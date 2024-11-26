https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/gazzeliler-yagmur-ve-rutubetten-mustarip-cadirimizin-yarisi-yirtik-yarisi-perdeden-diger-yarisi-da-1090847999.html

Gazzeliler yağmur ve rutubetten mustarip: ‘Çadırımızın yarısı yırtık, yarısı perdeden, diğer yarısı da örtüden oluşuyor’

Gazzeliler yağmur ve rutubetten mustarip: ‘Çadırımızın yarısı yırtık, yarısı perdeden, diğer yarısı da örtüden oluşuyor’

Sputnik Türkiye

Kış mevsiminin başlaması ve sık sık yağan yağmurlarla birlikte Gazze Şeridi'nde harap çadırlarda ve yıkık evlerde yaşayan insanlar da rutubet, soğuk ve buna... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T18:26+0300

2024-11-26T18:26+0300

2024-11-26T18:26+0300

israil- filistin çatışması

video

gazze şeridi

gazze

israil-filistin

israil

filistinli

israil-filistin sorunu

han yunus

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İnsanlar her sabah tüm eşyalarını güneşte ve temiz havada kurutmak için dışarı çıkarıyor. Sputnik, Han Yunus çevresindeki insanlarla konuştu ve bu zor döneme nasıl dayandıklarını öğrendi.Sığınmacı Sabri Aud, yağmur nedeniyle tamamen çöken çadırını tamir edemedi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/gazze-seridinde-aclik-var-torunum-benden-yemek-istedi-ama-ona-verecek-yemek-bulamiyorum-1090621945.html

gazze şeridi

gazze

israil

han yunus

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2024

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Gazzeliler yağmur ve rutubetten mustarip: ‘Çadırımızın yarısı yırtık, yarısı perdeden, diğer yarısı da örtüden oluşuyor’ Sputnik Türkiye Gazzeliler yağmur ve rutubetten mustarip: ‘Çadırımızın yarısı yırtık, yarısı perdeden, diğer yarısı da örtüden oluşuyor’ 2024-11-26T18:26+0300 true PT2M15S

Gazzeliler yağmur ve rutubetten mustarip: "Sığınmacı Sabri Aud, yağmur nedeniyle tamamen çöken çadırını tamir edemedi". Sputnik Türkiye Gazzeliler yağmur ve rutubetten mustarip: 2024-11-26T18:26+0300 true PT0M57S

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Sputnik Türkiye

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