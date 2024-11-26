https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/elon-musk-pentagonda-bir-merdiveni-onarmak-tum-departman-binasinin-insaatindan-daha-uzun-suruyormus-1090818868.html

Elon Musk: Pentagon'da bir merdiveni onarmak, tüm departman binasının inşaatından daha uzun sürüyormuş

Elon Musk: Pentagon'da bir merdiveni onarmak, tüm departman binasının inşaatından daha uzun sürüyormuş

Sputnik Türkiye

Elon Musk, Pentagon'daki bürokrasi seviyesinin eşi benzeri görülmemiş bir artış yaşadığını ifade etti. 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T05:17+0300

2024-11-26T05:17+0300

2024-11-26T05:17+0300

dünya

elon musk

abd

pentagon

bürokrasi

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Elon Musk, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Pentagon'daki bir merdivenin onarım süresinin, geçen yüzyılda tüm departman binasının inşaatından daha uzun sürdüğünü belirtti. Musk, "Bugün üst düzey askeri yetkililerle yaptığım bir toplantıda, bana Pentagon'daki bir merdiveni tamir etmenin 1940'larda tüm Pentagon'un inşa edilmesinden (16 ay) daha uzun sürdüğünü (24 ay) söylediler!" diye yazdı. Bu açıklama ile Musk, bürokrasinin yüksek maliyetlere yol açtığını, bunun da çalışan sayısından çok yasal olarak sorgulanabilir harcama kalemleriyle ilgili olduğunu söyleyen işadamı Vivek Ramaswamy'nin görüşlerini yorumlamış oldu.Daha önce Musk, ABD'deki yeni Hükümet Verimliliği Dairesi'nin (DOGE) askeri harcamaların verimliliğini artırmayı amaçladığını belirtmişti.Eski ABD Başkanı Donald Trump, Musk ve Ramaswamy'nin yeni Hükümet Verimliliği Dairesi'nin (DOGE) başına geçeceğini açıklamıştı. Musk, Trump'a destek verdiğini sosyal medya platformu üzerinden sıkça dile getirmiş ve yıllar içerisinde siyasi konularda giderek daha aktif hale gelerek ABD siyaseti hakkında düzenli yorumlarda bulunmuştu.

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