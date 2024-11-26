https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/kongre-uyesi-taylor-greene-ukraynaya-olasi-nukleer-silah-transferini-degerlendirdi-vatana-ihanet-1090839291.html
Kongre üyesi Taylor-Greene, Ukrayna'ya olası nükleer silah transferini değerlendirdi: ‘Vatana ihanet’
Kongre üyesi Taylor-Greene, Ukrayna'ya olası nükleer silah transferini değerlendirdi: ‘Vatana ihanet’
Sputnik Türkiye
ABD Kongesi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna’ya olası nükleer silah... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T13:25+0300
2024-11-26T13:25+0300
2024-11-26T13:34+0300
ukrayna krizi
abd
kongre
abd temsilciler meclisi
marjorie taylor greene
ukrayna
nükleer silah
rusya
vatana ihanet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/0b/1074567478_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb18737a941ccc2fd972e6bfa1723815.jpg
ABD’li politikacı Marjorie Taylor Greene, sosyal medya platformu X kullanıcılarından birinin, haberlere dayanarak, “Biden yönetimi temsilcilerinin Ukrayna’ya nükleer silah transferini ciddi bir şekilde değerlendirdiği” yönündeki paylaşıma şu yorumunu ekledi:Cumhuriyetçi, Biden yönetiminin “nükleer savaş çıkararak bunu iktidarın (ABD’nin seçilen Başkanı Donald) Trump’a devrini durdurmak için kullanmaya çalıştığını” savundu.New York Times (NYT) gazetesi, SSCB'nin dağılmasının ardından Ukrayna'da kalan ve 1996'da imzalanan anlaşmayla Rusya'ya taşınan nükleer silahların Kiev'e verilmesinin Washington'da tartışıldığını yazdı.NYT'nin haberinde, söz konusu nükleer silahların Ukrayna'ya geri verilmesinin 'anında ve büyük bir caydırıcı etkisi' olacağı savunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/abd-ukraynaya-sscbden-kalma-nukleer-silahlari-vermeyi-tartisiyor-medvedevden-uyari-geldi-1090836073.html
abd
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/0b/1074567478_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_35ddb2eba0cb1a1dc3638591b1a6d4e5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, kongre, abd temsilciler meclisi, marjorie taylor greene, ukrayna, nükleer silah, rusya, vatana ihanet
abd, kongre, abd temsilciler meclisi, marjorie taylor greene, ukrayna, nükleer silah, rusya, vatana ihanet
Kongre üyesi Taylor-Greene, Ukrayna'ya olası nükleer silah transferini değerlendirdi: ‘Vatana ihanet’
13:25 26.11.2024 (güncellendi: 13:34 26.11.2024)
ABD Kongesi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna’ya olası nükleer silah transferinin vatana ihanet olarak değerlendirilebileceğini kaydetti.
ABD’li politikacı Marjorie Taylor Greene, sosyal medya platformu X kullanıcılarından birinin, haberlere dayanarak, “Biden yönetimi temsilcilerinin Ukrayna’ya nükleer silah transferini ciddi bir şekilde değerlendirdiği” yönündeki paylaşıma şu yorumunu ekledi:
Bu çılgınca ve tamamen anayasaya aykırı. Muhtemelen vatana ihanet. Bunu derhal durdurmalı.
Cumhuriyetçi, Biden yönetiminin “nükleer savaş çıkararak bunu iktidarın (ABD’nin seçilen Başkanı Donald) Trump’a devrini durdurmak için kullanmaya çalıştığını” savundu.
New York Times (NYT) gazetesi, SSCB'nin dağılmasının ardından Ukrayna'da kalan ve 1996'da imzalanan anlaşmayla Rusya'ya taşınan nükleer silahların Kiev'e verilmesinin Washington'da tartışıldığını yazdı.
NYT'nin haberinde, söz konusu nükleer silahların Ukrayna'ya geri verilmesinin 'anında ve büyük bir caydırıcı etkisi' olacağı savunuldu.