https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/kursktaki-mahkeme-ingiliz-parali-askerin-tutuklanmasina-hukmetti-1090859477.html

Kursk'taki mahkeme İngiliz paralı askerin tutuklanmasına hükmetti

Kursk'taki mahkeme İngiliz paralı askerin tutuklanmasına hükmetti

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Kursk şehrindeki bölge mahkemesi, İngiliz paralı asker James Scott Rhys Anderson'ın tutuklanmasına karar verdi. 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T21:29+0300

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dünya

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Bölge yargı sisteminin ortak basın servisi tarafından yapılan açıklamada, Kursk’taki Leninskiy Bölge Mahkemesi’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarının bir üyesi olarak Rusya devlet sınırını yasadışı yollardan geçen ve Kursk bölgesindeki çatışmalara katılan İngiltere vatandaşı James Scott Rhys Anderson'ın tutuklanmasına hükmettiği belirtildi.Açıklamada, “Kursk şehrindeki Leninskiy Bölge Mahkemesi, Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve İrlanda vatandaşı James Scott Rhys Anderson'ın tutuklanmasına hükmetti” denildi.Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Ana Askeri Soruşturma Dairesi tarafından açılan davanın kapalı bir mahkeme oturumunda değerlendirildiği belirtilerek, Anderson'un Ukrayna silahlı oluşumlarının bir parçası olarak Rusya'nın devlet sınırını yasadışı olarak geçtiği ve Kursk bölgesindeki çatışmalara katıldığının tespit edildiği ve tutuklanmasına hükmedildiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca kararın temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.Daha önce Rus güvenlik birimlerinden bir kaynak Sputnik’e verdiği demeçte, Rus askerlerinin Kursk bölgesinde James Scott Rhys Anderson adlı bir İngiliz paralı askerini yakaladığı bilgisini vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/rusya-kursk-bolgesinde-vurulan-abd-yapimi-atacms-fuzelerinin-fotograflarini-paylasti-1090853042.html

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