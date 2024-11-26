https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/japonyada-61-buyuklugunde-deprem-can-ve-mal-kaybi-yasanmadi-1090855837.html
Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem: Can ve mal kaybı yaşanmadı
Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem: Can ve mal kaybı yaşanmadı
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Japonya'nın batısında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T18:32+0300
2024-11-26T18:32+0300
2024-11-26T18:32+0300
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Japonya'nın batısında derinliği 10 kilometre olarak kaydedilen 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hakui kentinde meydana gelen depremin merkez üssünün Hakui'nin 35 kilometre kuzeybatı açıkları olduğunu duyurdu.Derinliği 10 kilometre olarak kaydedilen 6,1 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Kyodo News'un haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), depremin büyüklüğünü 6,4 olarak açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/japon-deprem-uzmani-moriwaki-mutlaka-olacak-diyerek-uyardi-deprem-uretecek-riskli-fayi-acikladi-1090827280.html
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japonya, japonya meteoroloji ajansı, deprem
japonya, japonya meteoroloji ajansı, deprem
Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem: Can ve mal kaybı yaşanmadı
Japonya'nın batısında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya'nın batısında derinliği 10 kilometre olarak kaydedilen 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hakui kentinde meydana gelen depremin merkez üssünün Hakui'nin 35 kilometre kuzeybatı açıkları olduğunu duyurdu.
Derinliği 10 kilometre olarak kaydedilen 6,1 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Kyodo News'un haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), depremin büyüklüğünü 6,4 olarak açıkladı.