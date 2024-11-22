Belarus Güvenlik Konseyi: Batı, Rusya ve Belarus’a karşı askeri harekata hazırlanıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Karadağ maçındaki bahis reklamı bardağı taşıran son damla mıydı?'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yasa dışı bahis tek bir TV kanalının meselesi değil’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Cezaevlerindeki son tablo: Af mı geliyor?
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Burcu Uğur: 112’nin haberi olmadan bu normal bir sistem midir, bu hala sorgulanıyor
12:06
83 dk
HABER MASASI
Rüyaların Sanata ve Edebiyata Etkileri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
İletişim dünyasında yapay zeka kullanımı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Pekin: Teğmenlerin eylemi basit bir disiplinsizlik
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suriye ile 'normalleşme'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
MHP neden mıntıka temizliği yapıyor
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
İBB’nin Sayıştay raporundan çıktı: 642 araç nerede?
19:19
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Yurttaş Kane’in verdiği mesajlar, Amerika'nın savaşa girme kararı üzerinde dolaylı bir etki yaptı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İran başkentini taşıyacak mı?
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:05
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yenidoğan çetesi davası beşinci gününde
12:06
84 dk
HABER MASASI
Lucid Rüyalar ve Rüya Kontrolü
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Gladyatör 2 filmi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK borçlanmaları: Zamdan etkilenmek istemeyenler için son başvuru 31 Aralık’ta
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Kılıçdaroğlu "yargı dağıttı"
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporlarında kara delik: İlçe belediyelerinin beşte dördü yok
20:35
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/belarus-guvenlik-konseyi-bati-rusya-ve-belarusa-karsi-askeri-harekata-hazirlaniyor-1090722674.html
Belarus Güvenlik Konseyi: Batı, Rusya ve Belarus’a karşı askeri harekata hazırlanıyor
Belarus Güvenlik Konseyi: Batı, Rusya ve Belarus’a karşı askeri harekata hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Belarus Devlet Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksandr Volfoviç, Batı'nın Rusya ve Belarus'a karşı askeri harekata hazırlandığını belirtti. 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T21:07+0300
2024-11-22T21:06+0300
dünya
belarus güvenlik konseyi
rusya
belarus
batı
askeri harekat
hazırlık
abd
nato
nükleer güç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/0c/1055506378_0:100:2000:1225_1920x0_80_0_0_61e43d60d2793a431e7ae5555004d035.jpg
Belarus Devlet Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksandr Volfoviç yaptığı açıklamada, Batı'nın Rusya ve Belarus'a karşı açıkça askeri harekata hazırlandığını söyledi.Volfoviç, “Belarus ve Rusya şiddetli jeopolitik çatışma koşullarında güvenlik alanında artan olumsuz eğilimlerin etkisi altında kalmaya devam ediyor.Gerçekleştirilen faaliyet ve görevlerin niteliği, Batı'nın aslında Rusya ve Belarus'a karşı açıkça askeri harekata hazırlandığını gösteriyor” dedi.Volfoviç, Birlik Devletinin batı sınırları yakınında ABD ve NATO birliklerinin artan varlığı ve ABD ile müttefiklerinin halihazırda güçlü şekilde süren siyasi ve ekonomik baskılarına dikkat çekerek, 2024 yılının başından bu yana Avrupa'da yaklaşık yarım milyon askerin katıldığı 400'den fazla tatbikat gerçekleştirildiğini kaydetti.Avrupa ülkelerinde bulunan ABD taktik nükleer silahlarının modernizasyon