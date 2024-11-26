https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/beyoglunda-izinsiz-yuruyuse-polis-mudahalesi-etti-cok-sayida-gozalti-var-1090817924.html

Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüşe polis müdahale etti: Çok sayıda gözaltı var

Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüşe polis müdahale etti: Çok sayıda gözaltı var

Sputnik Türkiye

Karaköy'den Taksim'e izinsiz yürümek isteyen göstericilere polis müdahalesinde çok sayıda kişi gözaltına alındı. 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T02:25+0300

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türkiye

taksim

beyoğlu

gösteri

yürüyüş

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Karaköy'de toplanan bir grup, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Taksim Tünel'e doğru yürümek istedi.Polis izinsiz ekiplerinin izin vermemesi üzerine bazı kişiler güvenlik güçlerine sprey şeklinde gaz sıkarak, mürekkep fırlattı.Bunun üzerine polis grup üyelerine dağılmaları yönünde uyarı yaptı.Ekipler, uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahalede etti. Bazı kişiler gözaltına alındı.Gözaltına alınanların sayısına ilişkin bir bilgi henüz paylaşılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/cumhurbaskanligindan-rehberlik-teftis-ve-denetim-faaliyetlerine-iliskin-genelge-oncelikli-hedef-1090817114.html

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taksim, beyoğlu, gösteri, yürüyüş