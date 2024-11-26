https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/dunyanin-en-zengin-adami-elon-musk-f-35-pilotlarin-olmesine-neden-olacak-1090816554.html
Dünyanın en zengin adamı Elon Musk: F-35, pilotların ölmesine neden olacak
Dünyanın en zengin adamı Elon Musk: F-35, pilotların ölmesine neden olacak
Sputnik Türkiye
Dünyanın en zengin adamı seçilen Elon Musk, Amerika Birleşik Devletleri tarafından üretilen F-35 savaş uçağı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T00:59+0300
2024-11-26T00:59+0300
2024-11-26T01:03+0300
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Tesla ve Space X gibi şirketlerin sahibi iş insanı Elon Musk sosyal medya hesabından F-35 hakkında paylaşım yaptı.334 milyar dolar serveti ile dünyanın en zengin adamı seçilen Elon Musk X hesabından F-35 paylaşımı yaptı. ABD, NATO, Birleşik Krallık, İtalya, Avustralya, Kanada, Norveç, Danimarka ve Hollanda ortak yapımı F-35 savaş uçağını eleştiren Elon Musk ''F-35 tasarımı gereksinim düzeyinde bozulmuştu. Çünkü çok fazla kişiye çok fazla şey sunulması gerekiyordu. Bu onu pahalı ve karmaşık her işi yapabilen hiç birinde uzman olamayan hale getirdi. Başarı hiç bir zaman olası olmadı. Zaten insansız hava araçları çağında insanlı savaş uçakları artık demode. Sadece pilotların ölmesine neden olacak'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/elon-musk-elestirdi-biden-hukumeti-transgender-maymunlara-ve-kosu-bandindaki-kedilere-para-harcamis-1090627954.html
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elon musk, f-35, pilot, drone, dronesavar, savaş, savaş uçağı, zengin, space x, tesla, abd, teknoloji, uçak, uçak kazası, insansız uçak sistemi, iha, insansız hava aracı (iha)
Dünyanın en zengin adamı Elon Musk: F-35, pilotların ölmesine neden olacak
00:59 26.11.2024 (güncellendi: 01:03 26.11.2024)
Dünyanın en zengin adamı seçilen Elon Musk, Amerika Birleşik Devletleri tarafından üretilen F-35 savaş uçağı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tesla ve Space X'in sahibi Elon Musk, uçağın tasarımının bozuk olduğunu ve pilotların ölümüne neden olacağını belirtti.
Tesla ve Space X gibi şirketlerin sahibi iş insanı Elon Musk sosyal medya hesabından F-35 hakkında paylaşım yaptı.
334 milyar dolar serveti ile dünyanın en zengin adamı seçilen Elon Musk X hesabından F-35 paylaşımı yaptı. ABD, NATO, Birleşik Krallık, İtalya, Avustralya, Kanada, Norveç, Danimarka ve Hollanda ortak yapımı F-35 savaş uçağını eleştiren Elon Musk ''F-35 tasarımı gereksinim düzeyinde bozulmuştu. Çünkü çok fazla kişiye çok fazla şey sunulması gerekiyordu. Bu onu pahalı ve karmaşık her işi yapabilen hiç birinde uzman olamayan hale getirdi. Başarı hiç bir zaman olası olmadı. Zaten insansız hava araçları çağında insanlı savaş uçakları artık demode. Sadece pilotların ölmesine neden olacak'' açıklamasında bulundu.