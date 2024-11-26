https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/antalya-cumhuriyet-savcisi-aciga-alindi-1090860050.html
Antalya Cumhuriyet Savcısı açığa alındı
Antalya Cumhuriyet Savcısı açığa alındı
Sputnik Türkiye
Antalya Cumhuriyet Savcısı M.Ç. sosyal medya paylaşımları nedeniyle Hakim ve Savcılar Kurulu kararıyla açığa alındı. HSK, Savcı M.Ç.'nin Sinan Ateş cinayeti ve... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T22:17+0300
2024-11-26T22:17+0300
2024-11-26T22:38+0300
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antalya
savcı
savcılık
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
adliye
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Hakim ve Savcı Kurulu, Antalya Savcısı M.Ç.'nin sosyal medya paylaşımları nedeniyle açığa alındığını açıkladı.Sosyal medya hesabından Sinan Ateş cinayeti ve Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkında farklı tarihlerde paylaşım yapan savcı M.Ç. ''Kurumlar, resmi işlemlere ve kamu görevlilerine hiç bir güven kalmamış'' ''Topraklar satılıyor işgal ediliyor, demografik yapı bozuluyor'' Devletin, kurum ve kuruluşların içi boşaltılıyor'' ve ''Adaleti olmayan devletin büyük bir çeteden farkı yoktur'' ifadelerini kullandı.HSK, bahse konu paylaşımlara istinaden savcı M.Ç. hakkında açığa alınma kararının alındığını duyurdu. Soruşturmanın devam ettiği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/hsk-kararnamesiyle-bazi-illerin-bassavcilari-degisti-istanbul-cumhuriyet-bassavciligina-getirilen-1088708276.html
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antalya, savcı, savcılık, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), adliye
antalya, savcı, savcılık, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), adliye
Antalya Cumhuriyet Savcısı açığa alındı
22:17 26.11.2024 (güncellendi: 22:38 26.11.2024)
Antalya Cumhuriyet Savcısı M.Ç. sosyal medya paylaşımları nedeniyle Hakim ve Savcılar Kurulu kararıyla açığa alındı. HSK, Savcı M.Ç.'nin Sinan Ateş cinayeti ve Can Atalay hakkındaki görüşleri hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Hakim ve Savcı Kurulu, Antalya Savcısı M.Ç.'nin sosyal medya paylaşımları nedeniyle açığa alındığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından Sinan Ateş cinayeti ve Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkında farklı tarihlerde paylaşım yapan savcı M.Ç. ''Kurumlar, resmi işlemlere ve kamu görevlilerine hiç bir güven kalmamış'' ''Topraklar satılıyor işgal ediliyor, demografik yapı bozuluyor'' Devletin, kurum ve kuruluşların içi boşaltılıyor'' ve ''Adaleti olmayan devletin büyük bir çeteden farkı yoktur'' ifadelerini kullandı.
HSK, bahse konu paylaşımlara istinaden savcı M.Ç. hakkında açığa alınma kararının alındığını duyurdu. Soruşturmanın devam ettiği açıklandı.