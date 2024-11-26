https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/beyaz-saray-biden-trumpin-yemin-torenine-katilacak-1090818048.html

Beyaz Saray: Biden, Trump'ın yemin törenine katılacak

Beyaz Saray: Biden, Trump'ın yemin törenine katılacak

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray, Joe Biden'ın verdiği sözü hatırlatarak Biden'ın, Donald Trump'ın yemin törenine katılacağını açıkladı. 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T02:32+0300

2024-11-26T02:32+0300

2024-11-26T02:32+0300

dünya

abd

abd seçimleri

abd başkanlık seçimleri

joe biden

donald trump

yemin töreni

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090363170_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_93fc5221fefb72b4ce509e4a07c14da0.jpg

Beyaz Saray Basın Sekreteri Andrew Bates yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, seçimi kim kazanırsa kazansın yemin törenine katılma sözü verdiğini anımsatarak, Donald Trump'ın yemin törenine katılacağını açıkladı.Açıklamasında Bates, “Başkan, seçimi kim kazanırsa kazansın yemin töreninde olacağına söz verdi. O ve First Lady bu sözü yerine getirecekler. Başkan bunu demokratik değerlerimize bağlılığın ve halkın iradesine saygının önemli bir göstergesi olarak görüyor” dedi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/beyaz-saray-ilk-kez-ukraynaya-atacms-fuzeleri-ile-rusya-topraklarini-vurma-izni-verildigini-kabul-1090814803.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri, joe biden, donald trump, yemin töreni