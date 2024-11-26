https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/fransada-ukraynaya-asker-gonderme-aciklamalarinin-ardindan-gozler-macrona-cevrildi-gonderirse-hain-1090818231.html
Fransa'da 'Ukrayna'ya asker gönderme' açıklamalarının ardından gözler Macron'a çevrildi: 'Gönderirse hain olur'
Fransa'da 'Ukrayna'ya asker gönderme' açıklamalarının ardından gözler Macron'a çevrildi: 'Gönderirse hain olur'
Sputnik Türkiye
Fransız Vatanseverler Partisi Lideri Florian Philippot, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker göndermesi durumunda ülkesine ihanet etmiş... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T03:17+0300
2024-11-26T03:17+0300
2024-11-26T03:17+0300
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Philippot, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, “Bu Fransa'nın bir operasyonu değil, üçüncü dünya savaşını başlatmak isteyen bir kıvılcım olur” ifadelerini kullandı ve ordu komutanının Fransa'ya düşman yabancı güçlere itaat eden bir vatan haini olacağını söyledi. Öte yandan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, cumartesi günü İngiliz televizyonuna verdiği röportajda, Ukrayna'yı desteklemenin 'kırmızı çizgileri' olmadığını, bu nedenle Ukrayna silahlı kuvvetlerinin 'kendini savunmak için' Rus topraklarına uzun menzilli Fransız füzeleri fırlatabileceğini söylemişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Kasım akşamı yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın savunma sanayi kompleksindeki tesislerden birinin, ABD ve İngiliz uzun menzilli silahlarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmasına karşılık vurulacağını duyurmuştu. Putin, testlerin başarılı olduğunu ve fırlatma hedefine ulaşıldığını "Dnipropetrovsk'ta, füze ekipmanlarının da üretildiği bir kompleksten bahsediliyor. Ayrıca, nükleer olmayan hipersonik donanımdaki en yeni Rus orta menzilli füze sistemlerinden biri olan 'Oreşnik' balistik füzesi, mücadele koşullarında test edildi" sözleriyle vurgulamıştı.Daha önce New York Times, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'nın Rusya topraklarının derinliklerine saldırmak için ABD'nin uzun menzilli füzelerini kullanmasına ilk kez izin verdiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/medvedev-stratejik-savunma-kuvvetlerinin-deneyimi-gelecekteki-askeri-catismalarda-herkes-tarafindan-1090817344.html
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Fransa'da 'Ukrayna'ya asker gönderme' açıklamalarının ardından gözler Macron'a çevrildi: 'Gönderirse hain olur'
Fransız Vatanseverler Partisi Lideri Florian Philippot, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker göndermesi durumunda ülkesine ihanet etmiş olacağını söyledi.
Philippot, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, “Bu Fransa'nın bir operasyonu değil, üçüncü dünya savaşını başlatmak isteyen bir kıvılcım olur” ifadelerini kullandı ve ordu komutanının Fransa'ya düşman yabancı güçlere itaat eden bir vatan haini olacağını söyledi.
Öte yandan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, cumartesi günü İngiliz televizyonuna verdiği röportajda, Ukrayna'yı desteklemenin 'kırmızı çizgileri' olmadığını, bu nedenle Ukrayna silahlı kuvvetlerinin 'kendini savunmak için' Rus topraklarına uzun menzilli Fransız füzeleri fırlatabileceğini söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Kasım akşamı yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın savunma sanayi kompleksindeki tesislerden birinin, ABD ve İngiliz uzun menzilli silahlarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmasına karşılık vurulacağını duyurmuştu.
Putin, testlerin başarılı olduğunu ve fırlatma hedefine ulaşıldığını "Dnipropetrovsk'ta, füze ekipmanlarının da üretildiği bir kompleksten bahsediliyor. Ayrıca, nükleer olmayan hipersonik donanımdaki en yeni Rus orta menzilli füze sistemlerinden biri olan 'Oreşnik' balistik füzesi, mücadele koşullarında test edildi" sözleriyle vurgulamıştı.
Daha önce New York Times, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'nın Rusya topraklarının derinliklerine saldırmak için ABD'nin uzun menzilli füzelerini kullanmasına ilk kez izin verdiğini bildirmişti.