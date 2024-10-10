https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/bakan-simsek-issizlik-orani-agustosta-aylik-03-puan-dususle-yuzde-85-oldu-1089059964.html
Bakan Şimşek: İşsizlik oranı ağustosta aylık 0,3 puan düşüşle yüzde 8,5 oldu
Bakan Şimşek: İşsizlik oranı ağustosta aylık 0,3 puan düşüşle yüzde 8,5 oldu
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, işsizlik oranının ağustosta düşüş gösterdiğini ve yüzde 8.5 olduğunu belirtti. 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T16:15+0300
2024-10-10T16:15+0300
2024-10-10T16:19+0300
ekonomi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanı
işsizlik
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, işgücü piyasaları ve istihdama yönelik sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-katarda-yatirimcilarla-bir-araya-geldi-250nin-uzerinde-ust-duzeyde-1089037144.html
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanı, işsizlik
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanı, işsizlik
Bakan Şimşek: İşsizlik oranı ağustosta aylık 0,3 puan düşüşle yüzde 8,5 oldu
16:15 10.10.2024 (güncellendi: 16:19 10.10.2024)
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, işsizlik oranının ağustosta düşüş gösterdiğini ve yüzde 8.5 olduğunu belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, işgücü piyasaları ve istihdama yönelik sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Bakan Şimşek, şu ifadelere yer verdi:
“İşgücü piyasasında olumlu görünüm sürüyor. İşsizlik oranı ağustosta aylık 0,3 puan düşüşle yüzde 8,5 oldu. İlk sekiz ayda 650 binin üzerinde istihdam artışı gerçekleşti. 2005 yılından bu yana sağladığımız istihdam artışı 13,5 milyona ulaştı. Dezenflasyon sürecinin ekonomik aktivite üzerindeki kısa vadeli etkileri devam ediyor. Sanayi üretimi ağustosta aylık yüzde 1,6 daraldı. Nihai hedefi kalıcı refah artışı olan programımızın geçici etkilerinin asgari düzeyde kalması için tüm politikalarımızı eşgüdüm içinde uyguluyoruz.”