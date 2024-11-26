https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/eski-hakemden-fenerbahce-besiktas-derbisi-itirafi-golu-iptal-etik-penaltiyi-kacirdim-1090852483.html

Eski hakemden Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi itirafı: 'Golü iptal etik, penaltıyı kaçırdım'

Eski hakemden Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi itirafı: 'Golü iptal etik, penaltıyı kaçırdım'

Sputnik Türkiye

Eski hakem Ali Palabıyık Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası sokağa çıkamadığını vurgulayarak, "Bir penaltı pozisyonunu kaçırdım, bir golü, ofsayt sebebiyle... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T17:07+0300

2024-11-26T17:07+0300

2024-11-26T17:07+0300

spor

hakem

ali palabıyık

fenerbahçe

beşiktaş

derbi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/08/1059655372_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e9fca4951cb3d887d75a4cd6ac18f203.jpg

Eski hakem Ali Palabıyık 2017 yılındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine dair "Bir penaltı pozisyonunu kaçırdım, bir golü, ofsayt sebebiyle iptal ettik" ifadelerini kullandı.Eski hakemden derbi itirafıPalabıyık, Ekol TV’de katıldığı bir programda verdiği kararlardan dolayı en zorlandığı maçı anlattı.Palabıyık, 23 Eylül 2017’de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini kariyerinde en çok zorlandığı müsabaka olarak nitelendirdi.Kadıköy'de oynanan ve ev sahibi ekibin kazandığı maç hakkında Palabıyık, "Fenerbahçe-Beşiktaş maçı, 2-1 Fenerbahçe kazanmıştı. Sahada 5 tane kırmızı kart vardı. Şenol Güneş’e göstermiş olduğum bir kırmızı kart vardı. O zaman VAR yoktu. Beşiktaş’ın atmış olduğu bir golü, ofsayt sebebiyle iptal ettik." dedi."Müsabaka sonrası 2 hafta benim için çok kötüydü." diyen Palabıyık sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/galatasaray-fenerbahce-ve-besiktasin-maclarini-yonetecek-hakemler-aciklandi-1090836223.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ali palabıyık, fenerbahçe hakem, palabıyık derbi itiraf