https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/belarus-guvenlik-konseyi-bati-rusya-ve-belarusa-karsi-askeri-harekata-hazirlaniyor-1090722674.html
Belarus Güvenlik Konseyi: Batı, Rusya ve Belarus’a karşı askeri harekata hazırlanıyor
Belarus Güvenlik Konseyi: Batı, Rusya ve Belarus’a karşı askeri harekata hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Belarus Devlet Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksandr Volfoviç, Batı'nın Rusya ve Belarus'a karşı askeri harekata hazırlandığını belirtti. 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T21:07+0300
2024-11-22T21:07+0300
2024-11-22T21:06+0300
dünya
belarus güvenlik konseyi
rusya
belarus
batı
askeri harekat
hazırlık
abd
nato
nükleer güç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/0c/1055506378_0:100:2000:1225_1920x0_80_0_0_61e43d60d2793a431e7ae5555004d035.jpg
Belarus Devlet Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksandr Volfoviç yaptığı açıklamada, Batı'nın Rusya ve Belarus'a karşı açıkça askeri harekata hazırlandığını söyledi.Volfoviç, “Belarus ve Rusya şiddetli jeopolitik çatışma koşullarında güvenlik alanında artan olumsuz eğilimlerin etkisi altında kalmaya devam ediyor.Gerçekleştirilen faaliyet ve görevlerin niteliği, Batı'nın aslında Rusya ve Belarus'a karşı açıkça askeri harekata hazırlandığını gösteriyor” dedi.Volfoviç, Birlik Devletinin batı sınırları yakınında ABD ve NATO birliklerinin artan varlığı ve ABD ile müttefiklerinin halihazırda güçlü şekilde süren siyasi ve ekonomik baskılarına dikkat çekerek, 2024 yılının başından bu yana Avrupa'da yaklaşık yarım milyon askerin katıldığı 400'den fazla tatbikat gerçekleştirildiğini kaydetti.Avrupa ülkelerinde bulunan ABD taktik nükleer silahlarının modernizasyon sürecinin başlamasının da gösterdiği gibi nükleer gündemin giderek daha önemli hale geldiğini vurgulayan Volfowiç, ABD'nin hazırlık testi faaliyetlerini önemli ölçüde yoğunlaştırdığını belirtti.Volfowiç, sadece bu yılın Ekim ayında Avrupa'da NATO nükleer güçlerinin yaklaşık 2.7 bin asker ve nükleer başlıklı seyir füzeleri kullanabilen 90 uçağın katıldığı iki tatbikatının yapıldığını kaydetti.Doğu Avrupa ülkelerinin topraklarında askeri altyapının hızla geliştirildiğine, hava ve deniz üslerinin yanı sıra eğitim merkezlerinin kurulduğuna ve silah ve malzemelerin önceden konuşlandırılması ve depolanması için gelişmiş üslerin kurulduğuna dikkat çeken Volfowiç, Polonya ve Baltık devletlerinde 5 hava üssü, 2 deniz üssü ve 6 büyük eğitim alanının modernizasyonunun tamamlandığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/lavrov-zelenskiy-rusyanin-ukraynaya-verdigi-hipersonik-yanittan-korktu-1090711689.html
rusya
belarus
batı
abd
polonya
baltık ülkeleri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/0c/1055506378_117:0:1884:1325_1920x0_80_0_0_27f0b3e9c2fd93e6bfd7fd2b3065da9a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
belarus güvenlik konseyi, rusya, belarus, batı, askeri harekat, hazırlık, abd, nato, nükleer güç, tatbikat, polonya, baltık ülkeleri
belarus güvenlik konseyi, rusya, belarus, batı, askeri harekat, hazırlık, abd, nato, nükleer güç, tatbikat, polonya, baltık ülkeleri
Belarus Güvenlik Konseyi: Batı, Rusya ve Belarus’a karşı askeri harekata hazırlanıyor
Belarus Devlet Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksandr Volfoviç, Batı'nın Rusya ve Belarus'a karşı askeri harekata hazırlandığını belirtti.
Belarus Devlet Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksandr Volfoviç yaptığı açıklamada, Batı'nın Rusya ve Belarus'a karşı açıkça askeri harekata hazırlandığını söyledi.
Volfoviç, “Belarus ve Rusya şiddetli jeopolitik çatışma koşullarında güvenlik alanında artan olumsuz eğilimlerin etkisi altında kalmaya devam ediyor.Gerçekleştirilen faaliyet ve görevlerin niteliği, Batı'nın aslında Rusya ve Belarus'a karşı açıkça askeri harekata hazırlandığını gösteriyor” dedi.
Volfoviç, Birlik Devletinin batı sınırları yakınında ABD ve NATO birliklerinin artan varlığı ve ABD ile müttefiklerinin halihazırda güçlü şekilde süren siyasi ve ekonomik baskılarına dikkat çekerek, 2024 yılının başından bu yana Avrupa'da yaklaşık yarım milyon askerin katıldığı 400'den fazla tatbikat gerçekleştirildiğini kaydetti.
Avrupa ülkelerinde bulunan ABD taktik nükleer silahlarının modernizasyon sürecinin başlamasının da gösterdiği gibi nükleer gündemin giderek daha önemli hale geldiğini vurgulayan Volfowiç, ABD'nin hazırlık testi faaliyetlerini önemli ölçüde yoğunlaştırdığını belirtti.
Volfowiç, sadece bu yılın Ekim ayında Avrupa'da NATO nükleer güçlerinin yaklaşık 2.7 bin asker ve nükleer başlıklı seyir füzeleri kullanabilen 90 uçağın katıldığı iki tatbikatının yapıldığını kaydetti.
Doğu Avrupa ülkelerinin topraklarında askeri altyapının hızla geliştirildiğine, hava ve deniz üslerinin yanı sıra eğitim merkezlerinin kurulduğuna ve silah ve malzemelerin önceden konuşlandırılması ve depolanması için gelişmiş üslerin kurulduğuna dikkat çeken Volfowiç, Polonya ve Baltık devletlerinde 5 hava üssü, 2 deniz üssü ve 6 büyük eğitim alanının modernizasyonunun tamamlandığını belirtti.