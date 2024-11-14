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Türkiye'nin tarihinin peşinde: Son 20 yılda yurt dışına kaçırılan 12 binden fazla eser geri getirildi
Türkiye'nin tarihinin peşinde: Son 20 yılda yurt dışına kaçırılan 12 binden fazla eser geri getirildi
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Türkiye, geçmiş yıllarda yurt dışına kaçırılan ve çeşitli müzelerde sergilenen tarihi eserlerinin peşini bırakmıyor. Dedektif gibi iz süren uzmanlar sayesinde... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye, yurt dışına kaçırılan kültür varlıkları geri alabilmek için mücadelesini sürdürüyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Zeynep Boz, son 20 yılda Türkiye'ye 12 bin 150'den fazla eserin iade edildiğini söyledi. Yakın zamanda İsviçre'de ele geçirilen 9 eserin de Türkiye'ye geleceği müjdesini verdi. İadelerin çoğunluğu ABD'denSadece son beş yılda 7 bin 850 eserin iadesinin sağlandığını toplamda ise bu sayının 12 bin 150'ye ulaştığını dile getiren Boz, " Son yıllarda bu iadeleri yoğunluklu olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden yapıyoruz. Çünkü ABD ile ikili anlaşma imzaladık, bunun çok büyük etkisi var. Sizinle işbirliği yapan bir ülke varsa, devlet politikası olarak bu yanlışa 'dur' demek eğilimini görüyorsanız o zaman o ülkeden iade edilen eser sayısı artıyor. Bunun bir benzerini de İsviçre'de görüyoruz. Gönül ister ki artık daha fazla ülke bu konuya odaklansın ve zamanında yapılmış bu hataları gidermek adına, bizlere eserlerimizin iadesini sağlamak için daha da fazla destek olsun." diye konuştu. İsviçre'den 9 eser yakında gelecekSon dönemde İsviçre'de iadesi sağlanan eserlere ilişkin de bilgi veren Boz, şunları kaydetti:
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türkiye, tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığı, tarihi eser operasyonu, tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, kültür ve turizm bakanlığı
türkiye, tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığı, tarihi eser operasyonu, tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, kültür ve turizm bakanlığı

Türkiye'nin tarihinin peşinde: Son 20 yılda yurt dışına kaçırılan 12 binden fazla eser geri getirildi

13:33 14.11.2024
© AAABD'de ele geçirilip Antalya'ya getirilen 12 tarihi eser tanıtıldı
ABD'de ele geçirilip Antalya'ya getirilen 12 tarihi eser tanıtıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
© AA
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Türkiye, geçmiş yıllarda yurt dışına kaçırılan ve çeşitli müzelerde sergilenen tarihi eserlerinin peşini bırakmıyor. Dedektif gibi iz süren uzmanlar sayesinde son 20 yılda 12 bin 150 eser iade edildi.
Türkiye, yurt dışına kaçırılan kültür varlıkları geri alabilmek için mücadelesini sürdürüyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Zeynep Boz, son 20 yılda Türkiye'ye 12 bin 150'den fazla eserin iade edildiğini söyledi. Yakın zamanda İsviçre'de ele geçirilen 9 eserin de Türkiye'ye geleceği müjdesini verdi.

İadelerin çoğunluğu ABD'den

Sadece son beş yılda 7 bin 850 eserin iadesinin sağlandığını toplamda ise bu sayının 12 bin 150'ye ulaştığını dile getiren Boz, " Son yıllarda bu iadeleri yoğunluklu olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden yapıyoruz. Çünkü ABD ile ikili anlaşma imzaladık, bunun çok büyük etkisi var. Sizinle işbirliği yapan bir ülke varsa, devlet politikası olarak bu yanlışa 'dur' demek eğilimini görüyorsanız o zaman o ülkeden iade edilen eser sayısı artıyor. Bunun bir benzerini de İsviçre'de görüyoruz. Gönül ister ki artık daha fazla ülke bu konuya odaklansın ve zamanında yapılmış bu hataları gidermek adına, bizlere eserlerimizin iadesini sağlamak için daha da fazla destek olsun." diye konuştu.

İsviçre'den 9 eser yakında gelecek

Son dönemde İsviçre'de iadesi sağlanan eserlere ilişkin de bilgi veren Boz, şunları kaydetti:
"İsviçre'deki bir operasyonda ele geçirilen sikkeler ve Bizans dönemine ait bronz bir kandil var. Toplam 9 eser teslim aldık, yakın zamanda da bu eserlerimiz ülkemize giriş yapacak. Bu bronz kandilin önemi şu; İsviçre'de çok büyük bir kaçakçılıkla mücadele soruşturması açılıyor. Tüm bu süreç bu kandilin dikkati çekmesiyle başlıyor. Çünkü şüpheli gözüken bazı noktaları var ve bir satışa konu edileceği sıra İsviçre'nin yetkili makamları bunu durduruyor, daha sonra soruşturma başlıyor. Yani ipin ucu bu kandildi ve sembolik bir noktası var. Bununla beraber sikkelerimiz de mevcut."
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