

Forumdaki konuşmasının ardından İtalyan Rainews24 kanalına açıklamalarda bulunan Buhabib, ateşkesin gerçekleşebilmesi için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun rolüne dikkat çekerek, “Evet, forumda bunu söyledim. Ancak nihai karar İsrail kabinesine ve özellikle Başbakan Netanyahu’ya ait.” dedi.
İsrail ordusunun 8 Ekim 2023’ten bu yana Lübnan’ın güney bölgeleri, Bekaa ve Baalbek’e yüzlerce hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu saldırılar sonucunda 946’sı kadın ve çocuk, 222’si sağlık çalışanı olmak üzere toplam 3 bin 768 kişi yaşamını yitirdi. Yaralı sayısı ise 15 bin 699 olarak kaydedildi.
Palestinians protest in the West Bank city of Ramallah, on Saturday, Sept. 21, 2024 against the Israeli strikes in Lebanon. (AP Photo/Majdi Mohammed) - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
DÜNYA
Lübnan: İsrail ile ateşkes yakın, ancak temkinli olmak şart
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