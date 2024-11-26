https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/antalya-hamburg-ucusunda-kalp-krizi-panigi-pilot-kuleden-acil-inis-izni-istedi-1090842354.html
Antalya-Hamburg uçuşunda kalp krizi paniği: Pilot kuleden acil iniş izni istedi
Antalya-Hamburg uçuşunda kalp krizi paniği: Pilot kuleden acil iniş izni istedi
Sputnik Türkiye
Antalya - Hamburg uçuşunda kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirmek için pilotların 10 bin metredeki çabası telsiz kayıtlarına yansıdı. Bükreş... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T14:30+0300
2024-11-26T14:30+0300
2024-11-26T14:30+0300
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Antalya-Hamburg seferini yapan uçakta bir yolcu kalp krizi geçirdi. Pilot kısa sürede kule ile irtibata geçti ve 'acil iniş' izni istedi.Havada kalp krizi paniğiSunExpress’in Antalya Hamburg seferini gerçekleştiren Boeing 737 tipi uçakta yer alan 60 yaşlarındaki erkek bir yolcu, uçuşta rahatsızlandı. Doktor olan bir yolcu müdahale ettiRomanya hava sahasında bulunan XQ170 sefer sayılı uçaktaki bir doktor yolcuya müdahale ederken, pilotlar da Romanya hava trafik kontrolörlerine durumu bildirerek acil durum olduğunu söyledi. Uçağın pilotu Bükreş havalimanı kontrol kulesiyle telsiz bağlantısı kurarak, ”Yolcunun birinde sağlık sorunu var. Çabuk olmamız gerekiyor. Bir doktor yolcuya kalp masajı yapılıyor. Acil inmemiz gerekiyor” dedi.Kokpit ekibi, yolcunun hastaneye gecikmeden sevk edilmesi için zamanla yarıştı. Uçak Bükreş’e acil iniş yaptı. Hasta da hastaneye kaldırıldı. Hastanın son durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/izzet-capa-kalp-krizi-gecirdigini-duyurdu-kim-oradaydi-kim-degildi-unutmam-1090434592.html
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antalya hamburg uçuşu, uçak kalp krizi, uçakta kalp krizi
antalya hamburg uçuşu, uçak kalp krizi, uçakta kalp krizi
Antalya-Hamburg uçuşunda kalp krizi paniği: Pilot kuleden acil iniş izni istedi
Antalya - Hamburg uçuşunda kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirmek için pilotların 10 bin metredeki çabası telsiz kayıtlarına yansıdı. Bükreş Havalimanı kontrol kulesiyle telsiz bağlantısı kuran pilot, "Doktor yolcuya kalp masajı yapıyor. Acil inmemiz gerekiyor” dedi.
Antalya-Hamburg seferini yapan uçakta bir yolcu kalp krizi geçirdi. Pilot kısa sürede kule ile irtibata geçti ve 'acil iniş' izni istedi.
SunExpress’in Antalya Hamburg seferini gerçekleştiren Boeing 737 tipi uçakta yer alan 60 yaşlarındaki erkek bir yolcu, uçuşta rahatsızlandı.
Doktor olan bir yolcu müdahale etti
Romanya hava sahasında bulunan XQ170 sefer sayılı uçaktaki bir doktor yolcuya müdahale ederken, pilotlar da Romanya hava trafik kontrolörlerine durumu bildirerek acil durum olduğunu söyledi.
Uçağın pilotu Bükreş havalimanı kontrol kulesiyle telsiz bağlantısı kurarak, ”Yolcunun birinde sağlık sorunu var. Çabuk olmamız gerekiyor. Bir doktor yolcuya kalp masajı yapılıyor. Acil inmemiz gerekiyor” dedi.
Kokpit ekibi, yolcunun hastaneye gecikmeden sevk edilmesi için zamanla yarıştı. Uçak Bükreş’e acil iniş yaptı. Hasta da hastaneye kaldırıldı. Hastanın son durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.