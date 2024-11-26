https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/antalya-hamburg-ucusunda-kalp-krizi-panigi-pilot-kuleden-acil-inis-izni-istedi-1090842354.html

Antalya-Hamburg uçuşunda kalp krizi paniği: Pilot kuleden acil iniş izni istedi

Antalya-Hamburg uçuşunda kalp krizi paniği: Pilot kuleden acil iniş izni istedi

Sputnik Türkiye

Antalya - Hamburg uçuşunda kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirmek için pilotların 10 bin metredeki çabası telsiz kayıtlarına yansıdı. Bükreş... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T14:30+0300

2024-11-26T14:30+0300

2024-11-26T14:30+0300

yaşam

kalp krizi

antalya

hamburg

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Antalya-Hamburg seferini yapan uçakta bir yolcu kalp krizi geçirdi. Pilot kısa sürede kule ile irtibata geçti ve 'acil iniş' izni istedi.Havada kalp krizi paniğiSunExpress’in Antalya Hamburg seferini gerçekleştiren Boeing 737 tipi uçakta yer alan 60 yaşlarındaki erkek bir yolcu, uçuşta rahatsızlandı. Doktor olan bir yolcu müdahale ettiRomanya hava sahasında bulunan XQ170 sefer sayılı uçaktaki bir doktor yolcuya müdahale ederken, pilotlar da Romanya hava trafik kontrolörlerine durumu bildirerek acil durum olduğunu söyledi. Uçağın pilotu Bükreş havalimanı kontrol kulesiyle telsiz bağlantısı kurarak, ”Yolcunun birinde sağlık sorunu var. Çabuk olmamız gerekiyor. Bir doktor yolcuya kalp masajı yapılıyor. Acil inmemiz gerekiyor” dedi.Kokpit ekibi, yolcunun hastaneye gecikmeden sevk edilmesi için zamanla yarıştı. Uçak Bükreş’e acil iniş yaptı. Hasta da hastaneye kaldırıldı. Hastanın son durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/izzet-capa-kalp-krizi-gecirdigini-duyurdu-kim-oradaydi-kim-degildi-unutmam-1090434592.html

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