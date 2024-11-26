https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/kursktaki-mahkeme-ingiliz-parali-askerin-tutuklanmasina-hukmetti-1090859477.html
Kursk'taki mahkeme İngiliz paralı askerin tutuklanmasına hükmetti
Kursk'taki mahkeme İngiliz paralı askerin tutuklanmasına hükmetti
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Kursk şehrindeki bölge mahkemesi, İngiliz paralı asker James Scott Rhys Anderson'ın tutuklanmasına karar verdi. 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T21:29+0300
2024-11-26T21:29+0300
2024-11-26T21:28+0300
dünya
kursk bölgesi
mahkeme
ingiliz
paralı asker
ukrayna silahlı kuvvetleri
tutuklama kararı
büyük britanya
irlanda
rusya soruşturma komitesi
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Bölge yargı sisteminin ortak basın servisi tarafından yapılan açıklamada, Kursk’taki Leninskiy Bölge Mahkemesi’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarının bir üyesi olarak Rusya devlet sınırını yasadışı yollardan geçen ve Kursk bölgesindeki çatışmalara katılan İngiltere vatandaşı James Scott Rhys Anderson'ın tutuklanmasına hükmettiği belirtildi.Açıklamada, “Kursk şehrindeki Leninskiy Bölge Mahkemesi, Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve İrlanda vatandaşı James Scott Rhys Anderson'ın tutuklanmasına hükmetti” denildi.Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Ana Askeri Soruşturma Dairesi tarafından açılan davanın kapalı bir mahkeme oturumunda değerlendirildiği belirtilerek, Anderson'un Ukrayna silahlı oluşumlarının bir parçası olarak Rusya'nın devlet sınırını yasadışı olarak geçtiği ve Kursk bölgesindeki çatışmalara katıldığının tespit edildiği ve tutuklanmasına hükmedildiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca kararın temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.Daha önce Rus güvenlik birimlerinden bir kaynak Sputnik’e verdiği demeçte, Rus askerlerinin Kursk bölgesinde James Scott Rhys Anderson adlı bir İngiliz paralı askerini yakaladığı bilgisini vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/rusya-kursk-bolgesinde-vurulan-abd-yapimi-atacms-fuzelerinin-fotograflarini-paylasti-1090853042.html
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kursk bölgesi, mahkeme, ingiliz, paralı asker, ukrayna silahlı kuvvetleri, tutuklama kararı, büyük britanya, irlanda, rusya soruşturma komitesi, temyiz
kursk bölgesi, mahkeme, ingiliz, paralı asker, ukrayna silahlı kuvvetleri, tutuklama kararı, büyük britanya, irlanda, rusya soruşturma komitesi, temyiz
Kursk'taki mahkeme İngiliz paralı askerin tutuklanmasına hükmetti
Rusya’nın Kursk şehrindeki bölge mahkemesi, İngiliz paralı asker James Scott Rhys Anderson'ın tutuklanmasına karar verdi.
Bölge yargı sisteminin ortak basın servisi tarafından yapılan açıklamada, Kursk’taki Leninskiy Bölge Mahkemesi’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarının bir üyesi olarak Rusya devlet sınırını yasadışı yollardan geçen ve Kursk bölgesindeki çatışmalara katılan İngiltere vatandaşı James Scott Rhys Anderson'ın tutuklanmasına hükmettiği belirtildi.
Açıklamada, “Kursk şehrindeki Leninskiy Bölge Mahkemesi, Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve İrlanda vatandaşı James Scott Rhys Anderson'ın tutuklanmasına hükmetti” denildi.
Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Ana Askeri Soruşturma Dairesi tarafından açılan davanın kapalı bir mahkeme oturumunda değerlendirildiği belirtilerek, Anderson'un Ukrayna silahlı oluşumlarının bir parçası olarak Rusya'nın devlet sınırını yasadışı olarak geçtiği ve Kursk bölgesindeki çatışmalara katıldığının tespit edildiği ve tutuklanmasına hükmedildiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca kararın temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.
Daha önce Rus güvenlik birimlerinden bir kaynak Sputnik’e verdiği demeçte, Rus askerlerinin Kursk bölgesinde James Scott Rhys Anderson adlı bir İngiliz paralı askerini yakaladığı bilgisini vermişti.