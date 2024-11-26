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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/kongre-uyesi-taylor-greene-ukraynaya-olasi-nukleer-silah-transferini-degerlendirdi-vatana-ihanet-1090839291.html
Kongre üyesi Taylor-Greene, Ukrayna'ya olası nükleer silah transferini değerlendirdi: ‘Vatana ihanet’
Kongre üyesi Taylor-Greene, Ukrayna'ya olası nükleer silah transferini değerlendirdi: ‘Vatana ihanet’
Sputnik Türkiye
ABD Kongesi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna’ya olası nükleer silah... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T13:25+0300
2024-11-26T13:34+0300
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abd temsilciler meclisi
marjorie taylor greene
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rusya
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ABD’li politikacı Marjorie Taylor Greene, sosyal medya platformu X kullanıcılarından birinin, haberlere dayanarak, “Biden yönetimi temsilcilerinin Ukrayna’ya nükleer silah transferini ciddi bir şekilde değerlendirdiği” yönündeki paylaşıma şu yorumunu ekledi:Cumhuriyetçi, Biden yönetiminin “nükleer savaş çıkararak bunu iktidarın (ABD’nin seçilen Başkanı Donald) Trump’a devrini durdurmak için kullanmaya çalıştığını” savundu.New York Times (NYT) gazetesi, SSCB'nin dağılmasının ardından Ukrayna'da kalan ve 1996'da imzalanan anlaşmayla Rusya'ya taşınan nükleer silahların Kiev'e verilmesinin Washington'da tartışıldığını yazdı.NYT'nin haberinde, söz konusu nükleer silahların Ukrayna'ya geri verilmesinin 'anında ve büyük bir caydırıcı etkisi' olacağı savunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/abd-ukraynaya-sscbden-kalma-nukleer-silahlari-vermeyi-tartisiyor-medvedevden-uyari-geldi-1090836073.html
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abd, kongre, abd temsilciler meclisi, marjorie taylor greene, ukrayna, nükleer silah, rusya, vatana ihanet

Kongre üyesi Taylor-Greene, Ukrayna'ya olası nükleer silah transferini değerlendirdi: ‘Vatana ihanet’

13:25 26.11.2024 (güncellendi: 13:34 26.11.2024)
© AFP 2023 / MANDEL NGANMarjorie Taylor Greene
Marjorie Taylor Greene - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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ABD Kongesi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna’ya olası nükleer silah transferinin vatana ihanet olarak değerlendirilebileceğini kaydetti.
ABD’li politikacı Marjorie Taylor Greene, sosyal medya platformu X kullanıcılarından birinin, haberlere dayanarak, “Biden yönetimi temsilcilerinin Ukrayna’ya nükleer silah transferini ciddi bir şekilde değerlendirdiği” yönündeki paylaşıma şu yorumunu ekledi:
Bu çılgınca ve tamamen anayasaya aykırı. Muhtemelen vatana ihanet. Bunu derhal durdurmalı.
Cumhuriyetçi, Biden yönetiminin “nükleer savaş çıkararak bunu iktidarın (ABD’nin seçilen Başkanı Donald) Trump’a devrini durdurmak için kullanmaya çalıştığını” savundu.
New York Times (NYT) gazetesi, SSCB'nin dağılmasının ardından Ukrayna'da kalan ve 1996'da imzalanan anlaşmayla Rusya'ya taşınan nükleer silahların Kiev'e verilmesinin Washington'da tartışıldığını yazdı.
NYT'nin haberinde, söz konusu nükleer silahların Ukrayna'ya geri verilmesinin 'anında ve büyük bir caydırıcı etkisi' olacağı savunuldu.
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ABD, Ukrayna'ya SSCB'den kalma nükleer silahları vermeyi tartışıyor: Medvedev'den uyarı geldi
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