https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/beyaz-saray-biden-trumpin-yemin-torenine-katilacak-1090818048.html
Beyaz Saray: Biden, Trump'ın yemin törenine katılacak
Beyaz Saray: Biden, Trump'ın yemin törenine katılacak
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray, Joe Biden'ın verdiği sözü hatırlatarak Biden'ın, Donald Trump'ın yemin törenine katılacağını açıkladı. 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T02:32+0300
2024-11-26T02:32+0300
2024-11-26T02:32+0300
dünya
abd
abd seçimleri
abd başkanlık seçimleri
joe biden
donald trump
yemin töreni
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090363170_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_93fc5221fefb72b4ce509e4a07c14da0.jpg
Beyaz Saray Basın Sekreteri Andrew Bates yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, seçimi kim kazanırsa kazansın yemin törenine katılma sözü verdiğini anımsatarak, Donald Trump'ın yemin törenine katılacağını açıkladı.Açıklamasında Bates, “Başkan, seçimi kim kazanırsa kazansın yemin töreninde olacağına söz verdi. O ve First Lady bu sözü yerine getirecekler. Başkan bunu demokratik değerlerimize bağlılığın ve halkın iradesine saygının önemli bir göstergesi olarak görüyor” dedi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/beyaz-saray-ilk-kez-ukraynaya-atacms-fuzeleri-ile-rusya-topraklarini-vurma-izni-verildigini-kabul-1090814803.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090363170_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_516678346268142d5ced4f0d9aeb0009.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri, joe biden, donald trump, yemin töreni
abd, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri, joe biden, donald trump, yemin töreni
Beyaz Saray: Biden, Trump'ın yemin törenine katılacak
Beyaz Saray, Joe Biden'ın verdiği sözü hatırlatarak Biden'ın, Donald Trump'ın yemin törenine katılacağını açıkladı.
Beyaz Saray Basın Sekreteri Andrew Bates yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, seçimi kim kazanırsa kazansın yemin törenine katılma sözü verdiğini anımsatarak, Donald Trump'ın yemin törenine katılacağını açıkladı.
Açıklamasında Bates, “Başkan, seçimi kim kazanırsa kazansın yemin töreninde olacağına söz verdi. O ve First Lady bu sözü yerine getirecekler. Başkan bunu demokratik değerlerimize bağlılığın ve halkın iradesine saygının önemli bir göstergesi olarak görüyor” dedi