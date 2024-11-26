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Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge: 'Öncelikli hedef vatandaş memnuniyeti'
Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge: 'Öncelikli hedef vatandaş memnuniyeti'
Sputnik Türkiye
Kamu kurum ve kuruluşlarının inceleme ve denetleme faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığından genelge yayımlandı. Genelgeye göre... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T01:50+0300
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türkiye
genelge
cumhurbaşkanlığı
resmi gazete
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Rehberlik, Teftiş ve Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesi Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.Genelge kapsamındaki düzenlemelerle kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinin ve denetim faaliyetlerinde etkinliğin artırılması amaçlanıyor.Genelgeye göre,Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında, denetim personeli ve sıralı amirlerce uygulanan denetleme faaliyetleri, bundan sonra rehberlik ve denetim faaliyeti şeklinde uygulanacak.Denetim bilgi sistemleri, büyük veri, yapay zeka uygulamaları gibi teknolojik imkanlar da kullanılarak kapsamlı ve düzenli denetimler yapılacak. Rehberlik, teftiş ve denetimle görevli birimlerin çalışmalarının takibi ve koordinasyonuyla ilgili işlemlerde sorumlu Devlet Denetleme Kurulu olacak.Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Anayasa'nın 108. maddesi ve 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca, Cumhurbaşkanlığına bağlı üst denetleme organı olarak görev icra ediyor.
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genelge, cumhurbaşkanlığı, resmi gazete, devlet denetleme kurulu (ddk), ddk
genelge, cumhurbaşkanlığı, resmi gazete, devlet denetleme kurulu (ddk), ddk

Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge: 'Öncelikli hedef vatandaş memnuniyeti'

01:50 26.11.2024 (güncellendi: 01:54 26.11.2024)
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarRecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Kamu kurum ve kuruluşlarının inceleme ve denetleme faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığından genelge yayımlandı. Genelgeye göre, eğitim, sağlık, gıda, ticaret gibi alanlar başta olmak üzere tüm kamu hizmetlerinde öncelikli hedef vatandaş memnuniyeti olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Rehberlik, Teftiş ve Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesi Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Genelge kapsamındaki düzenlemelerle kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinin ve denetim faaliyetlerinde etkinliğin artırılması amaçlanıyor.
Genelgeye göre,
Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde, talep ve ihtiyaçların en hızlı şekilde usulüne uygun karşılanması,
Kayıt dışılığın ve fahiş fiyat uygulamalarının önlenmesi, güvenilir gıda temin edilmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması,
Sağlık hizmetlerinde insan hayatının esas alınması gibi vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen her türlü işlem ve uygulamanın ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi ve denetlenmesi sağlanacak.
Kamu görevlilerinin niteliklerine uygun birim ve görevlerde çalıştırılması,
Çalışma disiplini ve iş performansının artırılması,
Kamu kaynaklarının azami tasarruf ve verimlilik esasına göre kullanılması sağlanacak.
Tüm kamu kaynaklarının azami tasarruf ve verimlilik esasına göre kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilecek.
Sorunlar mahallinde hızlıca, ilk elden çözüme kavuşturulacak ve böylece kamu yönetimine duyulan güven ve itimat korunacak.
Vatandaşların usulüne uygun müracaat ve şikayetleri titizlikle incelenip çözüme kavuşturulacak.
Kamu kurumlarına intikal eden başvurularla ilgili inceleme, denetim veya soruşturmalara ivedilikle başlanacak, sorumlular hakkında gerekli idari ve cezai işlemler uygulanacak.
Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında, denetim personeli ve sıralı amirlerce uygulanan denetleme faaliyetleri, bundan sonra rehberlik ve denetim faaliyeti şeklinde uygulanacak.
Denetim bilgi sistemleri, büyük veri, yapay zeka uygulamaları gibi teknolojik imkanlar da kullanılarak kapsamlı ve düzenli denetimler yapılacak.
Rehberlik, teftiş ve denetimle görevli birimlerin çalışmalarının takibi ve koordinasyonuyla ilgili işlemlerde sorumlu Devlet Denetleme Kurulu olacak.
Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Anayasa'nın 108. maddesi ve 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca, Cumhurbaşkanlığına bağlı üst denetleme organı olarak görev icra ediyor.
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