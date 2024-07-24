https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/iyi-parti-istanbul-milletvekili-nimet-ozdemir-partisinden-istifa-etti-1086170555.html
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa etti
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa etti
Sputnik Türkiye
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu. 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T15:51+0300
2024-07-24T15:51+0300
2024-07-24T15:51+0300
türkiye
nimet özdemir
iyi parti
istifa
milletvekili
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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, "İYİ Parti’den, gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.Özdemir'in istifasıyla İYİ Parti'nin vekil sayısı 33'e düştü.Nimet Özdemir'in söz konusu istifa açıklaması şöyle:"Kamuoyuna; Siyasi hayatımın başlangıç noktası ve inandığım değerler uğruna büyük mücadele verdiğim İYİ Parti’den, gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım. Bir Vekil olarak, sadece beni seçenlerin, seçim bölgemdeki vatandaşlarımızın değil, bütün Türkiye’nin Vekili olduğumun bilincindeyim. Seçim kampanyamı; Yetiştirme Yurtlarından çıkan kız çocuklarımız, hem anne hem baba olmak zorunda olan kadınlarımız, engellilerimiz ve sahipsiz hayvanlarımıza çare olacak mücadele için girdiğimi, bu vesileyle de Vekilliği kazandığımı biliyorum. Sözünü verdiğim dört başlık başta olmak üzere, vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunlara çare olmak adına çalışmalarıma devam edeceğimden emin olun. Benim için önemli olan; değerlerimden, inançlarımdan vazgeçmeden bunları savunmak. Bundan sonraki Vekillik hayatımda bu ilkeler doğrultusunda tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim. Bana oy verenleri utandırmayacağım. Saygılarımla."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/mhp-genel-baskan-yardimcisi-yonterden-chp-lideri-ozgur-ozele-seninle-cok-eglenecegiz--1086158196.html
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nimet özdemir , iyi parti, istifa, milletvekili
nimet özdemir , iyi parti, istifa, milletvekili
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa etti
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, "İYİ Parti’den, gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.
Özdemir'in istifasıyla İYİ Parti'nin vekil sayısı 33'e düştü.
Nimet Özdemir'in söz konusu istifa açıklaması şöyle:
"Kamuoyuna; Siyasi hayatımın başlangıç noktası ve inandığım değerler uğruna büyük mücadele verdiğim İYİ Parti’den, gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım. Bir Vekil olarak, sadece beni seçenlerin, seçim bölgemdeki vatandaşlarımızın değil, bütün Türkiye’nin Vekili olduğumun bilincindeyim. Seçim kampanyamı; Yetiştirme Yurtlarından çıkan kız çocuklarımız, hem anne hem baba olmak zorunda olan kadınlarımız, engellilerimiz ve sahipsiz hayvanlarımıza çare olacak mücadele için girdiğimi, bu vesileyle de Vekilliği kazandığımı biliyorum. Sözünü verdiğim dört başlık başta olmak üzere, vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunlara çare olmak adına çalışmalarıma devam edeceğimden emin olun. Benim için önemli olan; değerlerimden, inançlarımdan vazgeçmeden bunları savunmak. Bundan sonraki Vekillik hayatımda bu ilkeler doğrultusunda tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim. Bana oy verenleri utandırmayacağım. Saygılarımla."