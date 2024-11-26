https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/blinken-rus-varliklarinin-faiziyle-kieve-saglanacak-50-milyar-dolarlik-yardim-sureci-tamamlanmak-1090860555.html

Blinken: Rus varlıklarının faiziyle Kiev'e sağlanacak 50 milyar dolarlık yardım süreci tamamlanmak üzere

Blinken: Rus varlıklarının faiziyle Kiev'e sağlanacak 50 milyar dolarlık yardım süreci tamamlanmak üzere

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, dondurulan Rus varlıklarından elde edilecek faizle Ukrayna'ya 50 milyar dolar tahsis edilmesi sürecinin tamamlanmak üzere... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T22:34+0300

2024-11-26T22:34+0300

2024-11-26T22:33+0300

dünya

antony blinken

abd dışişleri bakanlığı

italya

g7 liderler zirvesi

ukrayna

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kiev

dondurulmuş rus varlıkları

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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, İtalya'daki G7 ülkeleri toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında ABD ve müttefiklerinin, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilecek gelirle Ukrayna'ya 50 milyar dolar tahsis edilmesi sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.Blinken, “Dondurulmuş Rus devlet varlıklarından sağlanan 50 milyar doların Ukrayna'yı desteklemek üzere kanalize edilmesi sürecini tamamlıyoruz” dedi.Blinken, ABD'nin geçen hafta Gazprombank da dahil olmak üzere Rusya'nın finans sektörüne yönelik yeni yaptırımlar açıkladığını anımsatarak, “G7'den daha fazla eylem beklenebileceğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.Avrupa Birliği ve G7 ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonunun başlamasından bu yana Rusya'nın yaklaşık 300 milyar euroluk döviz rezervinin neredeyse tamamı dondurmuştu. Bunun, 200 milyar euro'dan fazlası AB'de, çoğunlukla da dünyanın en büyük takas ve mutabakat sistemlerinden biri olan Belçika'nın Euroclear şirketinin hesaplarında tutuluyor.Haziran ayında G7 liderleri Kiev yönetimine, geri ödemesi dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilecek faizle karşılanacak 50 milyar dolar kredi verilmesi konusunda anlaşma sağlamıştı. Ekim ayı sonunda AB Konseyi Ukrayna'ya 45 yıla kadar vadeli 35 milyar euroluk bir krediyi onaylamıştı.Kremlin, bu tür kararların kabul edilmesinin “tüm uluslararası hukuk kurallarının ihlali yönünde atılan yeni bir adım” olduğunu açıklamıştı. Rus varlıkların Avrupa’da dondurulması için ‘hırsızlık’ nitelendirmesinde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’da Rus varlıklarına el konması durumunda aynı şekilde karşılık verecekleri uyarısında bulunmuştu. Lavrov, “Batı ülkelerinin Rusya’da tuttuğu parayı iade etmeme fırsatımız var. Hiç şüphe olmasın, biz de misillemede bulunacağız” demişti.Ekim ayında Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya'nın yabancı kişilerin varlıklarından elde edilen geliri Batı'nın eylemlerine karşı misilleme önlemi olarak kullanmaya hazır olduğunu söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/fransa-rus-varliklarindan-elde-edilen-gelirle-ukraynaya-silah-saglamayi-planliyor-1090841550.html

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