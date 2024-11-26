https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/ibbnin-415-milyar-liralik-2025-yili-butcesi-kabul-edildi-1090858476.html

İBB'nin 415 milyar liralık 2025 yılı bütçesi kabul edildi

İBB'nin 415 milyar liralık 2025 yılı bütçesi kabul edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi. 415 milyar liralık bütçe 47 ret oyuna karşılık 206 kabul oyu aldı. 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T20:38+0300

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 2025 yılı bütçesini İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının altıncı birleşiminde sundu.İmamoğlu'nun 2025 yılı bütçesini sunmasının ve hedefledikleri projeler ile yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunmasının ardından siyasi partilerin grup başkanvekilleri konuşma yaptı.Ardından yapılan oylamada 415 milyar liralık bütçe, 47 ret oyuna karşılık 206 oyla kabul edildi.Siyasi partilerin grup başkanvekillerinin yaptığı konuşmalarda AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, İBB Başkanı İmamoğlu'nun, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkındaki sözlerine ilişkin kanunların açık olduğunu ve yargıya yönelik söylenen sözleri kabul etmediklerini belirtti.Okul, "Biz yargıçların adaletine güveniyoruz. Bu devletin hukuk sistemine güveniyoruz. Bu noktada olayı politize ederek siyasi amaçlara kaydırmanın hiçbir karşılığı yok" dedi. Okul hiç kimsenin 'kreş kapatmak gibi bir derdi olmadığını ve daha fazla açılması noktasında destek olduklarını' ifade etti.'Böyle bir hakkınız yok'İBB'nin Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerine resmi olarak kreş diyemediklerini çünkü kreşlerin yasada belli standartları olduğunu aktaran Okul, İmamoğlu'nun "Eğitiyoruz" söylemine ilişkin de "Böyle bir hakkınız yok, yasayla belli. Okul öncesi eğitim, belediyenin uhdesinden CHP'nin vasıtasıyla çıkmıştır. Lütfen adil olalım" şeklinde konuştu.İmamoğlu'nun, engellendiklerine dair söyleminin doğru olmadığını söyleyen Okul, meclis çoğunluğunun AK Parti'de olduğu geçen dönemde meclise gelen dosyaların yüzde 90'ından fazlasına ''evet'' dediklerini ifade etti.

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