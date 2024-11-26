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Ankaralı Turgut'un sağlık durumu hala kritik: Kızı ise kardeşlerine 'beddualı evlatlar' diyerek isyan etti
Ankaralı Turgut'un sağlık durumu hala kritik: Kızı ise kardeşlerine 'beddualı evlatlar' diyerek isyan etti
Sputnik Türkiye
Akciğer kanseri nedeniyle 20 gün önce entübe eden Ankaralı Turgut yaşam mücadelesini sürdürüyor. Şarkıcının kızı ise sosyal medya hesabından kardeşlerine isyan... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T16:19+0300
2024-11-26T16:19+0300
yaşam
ankaralı turgut
turgut karataş
türkiye
haberler
yoğun bakım
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Ankaralı Turgut olarak tanınan şarkıcı Turgut Karataş, akciğer kanseri nedeniyle yattığı hastanede 5 Kasım'da entübe edilmişti. Hastanede yaşam mücadelesini sürdüren şarkıcının kızı Eylem Boran ise sosyal medyasından babasının bir fotoğrafını paylaşırken kardeşlerine sitem etti. Babasının sağlık durumunun hala aynı olduğunu söyleyen Boran kardeşleri için 'onlar beddualı evlat' dedi. Babamı ne hale getirdiniz Eylem Boran babasının sağlık durumuyla ilgili değişen hiçbir şeyin olmadığını entübe halde yaptığını, bilincinin kapalı olduğunu belirtirken, babasının fotoğrafını "Bakın evlatları sizin eseriniz utanın yazıklar olsun size babamı ne hale getirdiniz" notuyla paylaştı.Bir takipçisinin olayın ne olduğunu sormasıyla ise Eylem Boran, "Evlat denen bu yaratıklar babama sosyal medyada atmadıkları iftira kalmadı telefon açıp küfür ettiler ve en sonunda babam yoğun bakıma düştü onların yüzünden onlar beddualı evlat babam onlara çok beddua verdi" açıklamasını yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/ankarali-turgutun-saglik-durumu-aciklandi-ilk-entube-edildigi-gibi-degil-1090315254.html
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ankaralı turgut, turgut karataş, türkiye, haberler, yoğun bakım, entübe
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Ankaralı Turgut'un sağlık durumu hala kritik: Kızı ise kardeşlerine 'beddualı evlatlar' diyerek isyan etti

16:19 26.11.2024
© FotoğrafAnkaralı Turgut
Ankaralı Turgut - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
© Fotoğraf
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Akciğer kanseri nedeniyle 20 gün önce entübe eden Ankaralı Turgut yaşam mücadelesini sürdürüyor. Şarkıcının kızı ise sosyal medya hesabından kardeşlerine isyan etti.
Ankaralı Turgut olarak tanınan şarkıcı Turgut Karataş, akciğer kanseri nedeniyle yattığı hastanede 5 Kasım'da entübe edilmişti. Hastanede yaşam mücadelesini sürdüren şarkıcının kızı Eylem Boran ise sosyal medyasından babasının bir fotoğrafını paylaşırken kardeşlerine sitem etti. Babasının sağlık durumunun hala aynı olduğunu söyleyen Boran kardeşleri için 'onlar beddualı evlat' dedi.

Babamı ne hale getirdiniz

Eylem Boran babasının sağlık durumuyla ilgili değişen hiçbir şeyin olmadığını entübe halde yaptığını, bilincinin kapalı olduğunu belirtirken, babasının fotoğrafını "Bakın evlatları sizin eseriniz utanın yazıklar olsun size babamı ne hale getirdiniz" notuyla paylaştı.
Bir takipçisinin olayın ne olduğunu sormasıyla ise Eylem Boran, "Evlat denen bu yaratıklar babama sosyal medyada atmadıkları iftira kalmadı telefon açıp küfür ettiler ve en sonunda babam yoğun bakıma düştü onların yüzünden onlar beddualı evlat babam onlara çok beddua verdi" açıklamasını yaptı.
Ankaralı Turgut - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
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Ankaralı Turgut'un sağlık durumu açıklandı: 'İlk entübe edildiği gibi değil'
12 Kasım, 19:04
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