https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/israil-ulusal-guvenlik-bakanindan-lubnan-ile-yapilan-ateskese-iliskin-aciklama-tarihi-bir-hata-1090861548.html

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'ndan Lübnan ile yapılan ateşkese ilişkin açıklama: 'Tarihi bir hata'

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'ndan Lübnan ile yapılan ateşkese ilişkin açıklama: 'Tarihi bir hata'

Sputnik Türkiye

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasını 'tarihi bir hata' olarak değerlendirdi. 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T23:37+0300

2024-11-26T23:37+0300

2024-11-26T23:37+0300

israil- filistin çatışması

israil

itamar ben-gvir

lübnan

ateşkes

hata

benyamin netanyahu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/03/1065333592_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_7f0ede38360c38e70c44c693fa4827b7.jpg

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, kuzeydeki savaşın en önemli hedeflerinden biri olan tahliye edilen on binlerce kişinin evlerine geri dönmesini sağlama konusunda başarısız olduklarını düşündüğünü ifade etti.Ben-Gvir, X sosyal ağında yaptığı paylaşımda, şu cümleleri kaydetti:Ben-Gvir ayrıca, İsrail'in Lübnan'dan çekilmek için kendi güvenlik kuşağına ihtiyacı olduğunu belirterek, "Aksi takdirde füzeler Manara'ya, Avivim'e, Kiryat Şmona'ya, tüm kuzeye ve tüm İsrail'e fırlatılacak ve sonunda tekrar Lübnan'a dönmek zorunda kalacağız. Bu tarihi bir hatadır!" dedi.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD'nin Lübnan ile ateşkes planını onaylamak üzere kabineye sunduğunu duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/israil-kabinesi-lubnan-ile-ateskesi-onayladi-1090859106.html

israil

lübnan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, itamar ben-gvir, lübnan, ateşkes, hata, benyamin netanyahu