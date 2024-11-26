https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/israil-ulusal-guvenlik-bakanindan-lubnan-ile-yapilan-ateskese-iliskin-aciklama-tarihi-bir-hata-1090861548.html
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'ndan Lübnan ile yapılan ateşkese ilişkin açıklama: 'Tarihi bir hata'
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'ndan Lübnan ile yapılan ateşkese ilişkin açıklama: 'Tarihi bir hata'
Sputnik Türkiye
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasını 'tarihi bir hata' olarak değerlendirdi. 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T23:37+0300
2024-11-26T23:37+0300
2024-11-26T23:37+0300
israil- filistin çatışması
israil
itamar ben-gvir
lübnan
ateşkes
hata
benyamin netanyahu
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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, kuzeydeki savaşın en önemli hedeflerinden biri olan tahliye edilen on binlerce kişinin evlerine geri dönmesini sağlama konusunda başarısız olduklarını düşündüğünü ifade etti.Ben-Gvir, X sosyal ağında yaptığı paylaşımda, şu cümleleri kaydetti:Ben-Gvir ayrıca, İsrail'in Lübnan'dan çekilmek için kendi güvenlik kuşağına ihtiyacı olduğunu belirterek, "Aksi takdirde füzeler Manara'ya, Avivim'e, Kiryat Şmona'ya, tüm kuzeye ve tüm İsrail'e fırlatılacak ve sonunda tekrar Lübnan'a dönmek zorunda kalacağız. Bu tarihi bir hatadır!" dedi.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD'nin Lübnan ile ateşkes planını onaylamak üzere kabineye sunduğunu duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/israil-kabinesi-lubnan-ile-ateskesi-onayladi-1090859106.html
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israil, itamar ben-gvir, lübnan, ateşkes, hata, benyamin netanyahu
israil, itamar ben-gvir, lübnan, ateşkes, hata, benyamin netanyahu
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'ndan Lübnan ile yapılan ateşkese ilişkin açıklama: 'Tarihi bir hata'
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasını 'tarihi bir hata' olarak değerlendirdi.
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, kuzeydeki savaşın en önemli hedeflerinden biri olan tahliye edilen on binlerce kişinin evlerine geri dönmesini sağlama konusunda başarısız olduklarını düşündüğünü ifade etti.
Ben-Gvir, X sosyal ağında yaptığı paylaşımda, şu cümleleri kaydetti:
Lübnan ile yapılan anlaşmaya neden karşıyım? Bu bir ateşkes değil. Bu, 'sessizliğe karşılık sessizlik' anlayışına geri dönüş ve bunun neye yol açacağını zaten gördük. Bu anlaşma, savaşın amacını, yani kuzeydeki insanların evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlamıyor. Lübnan ordusu ile yapılan anlaşma kağıt üzerinde bile tutarsız. Lübnan ordusunun, Hizbullah'ı yenme kapasitesi yok ve inandırıcılığı da bulunmuyor.
Ben-Gvir ayrıca, İsrail'in Lübnan'dan çekilmek için kendi güvenlik kuşağına ihtiyacı olduğunu belirterek, "Aksi takdirde füzeler Manara'ya, Avivim'e, Kiryat Şmona'ya, tüm kuzeye ve tüm İsrail'e fırlatılacak ve sonunda tekrar Lübnan'a dönmek zorunda kalacağız. Bu tarihi bir hatadır!" dedi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD'nin Lübnan ile ateşkes planını onaylamak üzere kabineye sunduğunu duyurmuştu.