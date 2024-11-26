https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/eski-hakemden-fenerbahce-besiktas-derbisi-itirafi-golu-iptal-etik-penaltiyi-kacirdim-1090852483.html
Eski hakemden Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi itirafı: 'Golü iptal etik, penaltıyı kaçırdım'
Eski hakemden Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi itirafı: 'Golü iptal etik, penaltıyı kaçırdım'
Sputnik Türkiye
Eski hakem Ali Palabıyık Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası sokağa çıkamadığını vurgulayarak, "Bir penaltı pozisyonunu kaçırdım, bir golü, ofsayt sebebiyle... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T17:07+0300
2024-11-26T17:07+0300
2024-11-26T17:07+0300
spor
hakem
ali palabıyık
fenerbahçe
beşiktaş
derbi
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Eski hakem Ali Palabıyık 2017 yılındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine dair "Bir penaltı pozisyonunu kaçırdım, bir golü, ofsayt sebebiyle iptal ettik" ifadelerini kullandı.Eski hakemden derbi itirafıPalabıyık, Ekol TV’de katıldığı bir programda verdiği kararlardan dolayı en zorlandığı maçı anlattı.Palabıyık, 23 Eylül 2017’de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini kariyerinde en çok zorlandığı müsabaka olarak nitelendirdi.Kadıköy'de oynanan ve ev sahibi ekibin kazandığı maç hakkında Palabıyık, "Fenerbahçe-Beşiktaş maçı, 2-1 Fenerbahçe kazanmıştı. Sahada 5 tane kırmızı kart vardı. Şenol Güneş’e göstermiş olduğum bir kırmızı kart vardı. O zaman VAR yoktu. Beşiktaş’ın atmış olduğu bir golü, ofsayt sebebiyle iptal ettik." dedi."Müsabaka sonrası 2 hafta benim için çok kötüydü." diyen Palabıyık sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/galatasaray-fenerbahce-ve-besiktasin-maclarini-yonetecek-hakemler-aciklandi-1090836223.html
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ali palabıyık, fenerbahçe hakem, palabıyık derbi itiraf
ali palabıyık, fenerbahçe hakem, palabıyık derbi itiraf
Eski hakemden Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi itirafı: 'Golü iptal etik, penaltıyı kaçırdım'
Eski hakem Ali Palabıyık Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası sokağa çıkamadığını vurgulayarak, "Bir penaltı pozisyonunu kaçırdım, bir golü, ofsayt sebebiyle iptal ettik." açıklamasında bulundu.
Eski hakem Ali Palabıyık 2017 yılındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine dair "Bir penaltı pozisyonunu kaçırdım, bir golü, ofsayt sebebiyle iptal ettik" ifadelerini kullandı.
Eski hakemden derbi itirafı
Palabıyık, Ekol TV’de katıldığı bir programda verdiği kararlardan dolayı en zorlandığı maçı anlattı.
Palabıyık, 23 Eylül 2017’de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini kariyerinde en çok zorlandığı müsabaka olarak nitelendirdi.
Kadıköy'de oynanan ve ev sahibi ekibin kazandığı maç hakkında Palabıyık, "Fenerbahçe-Beşiktaş maçı, 2-1 Fenerbahçe kazanmıştı. Sahada 5 tane kırmızı kart vardı. Şenol Güneş’e göstermiş olduğum bir kırmızı kart vardı. O zaman VAR yoktu. Beşiktaş’ın atmış olduğu bir golü, ofsayt sebebiyle iptal ettik." dedi.
"Müsabaka sonrası 2 hafta benim için çok kötüydü." diyen Palabıyık sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sokağa çıkamadım, telefonumu kullanamadım ve değiştirmek zorunda kaldım. Bir de haklı olarak benim kaçırmış olduğum bir penaltı pozisyonu var, Cenk Tosun’a yapılan. Bundan dolayı da Beşiktaş taraftarı haklı olarak bir isyanda bulundu.”