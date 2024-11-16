https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/hindistanda-facia-yenidogan-unitesinde-cikan-yanginda-10-bebek-oldu-1090472515.html
Hindistan'da facia: Yenidoğan ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü
Hindistan'da facia: Yenidoğan ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü
Sputnik Türkiye
Hindistan'da bir hastanenin yenidoğan ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü, 17'si yaralandı. Acil müdahale ekiplerinin 49 bebeğin bulunduğu üniteden 38... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T12:32+0300
2024-11-16T12:32+0300
2024-11-16T12:32+0300
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Kuzey Hindistan'da bir hastanenin yenidoğan ünitesinde çıkan yangında 10 yenidoğanın öldüğü ve 17'sinin yaralandığı açıklandı. Uttar Pradeş eyaletinin Başbakan Yardımcısı Brajesh Pathak'ın yaptığı açıklamada, acil müdahale ekiplerinin olay sırasında 49 bebeğin bulunduğu üniteden 38 yenidoğanı kurtardığını söyledi.Yangın, cuma günü yerel saatle 22:30'da başkent Yeni Delhi'nin yaklaşık 450 km güneyindeki Jhansi'deki Maharani Lakshmibai Tıp Fakültesi'nde çıktı. Başkan Yardımcısı Pathak, yaralıların on yedisinin farklı kanatlarda ve bazı özel hastanelerde tedavi gördüklerini belirtti.Yangının nedeni araştırılıyor ancak polis, yangının büyük ihtimalle arızalı bir oksijen konsantratöründen kaynaklandığını düşünüyor. Görgü tanıkları, hepsi sadece birkaç günlük olan bebeklerin bulunduğu ünitede yangının başlamasının üzerine hastanede yangın alarmlarının devreye girmediği söyleniyor.Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ölümleri 'yürek parçalayıcı' olarak niteledi ve masum çocuklarını kaybeden ailelere taziyelerini sundu. Uttar Pradeş Eyalet Başkanı Yogi Adityanath, yaslı ailelerin her birine 5 bin 900 dolara eşdeğer tazminat ödeneceğini duyurdu.Hindistan'daki kötü inşaat ve güvenlik yönetmenliklerine rutin olarak uyulmaması nedeniyle bina yangınları oldukça yaygın. Altı ay önce, Yeni Delhi'deki bir çocuk hastanesinde çıkan benzer bir yangında yedi yenidoğan ölmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/hindistanda-yurek-parcalayan-olay-cocuk-hastanesinde-yangin-cikti-6-bebek-oldu--1084214413.html
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asya & pasifik, hindistan, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yeni delhi, uttar pradeş, uttar pradeş eyaletinin başbakanı yogi adityanath, hindistan başbakanı narendra modi
asya & pasifik, hindistan, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yeni delhi, uttar pradeş, uttar pradeş eyaletinin başbakanı yogi adityanath, hindistan başbakanı narendra modi
Hindistan'da facia: Yenidoğan ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü
Hindistan'da bir hastanenin yenidoğan ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü, 17'si yaralandı. Acil müdahale ekiplerinin 49 bebeğin bulunduğu üniteden 38 bebeği kurtardığı bildirildi.
Kuzey Hindistan'da bir hastanenin yenidoğan ünitesinde çıkan yangında 10 yenidoğanın öldüğü ve 17'sinin yaralandığı açıklandı. Uttar Pradeş eyaletinin Başbakan Yardımcısı Brajesh Pathak'ın yaptığı açıklamada, acil müdahale ekiplerinin olay sırasında 49 bebeğin bulunduğu üniteden 38 yenidoğanı kurtardığını söyledi.
Yangın, cuma günü yerel saatle 22:30'da başkent Yeni Delhi'nin yaklaşık 450 km güneyindeki Jhansi'deki Maharani Lakshmibai Tıp Fakültesi'nde çıktı. Başkan Yardımcısı Pathak, yaralıların on yedisinin farklı kanatlarda ve bazı özel hastanelerde tedavi gördüklerini belirtti.
Yangının nedeni araştırılıyor ancak polis, yangının büyük ihtimalle arızalı bir oksijen konsantratöründen kaynaklandığını düşünüyor. Görgü tanıkları, hepsi sadece birkaç günlük olan bebeklerin bulunduğu ünitede yangının başlamasının üzerine hastanede yangın alarmlarının devreye girmediği söyleniyor.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ölümleri 'yürek parçalayıcı' olarak niteledi ve masum çocuklarını kaybeden ailelere taziyelerini sundu. Uttar Pradeş Eyalet Başkanı Yogi Adityanath, yaslı ailelerin her birine 5 bin 900 dolara eşdeğer tazminat ödeneceğini duyurdu.
Hindistan'daki kötü inşaat ve güvenlik yönetmenliklerine rutin olarak uyulmaması nedeniyle bina yangınları oldukça yaygın. Altı ay önce, Yeni Delhi'deki bir çocuk hastanesinde çıkan benzer bir yangında yedi yenidoğan ölmüştü.