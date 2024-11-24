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Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi
Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Çin Halk Cumhuriyeti tarafından 9 milyar dolar maliyetle tasarlanan savaş gemisini Pasifik... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-24T16:08+0300
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NASA, Çin tarafından gizli olarak üretilen CNS Liaoning Uçak Gemisi'ni Pasifik Okyanusu'nda görüntülemeyi başardı.Dünya'da artan savaş ihtimali nedeniyle tedirginlik artarken Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Çin Halk Cumhuriyeti tarafından 9 milyar dolar maliyetle tasarlanan savaş gemisini Pasifik Okyanusu'nda görüntülediğini duyurdu. Ülkenin ilk operasyonel uçak gemisi olan CNS Liaoning'in görüntülerini paylaşan NASA geminin bir tersaneye yanaştığını ifade etti.ABD Donanması yetkilileri görüntülerde diğer uçak gemileri ile ilerleyen CNS Liaoning'in yaklaşık 200 metre uzunluğunda ve 40 metre genişliğinde olduğunu belirtti. Çin üretimi uçak gemilerinden daha küçük tasarlanan geminin NASA'nın Landsat 8 uydusu tarafından görüntülendiği açıklandı.CNS Liaoning Uçak Gemisi özellikleri nedir?Çin Halk Cumhuriyeti tarafından üretilen CNS Liaoning Uçak Gemisi Sovyetler Birliği tarafından Varyag adıyla üretildi. Ancak Sovyetler Birliği'nin 1991 yılında dağılması ile gemi tamamlanamayınca Karadeniz açıklarında kaldı. Gemiyi 1998 yılında satın alan Çin 2012 yılında donanmaya dahil etti. Azami hızı 59 km olan uçak gemisinin ağırlığı 55 bin ton civarındayken 14 bin 800 km menzili olduğu düşünülüyor.
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nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), amerikan havacılık ve uzay dairesi (nasa), çin, çin halk cumhuriyeti, çin savunma bakanlığı, savaş gemisi, gemi, uçak gemisi

Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi

16:08 24.11.2024
NASA Çin Gemisi
NASA Çin Gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
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Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Çin Halk Cumhuriyeti tarafından 9 milyar dolar maliyetle tasarlanan savaş gemisini Pasifik Okyanusu'nda ilk kez görüntüledi. Ülkenin ilk operasyonel uçak gemisi olan CNS Liaoning'in diğer uçak gemilerinden daha küçük olduğu ve hareket halinde bir tersaneye yanaştığı açıklandı.
NASA, Çin tarafından gizli olarak üretilen CNS Liaoning Uçak Gemisi'ni Pasifik Okyanusu'nda görüntülemeyi başardı.
Dünya'da artan savaş ihtimali nedeniyle tedirginlik artarken Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Çin Halk Cumhuriyeti tarafından 9 milyar dolar maliyetle tasarlanan savaş gemisini Pasifik Okyanusu'nda görüntülediğini duyurdu. Ülkenin ilk operasyonel uçak gemisi olan CNS Liaoning'in görüntülerini paylaşan NASA geminin bir tersaneye yanaştığını ifade etti.
ABD Donanması yetkilileri görüntülerde diğer uçak gemileri ile ilerleyen CNS Liaoning'in yaklaşık 200 metre uzunluğunda ve 40 metre genişliğinde olduğunu belirtti. Çin üretimi uçak gemilerinden daha küçük tasarlanan geminin NASA'nın Landsat 8 uydusu tarafından görüntülendiği açıklandı.

CNS Liaoning Uçak Gemisi özellikleri nedir?

Çin Halk Cumhuriyeti tarafından üretilen CNS Liaoning Uçak Gemisi Sovyetler Birliği tarafından Varyag adıyla üretildi. Ancak Sovyetler Birliği'nin 1991 yılında dağılması ile gemi tamamlanamayınca Karadeniz açıklarında kaldı. Gemiyi 1998 yılında satın alan Çin 2012 yılında donanmaya dahil etti. Azami hızı 59 km olan uçak gemisinin ağırlığı 55 bin ton civarındayken 14 bin 800 km menzili olduğu düşünülüyor.
Türkiye'nin ilk uçak gemisi havadan görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
TÜRKİYE
Türkiye'nin ilk uçak gemisi havadan görüntülendi
25 Ocak 2023, 12:48
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