https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/dmm-milli-savunma-bakani-yasar-guler-komisyonu-terk-etti-iddiasini-yalanladi-1090845043.html
DMM, ‘Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, komisyonu terk etti’ iddiasını yalanladı
DMM, ‘Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, komisyonu terk etti’ iddiasını yalanladı
Sputnik Türkiye
DMM, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in TBMM Komisyonu’nu terk ettiği iddiasını , Toplantıya ara verilmesi nedeniyle salondan ayrıldı, ardından oturuma... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T15:23+0300
2024-11-26T15:23+0300
2024-11-26T15:25+0300
türkiye
teğmen
yaşar güler
orgeneral yaşar güler
savunma bakanı
milli savunma bakanı
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
meclis
ihraç
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan 'Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, komisyonu terk etti' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.DMM tarafından yapılan yazılı açıklamada, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki toplantı düzeninin bozulması üzerine Komisyon Başkanı’nın oturuma ara verdiği belirtildi. Açıklamada, “Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de verilen ara sırasında salondan ayrılmış, oturumun devamında komisyondaki yerini almıştır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialar hakkında Milli Savunma Bakanlığı hukuki işlem başlatacaktır.” ifadeleri kullanıldı.Ne olmuştu?Milli Savunma Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki olaylar gündeme taşındı. Mezuniyet töreninde, protokolün tören alanından ayrılmasının ardından teğmenlerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atmaları nedeniyle ihraç talebiyle Disiplin Kurulu’na sevk edilmeleri tepki toplamıştı.CHP’li milletvekilleri, bugün toplantı öncesinde masalarına 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' yazılı dövizler koyarak protesto gerçekleştirdi. Salona girişinde Bakan Güler’le tokalaşan CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, “Mustafa Kemal’in askeri olmak suç değildir” derken, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de “Teğmenlere sahip çıkın” çağrısında bulunmuş, protestolar gerçekleştirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/bahceli-cagrida-bulunmustu-tuncer-bakirhan-acikladi-imraliya-gitmek-icin-basvuracagiz-1090840092.html
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teğmen, yaşar güler, orgeneral yaşar güler, savunma bakanı, milli savunma bakanı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), meclis, ihraç, meslekten ihraç, memuriyetten ihraç
teğmen, yaşar güler, orgeneral yaşar güler, savunma bakanı, milli savunma bakanı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), meclis, ihraç, meslekten ihraç, memuriyetten ihraç
DMM, ‘Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, komisyonu terk etti’ iddiasını yalanladı
15:23 26.11.2024 (güncellendi: 15:25 26.11.2024)
DMM, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in TBMM Komisyonu’nu terk ettiği iddiasını , Toplantıya ara verilmesi nedeniyle salondan ayrıldı, ardından oturuma katıldı ifadeleriyle açıkladı. Komisyon öncesinde CHP'liler, Teğmenlerin ihracına yönelik protesto gerçekleştirmişlerdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan 'Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, komisyonu terk etti' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
DMM tarafından yapılan yazılı açıklamada, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki toplantı düzeninin bozulması üzerine Komisyon Başkanı’nın oturuma ara verdiği belirtildi. Açıklamada, “Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de verilen ara sırasında salondan ayrılmış, oturumun devamında komisyondaki yerini almıştır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialar hakkında Milli Savunma Bakanlığı hukuki işlem başlatacaktır.” ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki olaylar gündeme taşındı. Mezuniyet töreninde, protokolün tören alanından ayrılmasının ardından teğmenlerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atmaları nedeniyle ihraç talebiyle Disiplin Kurulu’na sevk edilmeleri tepki toplamıştı.
CHP’li milletvekilleri, bugün toplantı öncesinde masalarına 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' yazılı dövizler koyarak protesto gerçekleştirdi. Salona girişinde Bakan Güler’le tokalaşan CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, “Mustafa Kemal’in askeri olmak suç değildir” derken, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de “Teğmenlere sahip çıkın” çağrısında bulunmuş, protestolar gerçekleştirmişti.