https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/antalya-cumhuriyet-savcisi-aciga-alindi-1090860050.html

Antalya Cumhuriyet Savcısı açığa alındı

Antalya Cumhuriyet Savcısı açığa alındı

Sputnik Türkiye

Antalya Cumhuriyet Savcısı M.Ç. sosyal medya paylaşımları nedeniyle Hakim ve Savcılar Kurulu kararıyla açığa alındı. HSK, Savcı M.Ç.'nin Sinan Ateş cinayeti ve... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T22:17+0300

2024-11-26T22:17+0300

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türkiye

antalya

savcı

savcılık

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

adliye

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Hakim ve Savcı Kurulu, Antalya Savcısı M.Ç.'nin sosyal medya paylaşımları nedeniyle açığa alındığını açıkladı.Sosyal medya hesabından Sinan Ateş cinayeti ve Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkında farklı tarihlerde paylaşım yapan savcı M.Ç. ''Kurumlar, resmi işlemlere ve kamu görevlilerine hiç bir güven kalmamış'' ''Topraklar satılıyor işgal ediliyor, demografik yapı bozuluyor'' Devletin, kurum ve kuruluşların içi boşaltılıyor'' ve ''Adaleti olmayan devletin büyük bir çeteden farkı yoktur'' ifadelerini kullandı.HSK, bahse konu paylaşımlara istinaden savcı M.Ç. hakkında açığa alınma kararının alındığını duyurdu. Soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/hsk-kararnamesiyle-bazi-illerin-bassavcilari-degisti-istanbul-cumhuriyet-bassavciligina-getirilen-1088708276.html

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antalya, savcı, savcılık, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), adliye