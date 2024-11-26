https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/bakan-simsekten-enflasyon-yorumu-beklentilerdeki-iyilesme-enflasyondaki-katiliklarin-azalmasini-1090836755.html
Bakan Şimşek'ten enflasyon yorumu: 'Beklentilerdeki iyileşme enflasyondaki katılıkların azalmasını destekliyor'
Bakan Şimşek'ten enflasyon yorumu: 'Beklentilerdeki iyileşme enflasyondaki katılıkların azalmasını destekliyor'
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası'nın 'Sektörel Enflasyon Beklentileri' anketin sonuçlarını yorumlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, beklentilerdeki iyileşmenin... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T12:52+0300
2024-11-26T12:52+0300
2024-11-26T12:52+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanı
mehmet şimşek
merkez bankası
enflasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/19/1089653165_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0681864dabb4f32dbc987e2ad6cb2e7.jpg
Merkez Bankası 'Sektörel Enflasyon Beklentileri' anketindeki iyileşmeye dair Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek değerlendirmelerde bulundu. Enflasyonun zirveyi gördüğü mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 12 puan, reel sektörde 8.2 puan ve piyasa katılımcılarında 6 puan iyileşme yaşandığını belirten Bakan Şimşek, "Beklentilerdeki bu iyileşme enflasyondaki katılıkların azalmasını destekliyor" dedi. Bakan Şimşek sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/tcmb-hanehalki-enflasyon-beklentisi-yuzde-3-geriledi-1090827751.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/19/1089653165_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8ad81c29af51e395c82739d94083a81.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, merkez bankası, enflasyon
hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, merkez bankası, enflasyon
Bakan Şimşek'ten enflasyon yorumu: 'Beklentilerdeki iyileşme enflasyondaki katılıkların azalmasını destekliyor'
Merkez Bankası'nın 'Sektörel Enflasyon Beklentileri' anketin sonuçlarını yorumlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, beklentilerdeki iyileşmenin enflasyondaki katılıkların azalmasını desteklediğini dile getirdi.
Merkez Bankası 'Sektörel Enflasyon Beklentileri' anketindeki iyileşmeye dair Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek değerlendirmelerde bulundu. Enflasyonun zirveyi gördüğü mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 12 puan, reel sektörde 8.2 puan ve piyasa katılımcılarında 6 puan iyileşme yaşandığını belirten Bakan Şimşek, "Beklentilerdeki bu iyileşme enflasyondaki katılıkların azalmasını destekliyor" dedi.
Bakan Şimşek sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Dezenflasyon süreci tüm kesimlerde enflasyon beklentilerini olumlu etkiliyor. Enflasyonda zirveyi gördüğümüz mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 12 puan, reel sektörde 8,2 puan ve piyasa katılımcılarında 6 puan iyileşti. Beklentilerdeki bu iyileşme enflasyondaki katılıkların azalmasını destekliyor"