https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/galatasaray-fenerbahce-ve-besiktasin-maclarini-yonetecek-hakemler-aciklandi-1090836223.html

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T12:36+0300

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hakem

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UEFA Avrupa Ligi maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:Galatasaray maçının hakemi kim?AZ Alkmaar - Galatasaray: Horatio Fesnic (Romanya)Beşiktaş maçının hakemi kim?Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv: Simone Sozza (İtalya)Fenerbahçe maçının hakemi kim?Slavia Prag - Fenerbahçe: Sascha Stegemann (Almanya)

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/uefa-uluslar-ligi-maclari-play-off-1090704575.html

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Sputnik Türkiye

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