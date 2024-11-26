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Ekrem İmamoğlu duyurdu: Emeklilere pazar desteği ödemeleri için tarihi açıkladı
Ekrem İmamoğlu duyurdu: Emeklilere pazar desteği ödemeleri için tarihi açıkladı
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından emeklilere pazar desteği ödemelerinin başlayacağı tarihi duyurdu. İmamoğlu, 10 bin 76 emekliye pazar... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T14:42+0300
2024-11-26T14:42+0300
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emekli pazar desteği
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2024 seçim vaatlerinden olan emeklilere pazar desteği ödemeleri başlıyor. İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen toplam 10 bin 76 emekliye, yıllık 10 bin TL pazar desteği sağlanacak.10 bin TL’lik pazar desteği 2 eşit taksit hâlinde ödenecek. İBB pazar desteği ödemeleri ne zaman?İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X platformundan emekli pazar desteği ödemesinin tarihini açıkladı. Buna göre, emekliye destek ödemesi cuma günü yapılacak, İmamoğlu, "Çarşıda pazarda olmayanlar ekonomik krizin can yakıcılığını bilemezler. Emekliler darda, geçinemiyorlar. İBB olarak emeklilerimizin de yanlarında oluyoruz. 10.076 emeklimize pazar desteği ödemesi cuma günü yapılacak, 100.760.000 TL'lik bütçemiz emekli desteğine aktarılacak" diye yazdı.İBB pazar desteği başvurusu ne zaman bitti?İBB Emeklilere Pazar Desteği başvuruları 30 Ekim – 8 Kasım 2024 tarihleri arasında alındı.İBB pazar desteği başvuru şartları nelerdi?*T.C. vatandaşı olunması,*60 yaş ve üstü emekli olunması,*İstanbul’da ikamet edilmesi,*Başvuru sahibinin emekli yurttaş olması,*Hanede tek emekli maaşından başka bir gelir olmaması,Emekli maaşının 17.002 TL’den düşük olması...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/meteorolojiden-17-il-icin-yeni-uyari-istanbula-kar-yagisi-icin-son-tarih-verildi-gecen-yila-gore-1090840606.html
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emekli pazar desteği ödemeleri ne zaman, emekli pazar desteği kimlere verilir, emekli pazar desteği başvurusu ibb, emekli pazar desteği koşulları, emekli pazar desteği başvuru şartları nelerdir, emekli pazar desteği ne kadar, emeklilere pazar desteği ödemesi nedir
emekli pazar desteği ödemeleri ne zaman, emekli pazar desteği kimlere verilir, emekli pazar desteği başvurusu ibb, emekli pazar desteği koşulları, emekli pazar desteği başvuru şartları nelerdir, emekli pazar desteği ne kadar, emeklilere pazar desteği ödemesi nedir

Ekrem İmamoğlu duyurdu: Emeklilere pazar desteği ödemeleri için tarihi açıkladı

14:42 26.11.2024
© AAEmekli ödeme
Emekli ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
© AA
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından emeklilere pazar desteği ödemelerinin başlayacağı tarihi duyurdu. İmamoğlu, 10 bin 76 emekliye pazar desteği ödemelerinin yapılacağını açıkladı. Peki, emekli pazar desteği ne kadar? Emekliye pazar desteği ödemeleri ne zaman?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2024 seçim vaatlerinden olan emeklilere pazar desteği ödemeleri başlıyor. İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen toplam 10 bin 76 emekliye, yıllık 10 bin TL pazar desteği sağlanacak.10 bin TL’lik pazar desteği 2 eşit taksit hâlinde ödenecek.

İBB pazar desteği ödemeleri ne zaman?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X platformundan emekli pazar desteği ödemesinin tarihini açıkladı. Buna göre, emekliye destek ödemesi cuma günü yapılacak, İmamoğlu, "Çarşıda pazarda olmayanlar ekonomik krizin can yakıcılığını bilemezler. Emekliler darda, geçinemiyorlar. İBB olarak emeklilerimizin de yanlarında oluyoruz. 10.076 emeklimize pazar desteği ödemesi cuma günü yapılacak, 100.760.000 TL'lik bütçemiz emekli desteğine aktarılacak" diye yazdı.

İBB pazar desteği başvurusu ne zaman bitti?

İBB Emeklilere Pazar Desteği başvuruları 30 Ekim – 8 Kasım 2024 tarihleri arasında alındı.

İBB pazar desteği başvuru şartları nelerdi?

*T.C. vatandaşı olunması,

*60 yaş ve üstü emekli olunması,

*İstanbul’da ikamet edilmesi,

*Başvuru sahibinin emekli yurttaş olması,

*Hanede tek emekli maaşından başka bir gelir olmaması,

Emekli maaşının 17.002 TL’den düşük olması...
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