https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/dmm-milli-savunma-bakani-yasar-guler-komisyonu-terk-etti-iddiasini-yalanladi-1090845043.html

DMM, ‘Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, komisyonu terk etti’ iddiasını yalanladı

DMM, ‘Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, komisyonu terk etti’ iddiasını yalanladı

Sputnik Türkiye

DMM, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in TBMM Komisyonu’nu terk ettiği iddiasını , Toplantıya ara verilmesi nedeniyle salondan ayrıldı, ardından oturuma... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T15:23+0300

2024-11-26T15:23+0300

2024-11-26T15:25+0300

türkiye

teğmen

yaşar güler

orgeneral yaşar güler

savunma bakanı

milli savunma bakanı

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

meclis

ihraç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1088996626_0:129:3066:1854_1920x0_80_0_0_b15ba6fc7c4f7b295576903322519d1e.jpg

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan 'Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, komisyonu terk etti' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.DMM tarafından yapılan yazılı açıklamada, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki toplantı düzeninin bozulması üzerine Komisyon Başkanı’nın oturuma ara verdiği belirtildi. Açıklamada, “Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de verilen ara sırasında salondan ayrılmış, oturumun devamında komisyondaki yerini almıştır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialar hakkında Milli Savunma Bakanlığı hukuki işlem başlatacaktır.” ifadeleri kullanıldı.Ne olmuştu?Milli Savunma Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki olaylar gündeme taşındı. Mezuniyet töreninde, protokolün tören alanından ayrılmasının ardından teğmenlerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atmaları nedeniyle ihraç talebiyle Disiplin Kurulu’na sevk edilmeleri tepki toplamıştı.CHP’li milletvekilleri, bugün toplantı öncesinde masalarına 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' yazılı dövizler koyarak protesto gerçekleştirdi. Salona girişinde Bakan Güler’le tokalaşan CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, “Mustafa Kemal’in askeri olmak suç değildir” derken, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de “Teğmenlere sahip çıkın” çağrısında bulunmuş, protestolar gerçekleştirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/bahceli-cagrida-bulunmustu-tuncer-bakirhan-acikladi-imraliya-gitmek-icin-basvuracagiz-1090840092.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

teğmen, yaşar güler, orgeneral yaşar güler, savunma bakanı, milli savunma bakanı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), meclis, ihraç, meslekten ihraç, memuriyetten ihraç