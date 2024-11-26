https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/burdurdan-60-yil-once-kacirilan-roma-imparatoru-septimius-severus-heykel-basi-evine-donuyor-1090839539.html

Burdur'dan 60 yıl önce kaçırılan Roma İmparatoru Septimius Severus heykel başı evine dönüyor

Burdur'dan 60 yıl önce kaçırılan Roma İmparatoru Septimius Severus heykel başı evine dönüyor

Sputnik Türkiye

Burdur Boubon Antik Kenti'nden 60 yıl önce Danimarka'ya kaçırılan heykel başı Türkiye'ye iade ediliyor. Heykel başı Roma İmparatoru Septimius Severus'a ait. 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T13:36+0300

2024-11-26T13:36+0300

2024-11-26T13:36+0300

yaşam

danimarka

tarihi eser

tarihi eser kaçakçılığı

burdur boubon antik kenti

roma imparatoru septimius severus

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Türkiye, yıllardır kaçırılan tarihi eserlerinin peşini bırakmıyor. Son 22 yılda toplam 12 bin 213 tarihi eser 'topraklarına' kavuşurken, şimdi de Danimarka'nın NY Carlsberg Glyptotek Müzesi'nde sergilenen Roma İmparatoru Septimius Severus heykel başı, 60 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor. Kaç tane tarihi eser Türkiye'ye geri getirildi? Septimus Severus heykeli nasıl Danimarka'ya gitti?Kültür ve Turizm Bakanlığı, Burdur Boubon Antik Kenti kökenli Septimius Severus heykel başı, Danimarka'nın NY Carlsberg Glyptotek Müzesi tarafından Türkiye'ye iade ediliyor. Yaklaşık 60 yıl aradan sonra ait olduğu topraklara dönen Septimius Severus heykel başı eser, Roma sanatının detaylara verdiği önemi ve dönemin liderlik sembollerini yansıtan nadir eserlerden biri olarak kabul ediliyor.Sanat sinsarı müzeye sattıBurdur'da yer alan Boubon Antik Kenti, Roma İmparatorluğu döneminin görkemli yapılarından izler taşıyan önemli bir merkez olarak biliniyor. Milattan sonra 193-211 yılları arasında hüküm süren Roma İmparatoru Septimius Severus'a ait bronz heykel başı, 1960'lı yıllarda Boubon Antik Kenti'nde gerçekleştirilen yasa dışı kazılar sırasında yurt dışına çıkarıldı. 1970'de sanat simsarı Robert Hecht Jr. tarafından Danimarka'daki Glyptotek Müzesi'ne satılan eser, 1979'da müzede bulunan gövdesiyle birleştirildi.En çok eser ABD'den getirildiBurdur Boubon Antik Kenti'nden kaçırılan eserlerin yalnızca Avrupa değil, ABD'ye gönderildiği de biliniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Manhattan Bölge Savcılığı ile yaptığı işbirliğiyle, geçen yıllarda Boubon kökenli Lucius Verus, Septimius Severus, Genç İmparator ve Giyimli Kadın heykellerinin yanı sıra İmparator Caracalla'ya atfedilen iki büst ve dönemin önemli şahsiyetlerine ait beş baş ile bir bronz kadın büstünün ABD'den Türkiye'ye iadesini sağlamıştı.Diplomatik ilişkiler çözümü getirdiSeptimius Severus heykel başının iade süreci, Kopenhag Türkiye Büyükelçiliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığının sunduğu belgeler ve bilimsel kanıtlar doğrultusunda, Glyptotek Müzesi'nin etik değerlere dayalı kararıyla sonuçlandı. Müze Müdürü Gertrud Hvidberg-Hansen, "Kaçak kazılarla elde edilen bu eserin ait olduğu topraklara dönmesi, müzecilik ilkeleri ve etik değerler açısından önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.Ayrıca, Boubon kökenli eserlerle Pisidia Bölgesi'ne ait düver pişmiş toprak levhalarının iadesine de karar verildi. 1960'lı yıllarda yapılan kaçak kazılarla yurt dışına çıkarılan bu levhaların, bölgenin kültürel mirası açısından kritik bir öneme sahip olduğu biliniyor.Kaç tane tarihi eser geri getirildi?Boubon Antik Kenti'nden yaklaşık 60 yıl önce kaçırılan Septimius Severus heykel başı, kısa süre içinde Türkiye'de sergilenmeye başlanacak.2024 yılı içerisinde Türkiye'ye iadesi sağlanan eser sayısı bu heykel başı ile birlikte 94'e ulaşırken, 2018-2024 yılları arasında toplam 7 bin 898 eser ve 2002-2024 yılları arasında ise toplam 12 bin 213 eser yurt dışından ülkeye kazandırıldı.

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danimarka, tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığı, burdur boubon antik kenti, roma imparatoru septimius severus