sürecinin başlamasının da gösterdiği gibi nükleer gündemin giderek daha önemli hale geldiğini vurgulayan Volfowiç, ABD'nin hazırlık testi faaliyetlerini önemli ölçüde yoğunlaştırdığını belirtti.Volfowiç, sadece bu yılın Ekim ayında Avrupa'da NATO nükleer güçlerinin yaklaşık 2.7 bin asker ve nükleer başlıklı seyir füzeleri kullanabilen 90 uçağın katıldığı iki tatbikatının yapıldığını kaydetti.Doğu Avrupa ülkelerinin topraklarında askeri altyapının hızla geliştirildiğine, hava ve deniz üslerinin yanı sıra eğitim merkezlerinin kurulduğuna ve silah ve malzemelerin önceden konuşlandırılması ve depolanması için gelişmiş üslerin kurulduğuna dikkat çeken Volfowiç, Polonya ve Baltık devletlerinde 5 hava üssü, 2 deniz üssü ve 6 büyük eğitim alanının modernizasyonunun tamamlandığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/lavrov-zelenskiy-rusyanin-ukraynaya-verdigi-hipersonik-yanittan-korktu-1090711689.html
rusya
belarus
batı
abd
polonya
baltık ülkeleri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/0c/1055506378_117:0:1884:1325_1920x0_80_0_0_27f0b3e9c2fd93e6bfd7fd2b3065da9a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
belarus güvenlik konseyi, rusya, belarus, batı, askeri harekat, hazırlık, abd, nato, nükleer güç, tatbikat, polonya, baltık ülkeleri
belarus güvenlik konseyi, rusya, belarus, batı, askeri harekat, hazırlık, abd, nato, nükleer güç, tatbikat, polonya, baltık ülkeleri

Belarus Güvenlik Konseyi: Batı, Rusya ve Belarus’a karşı askeri harekata hazırlanıyor

21:07 22.11.2024
© Belarus Savunma BakanlığıBelarus ordusu
Belarus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© Belarus Savunma Bakanlığı
Abone ol
Belarus Devlet Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksandr Volfoviç, Batı'nın Rusya ve Belarus'a karşı askeri harekata hazırlandığını belirtti.
Belarus Devlet Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksandr Volfoviç yaptığı açıklamada, Batı'nın Rusya ve Belarus'a karşı açıkça askeri harekata hazırlandığını söyledi.
Volfoviç, “Belarus ve Rusya şiddetli jeopolitik çatışma koşullarında güvenlik alanında artan olumsuz eğilimlerin etkisi altında kalmaya devam ediyor.Gerçekleştirilen faaliyet ve görevlerin niteliği, Batı'nın aslında Rusya ve Belarus'a karşı açıkça askeri harekata hazırlandığını gösteriyor” dedi.
Volfoviç, Birlik Devletinin batı sınırları yakınında ABD ve NATO birliklerinin artan varlığı ve ABD ile müttefiklerinin halihazırda güçlü şekilde süren siyasi ve ekonomik baskılarına dikkat çekerek, 2024 yılının başından bu yana Avrupa'da yaklaşık yarım milyon askerin katıldığı 400'den fazla tatbikat gerçekleştirildiğini kaydetti.
Avrupa ülkelerinde bulunan ABD taktik nükleer silahlarının modernizasyon sürecinin başlamasının da gösterdiği gibi nükleer gündemin giderek daha önemli hale geldiğini vurgulayan Volfowiç, ABD'nin hazırlık testi faaliyetlerini önemli ölçüde yoğunlaştırdığını belirtti.
Volfowiç, sadece bu yılın Ekim ayında Avrupa'da NATO nükleer güçlerinin yaklaşık 2.7 bin asker ve nükleer başlıklı seyir füzeleri kullanabilen 90 uçağın katıldığı iki tatbikatının yapıldığını kaydetti.
Doğu Avrupa ülkelerinin topraklarında askeri altyapının hızla geliştirildiğine, hava ve deniz üslerinin yanı sıra eğitim merkezlerinin kurulduğuna ve silah ve malzemelerin önceden konuşlandırılması ve depolanması için gelişmiş üslerin kurulduğuna dikkat çeken Volfowiç, Polonya ve Baltık devletlerinde 5 hava üssü, 2 deniz üssü ve 6 büyük eğitim alanının modernizasyonunun tamamlandığını belirtti.
Глава МИД РФ Сергей Лавров - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
Ukrayna krizi
Lavrov: Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya verdiği 'hipersonik yanıttan' korktu
16:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала