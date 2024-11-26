https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/cin-hayalet-ucak-avcisi-radarlara-karsi-ucaklari-gorunmez-yapan-bir-materyal-uretiyor-1090838209.html
Çin, hayalet uçak avcısı radarlara karşı 'uçakları görünmez yapan' bir materyal üretiyor
Çin, hayalet uçak avcısı radarlara karşı 'uçakları görünmez yapan' bir materyal üretiyor
Sputnik Türkiye
Çinli bilim insanları, uçaklar ve çeşitli askeri ekipmanları kaplayarak radarda görünümlerini en aza indirgeyen bir materyal geliştirdi. 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T13:42+0300
2024-11-26T13:42+0300
2024-11-26T13:42+0300
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Çinli bilim insanları, uçaklar ve diğer savunma ekipmanları için, radarda görünürlüklerini en aza indiren bir gizlilik materyali geliştirdi. South China Morning Post gazetesi tarafından Pazartesi günü duyurulan habere göre, Ulusal Savunma Teknolojisi Üniversitesi tarafından açıklanan bu materyalin, 2.3 ila 0.6 fit arasındaki dalga boylarına sahip elektromanyetik dalgaları ısıya dönüştürebiliyor. Özellikle P-band ve L-band radar olmak üzere, mevcut anti- hayalet radarların hayalet uçakları algılamasının da önüne geçiliyor.Yerel medya, bu materyalin hafif, esnek ve büyük miktarda üretilmesinin kolay olduğunu ve bu sayede hayalet uçakların veya diğer silah platformlarını kaplamak için uygun olduğunu belirtiyor. Çinli bilim insanları, materyalin uygun maliyetli olduğunu ve çeşitli askeri ekipmanında kullanılabileceğini belirtiyor. Bilim insanları bu teknolojinin, 'Çin'in gelecekteki savaşları kazanmasının bir anahtarı' olabileceğine inanıyorlar.Çin, dünyanın en çok meta malzeme patentine sahip ülkesi olarak birinci sırada yer alıyor. Meta malzemeler, doğadaki materyallerde bulunmayan özelliklere sahip olacak şekilde tasarlanan yapay malzemelerdir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/cinin-9-milyar-dolarlik-gizli-savas-gemisi-ilk-kez-goruntulendi-1090764060.html
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asya, çin, hayalet, hayalet uçak, radar, görünmez, görünmezlik teknolojisi
asya, çin, hayalet, hayalet uçak, radar, görünmez, görünmezlik teknolojisi
Çin, hayalet uçak avcısı radarlara karşı 'uçakları görünmez yapan' bir materyal üretiyor
Çinli bilim insanları, uçaklar ve çeşitli askeri ekipmanları kaplayarak radarda görünümlerini en aza indirgeyen bir materyal geliştirdi.
Çinli bilim insanları, uçaklar ve diğer savunma ekipmanları için, radarda görünürlüklerini en aza indiren bir gizlilik materyali geliştirdi.
South China Morning Post gazetesi tarafından Pazartesi günü duyurulan habere göre, Ulusal Savunma Teknolojisi Üniversitesi tarafından açıklanan bu materyalin, 2.3 ila 0.6 fit arasındaki dalga boylarına sahip elektromanyetik dalgaları ısıya dönüştürebiliyor. Özellikle P-band ve L-band radar olmak üzere, mevcut anti- hayalet radarların hayalet uçakları algılamasının da önüne geçiliyor.
Yerel medya, bu materyalin hafif, esnek ve büyük miktarda üretilmesinin kolay olduğunu ve bu sayede hayalet uçakların veya diğer silah platformlarını kaplamak için uygun olduğunu belirtiyor. Çinli bilim insanları, materyalin uygun maliyetli olduğunu ve çeşitli askeri ekipmanında kullanılabileceğini belirtiyor. Bilim insanları bu teknolojinin, 'Çin'in gelecekteki savaşları kazanmasının bir anahtarı' olabileceğine inanıyorlar.
Çin, dünyanın en çok meta malzeme patentine sahip ülkesi olarak birinci sırada yer alıyor. Meta malzemeler, doğadaki materyallerde bulunmayan özelliklere sahip olacak şekilde tasarlanan yapay malzemelerdir.