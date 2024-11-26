Beyaz Saray: Biden, Trump'ın yemin törenine katılacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Ömer Çelik erken seçim yok diyorsa, anlayın ki erken seçim var'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün: "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplumun Her Kesimi Tarafından Desteklenmeli"
12:05
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Türk Mutfağının Kökenleri: Göçebe Türklerden, Anadolu’ya.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'nin kadim tarihi 17 dilde müzelerde
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Kreşe dokunan yanar
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
TARİHTE BUGÜN
Sıfırdan yüze devrimin adı: Castro
20:34
12 dk
SESLİ HABER
ATM’lerde yeni dönem: 81 ilde para çekme ve yatırma işlemleri değişiyor
20:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
SESLİ HABER
Disiplinlerarası bilim sıralamasında Türkiye'den 4 üniversite ilk 100'de
09:10
2 dk
ÖZEL HABER
Akciğer kanseri vakalarında artış: Her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor
09:21
5 dk
ÖZEL HABER
'Kara Cuma'da indirim görünümlü bindirimden nasıl uzak durulur?
09:36
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
TÜRK ROCK MÜZİĞİ EFSANESİ
Yardım faaliyeti denince akla gelen ilk isimlerden
10:25
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/beyaz-saray-biden-trumpin-yemin-torenine-katilacak-1090818048.html
Beyaz Saray: Biden, Trump'ın yemin törenine katılacak
Beyaz Saray: Biden, Trump'ın yemin törenine katılacak
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray, Joe Biden'ın verdiği sözü hatırlatarak Biden'ın, Donald Trump'ın yemin törenine katılacağını açıkladı. 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T02:32+0300
2024-11-26T02:32+0300
dünya
abd
abd seçimleri
abd başkanlık seçimleri
joe biden
donald trump
yemin töreni
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090363170_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_93fc5221fefb72b4ce509e4a07c14da0.jpg
Beyaz Saray Basın Sekreteri Andrew Bates yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, seçimi kim kazanırsa kazansın yemin törenine katılma sözü verdiğini anımsatarak, Donald Trump'ın yemin törenine katılacağını açıkladı.Açıklamasında Bates, “Başkan, seçimi kim kazanırsa kazansın yemin töreninde olacağına söz verdi. O ve First Lady bu sözü yerine getirecekler. Başkan bunu demokratik değerlerimize bağlılığın ve halkın iradesine saygının önemli bir göstergesi olarak görüyor” dedi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/beyaz-saray-ilk-kez-ukraynaya-atacms-fuzeleri-ile-rusya-topraklarini-vurma-izni-verildigini-kabul-1090814803.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090363170_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_516678346268142d5ced4f0d9aeb0009.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri, joe biden, donald trump, yemin töreni
abd, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri, joe biden, donald trump, yemin töreni

Beyaz Saray: Biden, Trump'ın yemin törenine katılacak

02:32 26.11.2024
© AP Photo / Evan VucciTrump ve Biden Beyaz Saray'da buluştu
Trump ve Biden Beyaz Saray'da buluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
Beyaz Saray, Joe Biden'ın verdiği sözü hatırlatarak Biden'ın, Donald Trump'ın yemin törenine katılacağını açıkladı.
Beyaz Saray Basın Sekreteri Andrew Bates yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, seçimi kim kazanırsa kazansın yemin törenine katılma sözü verdiğini anımsatarak, Donald Trump'ın yemin törenine katılacağını açıkladı.
Açıklamasında Bates, “Başkan, seçimi kim kazanırsa kazansın yemin töreninde olacağına söz verdi. O ve First Lady bu sözü yerine getirecekler. Başkan bunu demokratik değerlerimize bağlılığın ve halkın iradesine saygının önemli bir göstergesi olarak görüyor” dedi
ATACMS Army Tactical Missile System - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
DÜNYA
Beyaz Saray ilk kez Ukrayna’ya ATACMS füzeleri ile Rusya topraklarını vurma izni verildiğini kabul etti
00:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала