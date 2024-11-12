https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/ankarali-turgutun-saglik-durumu-aciklandi-ilk-entube-edildigi-gibi-degil-1090315254.html

Ankaralı Turgut'un sağlık durumu açıklandı: 'İlk entübe edildiği gibi değil'

Ankaralı Turgut'un sağlık durumu açıklandı: 'İlk entübe edildiği gibi değil'

Sputnik Türkiye

Kanser tedavisi gören Ankaralı Turgut mahlası ile tanınan Turgut Karataş fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. 5 Kasım tarihinde Ankara Etlik Şehir... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T19:04+0300

2024-11-12T19:04+0300

2024-11-12T19:08+0300

türkiye

ankaralı turgut

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turgut karataş

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Ankaralı Turgut mahlası ile tanınan Turgut Karataş'ın sağlık durumunu menajeri ilk kez anlattı.5 Kasım tarihinde kanser teşhisi konan Ankaralı Turgut hastaneye kaldırılarak entübe edilmişti. Son sözleri ''Bittim'' olan Turgut Karataş'ın kızı babasının kurtarılamayacak seviyede olduğunu açıklamıştı. Habertürk'ün aktardığına göre Ankara Turgut'un menajeri Murat Boran ''İlk entübe edildiği gibi değil. Entübe edildiğinden beri gözlerini ilk kez kırptı. Bizi duyuyor algılıyor. Nefes alıp vermesini tam toparlayamadı. Makineye bağlı durumda. Enfeksiyonu devam ediyor. İlk hasteneye kaldırıldığı gibi değil. Beyninde kanser hücresi yok'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/ankarali-turgut-entube-edildi-son-sozu-bittim-oldu-1090058457.html

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