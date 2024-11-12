https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/ankarali-turgutun-saglik-durumu-aciklandi-ilk-entube-edildigi-gibi-degil-1090315254.html
Ankaralı Turgut'un sağlık durumu açıklandı: 'İlk entübe edildiği gibi değil'
Ankaralı Turgut'un sağlık durumu açıklandı: 'İlk entübe edildiği gibi değil'
Sputnik Türkiye
Kanser tedavisi gören Ankaralı Turgut mahlası ile tanınan Turgut Karataş fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. 5 Kasım tarihinde Ankara Etlik Şehir... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T19:04+0300
2024-11-12T19:04+0300
2024-11-12T19:08+0300
türkiye
ankaralı turgut
entübe
hasta
kanser
kanser tedavisi
kanser ilacı
türkü
turgut karataş
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Ankaralı Turgut mahlası ile tanınan Turgut Karataş'ın sağlık durumunu menajeri ilk kez anlattı.5 Kasım tarihinde kanser teşhisi konan Ankaralı Turgut hastaneye kaldırılarak entübe edilmişti. Son sözleri ''Bittim'' olan Turgut Karataş'ın kızı babasının kurtarılamayacak seviyede olduğunu açıklamıştı. Habertürk'ün aktardığına göre Ankara Turgut'un menajeri Murat Boran ''İlk entübe edildiği gibi değil. Entübe edildiğinden beri gözlerini ilk kez kırptı. Bizi duyuyor algılıyor. Nefes alıp vermesini tam toparlayamadı. Makineye bağlı durumda. Enfeksiyonu devam ediyor. İlk hasteneye kaldırıldığı gibi değil. Beyninde kanser hücresi yok'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/ankarali-turgut-entube-edildi-son-sozu-bittim-oldu-1090058457.html
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Ankaralı Turgut'un sağlık durumu açıklandı: 'İlk entübe edildiği gibi değil'
19:04 12.11.2024 (güncellendi: 19:08 12.11.2024)
Kanser tedavisi gören Ankaralı Turgut mahlası ile tanınan Turgut Karataş fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. 5 Kasım tarihinde Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan ünlü türkücü hakkında ilk açıklamayı menajeri yaptı. İlk entübe edildiği döneme göre iyileşme gösteren Ankaralı Turgut'un gözlerini açıp kapatabildiği açıklandı.
Ankaralı Turgut mahlası ile tanınan Turgut Karataş'ın sağlık durumunu menajeri ilk kez anlattı.
5 Kasım tarihinde kanser teşhisi konan Ankaralı Turgut hastaneye kaldırılarak entübe edilmişti. Son sözleri ''Bittim'' olan Turgut Karataş'ın kızı babasının kurtarılamayacak seviyede olduğunu açıklamıştı. Habertürk'ün aktardığına göre Ankara Turgut'un menajeri Murat Boran ''İlk entübe edildiği gibi değil. Entübe edildiğinden beri gözlerini ilk kez kırptı. Bizi duyuyor algılıyor. Nefes alıp vermesini tam toparlayamadı. Makineye bağlı durumda. Enfeksiyonu devam ediyor. İlk hasteneye kaldırıldığı gibi değil. Beyninde kanser hücresi yok'' dedi.