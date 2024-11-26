https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/gazzeliler-yagmur-ve-rutubetten-mustarip-cadirimizin-yarisi-yirtik-yarisi-perdeden-diger-yarisi-da-1090847999.html
Gazzeliler yağmur ve rutubetten mustarip: ‘Çadırımızın yarısı yırtık, yarısı perdeden, diğer yarısı da örtüden oluşuyor’
Gazzeliler yağmur ve rutubetten mustarip: ‘Çadırımızın yarısı yırtık, yarısı perdeden, diğer yarısı da örtüden oluşuyor’
Sputnik Türkiye
Kış mevsiminin başlaması ve sık sık yağan yağmurlarla birlikte Gazze Şeridi'nde harap çadırlarda ve yıkık evlerde yaşayan insanlar da rutubet, soğuk ve buna... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T18:26+0300
2024-11-26T18:26+0300
2024-11-26T18:26+0300
israil- filistin çatışması
video
gazze şeridi
gazze
israil-filistin
israil
filistinli
israil-filistin sorunu
han yunus
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İnsanlar her sabah tüm eşyalarını güneşte ve temiz havada kurutmak için dışarı çıkarıyor. Sputnik, Han Yunus çevresindeki insanlarla konuştu ve bu zor döneme nasıl dayandıklarını öğrendi.Sığınmacı Sabri Aud, yağmur nedeniyle tamamen çöken çadırını tamir edemedi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/gazze-seridinde-aclik-var-torunum-benden-yemek-istedi-ama-ona-verecek-yemek-bulamiyorum-1090621945.html
gazze şeridi
gazze
israil
han yunus
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Gazzeliler yağmur ve rutubetten mustarip: ‘Çadırımızın yarısı yırtık, yarısı perdeden, diğer yarısı da örtüden oluşuyor’
Sputnik Türkiye
Gazzeliler yağmur ve rutubetten mustarip: ‘Çadırımızın yarısı yırtık, yarısı perdeden, diğer yarısı da örtüden oluşuyor’
2024-11-26T18:26+0300
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Gazzeliler yağmur ve rutubetten mustarip: "Sığınmacı Sabri Aud, yağmur nedeniyle tamamen çöken çadırını tamir edemedi".
Sputnik Türkiye
Gazzeliler yağmur ve rutubetten mustarip:
2024-11-26T18:26+0300
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video, gazze şeridi, gazze, israil-filistin, israil, filistinli, israil-filistin sorunu, han yunus
video, gazze şeridi, gazze, israil-filistin, israil, filistinli, israil-filistin sorunu, han yunus
Gazzeliler yağmur ve rutubetten mustarip: ‘Çadırımızın yarısı yırtık, yarısı perdeden, diğer yarısı da örtüden oluşuyor’
Kış mevsiminin başlaması ve sık sık yağan yağmurlarla birlikte Gazze Şeridi'nde harap çadırlarda ve yıkık evlerde yaşayan insanlar da rutubet, soğuk ve buna bağlı hastalıklardan mustarip hale geldi.
İnsanlar her sabah tüm eşyalarını güneşte ve temiz havada kurutmak için dışarı çıkarıyor. Sputnik, Han Yunus çevresindeki insanlarla konuştu ve bu zor döneme nasıl dayandıklarını öğrendi.
Sığınmacı Sabri Aud, yağmur nedeniyle tamamen çöken çadırını tamir edemedi: