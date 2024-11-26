https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/galatasaray-fenerbahce-ve-besiktasin-maclarini-yonetecek-hakemler-aciklandi-1090836223.html
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T12:36+0300
2024-11-26T12:36+0300
2024-11-26T12:42+0300
spor
uefa avrupa ligi
fenerbahçe
galatasaray
beşiktaş
hakem
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UEFA Avrupa Ligi maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:Galatasaray maçının hakemi kim?AZ Alkmaar - Galatasaray: Horatio Fesnic (Romanya)Beşiktaş maçının hakemi kim?Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv: Simone Sozza (İtalya)Fenerbahçe maçının hakemi kim?Slavia Prag - Fenerbahçe: Sascha Stegemann (Almanya)
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/uefa-uluslar-ligi-maclari-play-off-1090704575.html
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avrupa ligi hakemler, galatasaray hakem, fenebrhaçe hakem, beşiktaş hakem, galatasaray maçının hakemi kim?, beşiktaş maçının hakemi kim?, fenerbahçe maçının hakemi kim?
avrupa ligi hakemler, galatasaray hakem, fenebrhaçe hakem, beşiktaş hakem, galatasaray maçının hakemi kim?, beşiktaş maçının hakemi kim?, fenerbahçe maçının hakemi kim?
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
12:36 26.11.2024 (güncellendi: 12:42 26.11.2024)
Ayrıntılar geliyor
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
UEFA Avrupa Ligi maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:
Galatasaray maçının hakemi kim?
AZ Alkmaar - Galatasaray: Horatio Fesnic (Romanya)
Beşiktaş maçının hakemi kim?
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv: Simone Sozza (İtalya)
Fenerbahçe maçının hakemi kim?
Slavia Prag - Fenerbahçe: Sascha Stegemann (Almanya)