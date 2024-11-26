https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/bakan-simsekten-enflasyon-yorumu-beklentilerdeki-iyilesme-enflasyondaki-katiliklarin-azalmasini-1090836755.html

Bakan Şimşek'ten enflasyon yorumu: 'Beklentilerdeki iyileşme enflasyondaki katılıkların azalmasını destekliyor'

Bakan Şimşek'ten enflasyon yorumu: 'Beklentilerdeki iyileşme enflasyondaki katılıkların azalmasını destekliyor'

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası'nın 'Sektörel Enflasyon Beklentileri' anketin sonuçlarını yorumlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, beklentilerdeki iyileşmenin... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T12:52+0300

2024-11-26T12:52+0300

2024-11-26T12:52+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanı

mehmet şimşek

merkez bankası

enflasyon

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Merkez Bankası 'Sektörel Enflasyon Beklentileri' anketindeki iyileşmeye dair Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek değerlendirmelerde bulundu. Enflasyonun zirveyi gördüğü mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 12 puan, reel sektörde 8.2 puan ve piyasa katılımcılarında 6 puan iyileşme yaşandığını belirten Bakan Şimşek, "Beklentilerdeki bu iyileşme enflasyondaki katılıkların azalmasını destekliyor" dedi. Bakan Şimşek sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/tcmb-hanehalki-enflasyon-beklentisi-yuzde-3-geriledi-1090827751.html

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hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, merkez bankası, enflasyon