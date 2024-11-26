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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 26.11.2024, Sputnik Türkiye
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UEFA Avrupa Ligi maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:Galatasaray maçının hakemi kim?AZ Alkmaar - Galatasaray: Horatio Fesnic (Romanya)Beşiktaş maçının hakemi kim?Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv: Simone Sozza (İtalya)Fenerbahçe maçının hakemi kim?Slavia Prag - Fenerbahçe: Sascha Stegemann (Almanya)
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avrupa ligi hakemler, galatasaray hakem, fenebrhaçe hakem, beşiktaş hakem, galatasaray maçının hakemi kim?, beşiktaş maçının hakemi kim?, fenerbahçe maçının hakemi kim?

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

12:36 26.11.2024 (güncellendi: 12:42 26.11.2024)
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hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
UEFA Avrupa Ligi maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

Galatasaray maçının hakemi kim?

AZ Alkmaar - Galatasaray: Horatio Fesnic (Romanya)

Beşiktaş maçının hakemi kim?

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv: Simone Sozza (İtalya)

Fenerbahçe maçının hakemi kim?

Slavia Prag - Fenerbahçe: Sascha Stegemann (Almanya)
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