https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/turkiyenin-tarihinin-pesinde-son-20-yilda-yurt-disina-kacirilan-12-binden-fazla-eser-geri-getirildi-1090389749.html

Türkiye'nin tarihinin peşinde: Son 20 yılda yurt dışına kaçırılan 12 binden fazla eser geri getirildi

Türkiye'nin tarihinin peşinde: Son 20 yılda yurt dışına kaçırılan 12 binden fazla eser geri getirildi

Sputnik Türkiye

Türkiye, geçmiş yıllarda yurt dışına kaçırılan ve çeşitli müzelerde sergilenen tarihi eserlerinin peşini bırakmıyor. Dedektif gibi iz süren uzmanlar sayesinde... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T13:33+0300

2024-11-14T13:33+0300

2024-11-14T13:33+0300

yaşam

türkiye

tarihi eser

tarihi eser kaçakçılığı

tarihi eser operasyonu

tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

kültür ve turizm bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/1f/1069000024_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc5085987f324905f629274f0faa9ff0.jpg

Türkiye, yurt dışına kaçırılan kültür varlıkları geri alabilmek için mücadelesini sürdürüyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Zeynep Boz, son 20 yılda Türkiye'ye 12 bin 150'den fazla eserin iade edildiğini söyledi. Yakın zamanda İsviçre'de ele geçirilen 9 eserin de Türkiye'ye geleceği müjdesini verdi. İadelerin çoğunluğu ABD'denSadece son beş yılda 7 bin 850 eserin iadesinin sağlandığını toplamda ise bu sayının 12 bin 150'ye ulaştığını dile getiren Boz, " Son yıllarda bu iadeleri yoğunluklu olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden yapıyoruz. Çünkü ABD ile ikili anlaşma imzaladık, bunun çok büyük etkisi var. Sizinle işbirliği yapan bir ülke varsa, devlet politikası olarak bu yanlışa 'dur' demek eğilimini görüyorsanız o zaman o ülkeden iade edilen eser sayısı artıyor. Bunun bir benzerini de İsviçre'de görüyoruz. Gönül ister ki artık daha fazla ülke bu konuya odaklansın ve zamanında yapılmış bu hataları gidermek adına, bizlere eserlerimizin iadesini sağlamak için daha da fazla destek olsun." diye konuştu. İsviçre'den 9 eser yakında gelecekSon dönemde İsviçre'de iadesi sağlanan eserlere ilişkin de bilgi veren Boz, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/1600-yil-sonra-anadoluda-bir-ilk-hz-suleymanin-resmedildigi-kolye-ucu-bulundu-1090312598.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığı, tarihi eser operasyonu, tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, kültür ve turizm bakanlığı