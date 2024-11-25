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İstanbul'da 439 yıllık tarihi Mehmed Ağa Camii'ne 'plastik pencere' takıldı
İstanbul'da 439 yıllık tarihi Mehmed Ağa Camii'ne 'plastik pencere' takıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da 439 yıllık Mehmed Ağa Camii'ne plastik pencere takıldı, tarihi külliyenin hamamı harabeye döndü 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T12:12+0300
2024-11-25T12:12+0300
yaşam
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tadilat
tarihi eser
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Fatih'te Sultan 3. Murat'ın Darüssade Ağası Mehmet Ağa tarafından 439 yıl önce inşa edilen Mehmed Ağa Camii ve Külliyesi'nin görüntüsü kim tarafından ve ne zaman yapıldığı bilinmeyen bir değişiklikle bozuldu, camiye plastik pencere takıldı. Tarihi caminin görüntüsü yapılan değişiklikle bozulurken, Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, "Camiye maalesef PVC pencereler takıldı, bunlar çok yanlış. Daha ucuz olduğu için takılıyor” dedi. Öte yandan, tarihi cami ile birlikte yaptırılan hamam harabeye dönerken, sadaka taşları betona gömülerek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Tarihi külliyenin çeşmeleri ise yazı tahtasına döndü.Daha ucuz diye plastik pencere takılıyorArkeolog Yavaşçay cami, türbe, hamam, iki çeşme, müştemilat ve medresede yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri paylaştı: Maalesef müştemilat ve medrese günümüze ulaşmamıştır. Diğer yapılar ise günümüze kadar geldi. Ama bu yapılar bazı değişimlere uğradı. Maalesef hamamda eklenti bulunuyor. Yapıyla alakası yok. Ayrıca tarihi hamam 1 yıldan fazladır kapalı ve işletilmiyor. Hamamın en kısa sürede aslına uygun şekilde restore edilerek açılması gerekiyor. Camiye ise maalesef PVC camlar takıldı. Bunlar çok yanlış. Caminin orijinal yapısı bozuldu. Daha ucuz olduğu için takılıyor, maalesef bütçe yetersiz oluyor. PVC daha uygun olduğu için orijinal halini bozuyorlar. Caminin ayrıca sokak kısmında birkaç tane sadaka taşı var. Maalesef o sadaka taşları betona gömülmüş durumdadır. Neredeyse yakında kaybolacak. Sadaka taşlarına vatandaşlar zarar veriyor. Bu taşların yüzeye çıkarılıp, koruma altına alınması gerekiyor. "
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/hatayda-enkaz-kaldirma-calismasinda-tarihi-yapi-bulundu-1090524792.html
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tarihi cami, restorasyon, tadilat, tarihi eser, tarihi bina, tarihi yarımada
tarihi cami, restorasyon, tadilat, tarihi eser, tarihi bina, tarihi yarımada

İstanbul'da 439 yıllık tarihi Mehmed Ağa Camii'ne 'plastik pencere' takıldı

12:12 25.11.2024
tarihi cami
tarihi cami - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
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İstanbul'da 439 yıllık Mehmed Ağa Camii'ne plastik pencere takıldı, tarihi külliyenin hamamı harabeye döndü
Fatih'te Sultan 3. Murat'ın Darüssade Ağası Mehmet Ağa tarafından 439 yıl önce inşa edilen Mehmed Ağa Camii ve Külliyesi'nin görüntüsü kim tarafından ve ne zaman yapıldığı bilinmeyen bir değişiklikle bozuldu, camiye plastik pencere takıldı. Tarihi caminin görüntüsü yapılan değişiklikle bozulurken, Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, "Camiye maalesef PVC pencereler takıldı, bunlar çok yanlış. Daha ucuz olduğu için takılıyor” dedi. Öte yandan, tarihi cami ile birlikte yaptırılan hamam harabeye dönerken, sadaka taşları betona gömülerek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Tarihi külliyenin çeşmeleri ise yazı tahtasına döndü.
tarihi cami
tarihi cami - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
tarihi cami

Daha ucuz diye plastik pencere takılıyor

Arkeolog Yavaşçay cami, türbe, hamam, iki çeşme, müştemilat ve medresede yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri paylaştı:
Maalesef müştemilat ve medrese günümüze ulaşmamıştır. Diğer yapılar ise günümüze kadar geldi. Ama bu yapılar bazı değişimlere uğradı. Maalesef hamamda eklenti bulunuyor. Yapıyla alakası yok. Ayrıca tarihi hamam 1 yıldan fazladır kapalı ve işletilmiyor. Hamamın en kısa sürede aslına uygun şekilde restore edilerek açılması gerekiyor. Camiye ise maalesef PVC camlar takıldı. Bunlar çok yanlış. Caminin orijinal yapısı bozuldu. Daha ucuz olduğu için takılıyor, maalesef bütçe yetersiz oluyor. PVC daha uygun olduğu için orijinal halini bozuyorlar. Caminin ayrıca sokak kısmında birkaç tane sadaka taşı var. Maalesef o sadaka taşları betona gömülmüş durumdadır. Neredeyse yakında kaybolacak. Sadaka taşlarına vatandaşlar zarar veriyor. Bu taşların yüzeye çıkarılıp, koruma altına alınması gerekiyor. "
Hatay - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
TÜRKİYE
Hatay'da enkaz kaldırma çalışmasında tarihi yapı bulundu
18 Kasım, 17:27
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