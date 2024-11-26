https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/dem-partili-belediye-baskani-cengiz-dundar-gozaltina-alindi-1090822124.html
DEM Partili Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltına alındı
DEM Partili Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da DEM Partili Kayapınar Belediye Başkanı Can Dündar gözaltına alındı. 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T09:01+0300
2024-11-26T09:01+0300
2024-11-26T09:01+0300
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
DEM Partili Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltına alındı
Diyarbakır'da DEM Partili Kayapınar Belediye Başkanı Can Dündar gözaltına alındı.