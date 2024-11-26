https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/cumhurbaskanligindan-rehberlik-teftis-ve-denetim-faaliyetlerine-iliskin-genelge-oncelikli-hedef-1090817114.html

Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge: 'Öncelikli hedef vatandaş memnuniyeti'

Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge: 'Öncelikli hedef vatandaş memnuniyeti'

Sputnik Türkiye

Kamu kurum ve kuruluşlarının inceleme ve denetleme faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığından genelge yayımlandı. Genelgeye göre... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T01:50+0300

2024-11-26T01:50+0300

2024-11-26T01:54+0300

türkiye

genelge

cumhurbaşkanlığı

resmi gazete

devlet denetleme kurulu (ddk)

ddk

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Rehberlik, Teftiş ve Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesi Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.Genelge kapsamındaki düzenlemelerle kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinin ve denetim faaliyetlerinde etkinliğin artırılması amaçlanıyor.Genelgeye göre,Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında, denetim personeli ve sıralı amirlerce uygulanan denetleme faaliyetleri, bundan sonra rehberlik ve denetim faaliyeti şeklinde uygulanacak.Denetim bilgi sistemleri, büyük veri, yapay zeka uygulamaları gibi teknolojik imkanlar da kullanılarak kapsamlı ve düzenli denetimler yapılacak. Rehberlik, teftiş ve denetimle görevli birimlerin çalışmalarının takibi ve koordinasyonuyla ilgili işlemlerde sorumlu Devlet Denetleme Kurulu olacak.Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Anayasa'nın 108. maddesi ve 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca, Cumhurbaşkanlığına bağlı üst denetleme organı olarak görev icra ediyor.

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genelge, cumhurbaşkanlığı, resmi gazete, devlet denetleme kurulu (ddk), ddk