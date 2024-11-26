https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/kongre-uyesi-taylor-greene-ukraynaya-olasi-nukleer-silah-transferini-degerlendirdi-vatana-ihanet-1090839291.html

Kongre üyesi Taylor-Greene, Ukrayna'ya olası nükleer silah transferini değerlendirdi: ‘Vatana ihanet’

Kongre üyesi Taylor-Greene, Ukrayna'ya olası nükleer silah transferini değerlendirdi: ‘Vatana ihanet’

Sputnik Türkiye

ABD Kongesi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna’ya olası nükleer silah... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T13:25+0300

2024-11-26T13:25+0300

2024-11-26T13:34+0300

ukrayna krizi

abd

kongre

abd temsilciler meclisi

marjorie taylor greene

ukrayna

nükleer silah

rusya

vatana ihanet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/0b/1074567478_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb18737a941ccc2fd972e6bfa1723815.jpg

ABD’li politikacı Marjorie Taylor Greene, sosyal medya platformu X kullanıcılarından birinin, haberlere dayanarak, “Biden yönetimi temsilcilerinin Ukrayna’ya nükleer silah transferini ciddi bir şekilde değerlendirdiği” yönündeki paylaşıma şu yorumunu ekledi:Cumhuriyetçi, Biden yönetiminin “nükleer savaş çıkararak bunu iktidarın (ABD’nin seçilen Başkanı Donald) Trump’a devrini durdurmak için kullanmaya çalıştığını” savundu.New York Times (NYT) gazetesi, SSCB'nin dağılmasının ardından Ukrayna'da kalan ve 1996'da imzalanan anlaşmayla Rusya'ya taşınan nükleer silahların Kiev'e verilmesinin Washington'da tartışıldığını yazdı.NYT'nin haberinde, söz konusu nükleer silahların Ukrayna'ya geri verilmesinin 'anında ve büyük bir caydırıcı etkisi' olacağı savunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/abd-ukraynaya-sscbden-kalma-nukleer-silahlari-vermeyi-tartisiyor-medvedevden-uyari-geldi-1090836073.html

abd

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, kongre, abd temsilciler meclisi, marjorie taylor greene, ukrayna, nükleer silah, rusya, vatana ihanet