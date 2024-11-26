https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/en-cok-aranan-calisan-belli-oldu-ilk-sirada-hangi-meslekler-var-hangi-sektorlerde-eleman-acigi-1090837849.html

En çok aranan 'çalışan' belli oldu: İlk sırada hangi meslekler var? Hangi sektörlerde eleman açığı dikkat çekiyor?

En çok aranan 'çalışan' belli oldu: İlk sırada hangi meslekler var? Hangi sektörlerde eleman açığı dikkat çekiyor?

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde 85 bin 128 'çalışan' aranıyor. Binlerce firma personel eksiğini tamamlamaya çalışırken, en çok dikiş makineci, gazaltı kaynakçısı, forklift... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T13:10+0300

2024-11-26T13:10+0300

2024-11-26T13:10+0300

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İSKUR'un 'Açık İş Haritası' uygulamasına göre işverenler 85 bin 128 çalışan arıyor. Nitelik gerektirmeyen beden işçiliğinde en fazla açık dikkat çekerken, temizlik görevlisi, satış elemanı, paketleme işçisi, konfeksiyon işçisi ve servis elemanı ilanlarının fazlalığı dikkat çekiyor. Ustalık isteyen işlerde ise ilk sırada dikiş makinecisi var. Yine iş ilanlarında en fazla eleman İstanbul'dan aranıyor. En çok eleman İstanbul'da aranıyorİlanlara göre, İstanbul en fazla açık iş bulunan şehir oldu. İstanbul'da 21 bin 846 iş ilanı sitede yer alıyor. Onu Ankara, Kocaeli, Bursa ve İzmir takip ediyor. Yine sanayinin yoğun olduğu Kayseri ve Gaziantep'te de ilanlar oldukça fazla.Ustalık gereken işlerde çalışan bulunamıyorTürkiye genelinde en fazla açık iş, nitelik gerektirmeyen işlerde görülüyor. İşverenler tarafından 3 bin 280 temizlik görevlisi, 1381 satış elemanı, 1322 paketleme işçisi, 1303 ambar-depo işçisi, 1277 konfeksiyon işçisi ve 1249 servis elemanı ilanı verildi.Uzmanlık ve ustalık gerektiren meslekler için verilen ilanlar da dikkati çekti. Bu kapsamda, dikiş makineci, gazaltı kaynakçısı, forklift operatörü, elektrikçi, mekanik bakım onarımcı ve CNC torna tezgahı operatörlüğü en fazla aranılan meslekler oldu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/bakan-simsek-issizlik-orani-agustosta-aylik-03-puan-dususle-yuzde-85-oldu-1089059964.html

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