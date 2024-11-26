https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/beyoglunda-izinsiz-yuruyuse-polis-mudahalesi-etti-cok-sayida-gozalti-var-1090817924.html
Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüşe polis müdahale etti: Çok sayıda gözaltı var
Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüşe polis müdahale etti: Çok sayıda gözaltı var
Sputnik Türkiye
Karaköy'den Taksim'e izinsiz yürümek isteyen göstericilere polis müdahalesinde çok sayıda kişi gözaltına alındı. 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T02:25+0300
2024-11-26T02:25+0300
2024-11-26T02:40+0300
türkiye
taksim
beyoğlu
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yürüyüş
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Karaköy'de toplanan bir grup, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Taksim Tünel'e doğru yürümek istedi.Polis izinsiz ekiplerinin izin vermemesi üzerine bazı kişiler güvenlik güçlerine sprey şeklinde gaz sıkarak, mürekkep fırlattı.Bunun üzerine polis grup üyelerine dağılmaları yönünde uyarı yaptı.Ekipler, uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahalede etti. Bazı kişiler gözaltına alındı.Gözaltına alınanların sayısına ilişkin bir bilgi henüz paylaşılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/cumhurbaskanligindan-rehberlik-teftis-ve-denetim-faaliyetlerine-iliskin-genelge-oncelikli-hedef-1090817114.html
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taksim, beyoğlu, gösteri, yürüyüş
taksim, beyoğlu, gösteri, yürüyüş
Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüşe polis müdahale etti: Çok sayıda gözaltı var
02:25 26.11.2024 (güncellendi: 02:40 26.11.2024)
Karaköy'den Taksim'e izinsiz yürümek isteyen göstericilere polis müdahalesinde çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Karaköy'de toplanan bir grup, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Taksim Tünel'e doğru yürümek istedi.
Polis izinsiz ekiplerinin izin vermemesi üzerine bazı kişiler güvenlik güçlerine sprey şeklinde gaz sıkarak, mürekkep fırlattı.
Bunun üzerine polis grup üyelerine dağılmaları yönünde uyarı yaptı.
Ekipler, uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahalede etti. Bazı kişiler gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların sayısına ilişkin bir bilgi henüz paylaşılmadı.